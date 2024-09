Ogni anno, durante le festività, le celebrazioni e gli eventi speciali, milioni di persone in Italia utilizzano i fuochi d’artificio tradizionali per festeggiare. Tuttavia, i fuochi d’artificio rumorosi rappresentano una seria minaccia per il benessere degli animali domestici, della fauna selvatica e di molte persone, tra cui bambini piccoli, anziani e soggetti fragili. Sguardo Felino, una community online no profit dedicata alla lotta contro l’abbandono degli animali e alla promozione del loro benessere, ha promosso una petizione per chiedere l’adozione di alternative moderne e sicure, come i fuochi d’artificio silenziosi o i droni luminosi, per garantire che le nostre celebrazioni siano gioiose senza arrecare danni. A questo link è possibile firmare la petizione.

I fuochi d’artificio rumorosi provocano un forte stress negli animali. Il rumore improvviso e intenso può causare reazioni di panico, portando gli animali a comportamenti pericolosi come la fuga incontrollata, il ferirsi contro ostacoli o, nei casi peggiori, causare veri e propri traumi fisici e psicologici. Molti cani scappano spaventati, rischiando di perdersi o essere investiti e il rientro a casa non è sempre garantito.

Danni alla fauna selvatica

Anche la fauna selvatica subisce gravi conseguenze. Gli uccelli, ad esempio, spaventati dal rumore, possono volare a grandi altezze, rischiando di esaurire le energie e non riuscire a tornare ai loro nidi. Molti animali selvatici, come i ricci e i piccoli mammiferi, vanno in stato di shock, alterando il loro ciclo vitale e aumentando il rischio di predazione.

Conseguenze negative per le persone

Non sono solo gli animali a soffrire. I fuochi d’artificio rumorosi hanno effetti nocivi anche su persone con problemi di salute, come anziani, neonati, persone con autismo o altre condizioni neurologiche. Il forte rumore può provocare ansia, attacchi di panico o disturbi del sonno, rendendo il periodo delle festività un momento di disagio e paura anziché di gioia.

Inquinamento acustico e ambientale

Oltre al rumore assordante, i fuochi d’artificio tradizionali producono sostanze chimiche che si disperdono nell’ambiente, contribuendo all’inquinamento dell’aria e delle acque. I residui lasciati dai fuochi d’artificio possono finire nei mari, nei fiumi e nei terreni, mettendo a rischio la salute umana e quella dell’ecosistema.

Vantaggi delle alternative: fuochi d’artificio silenziosi e droni luminosi

Soluzioni silenziose ma spettacolari

I fuochi d’artificio silenziosi sono una versione migliorata e moderna dei fuochi tradizionali. Pur mantenendo la componente visiva affascinante, riducono drasticamente l’emissione sonora, offrendo uno spettacolo meraviglioso senza stress per animali e persone. Questi fuochi sono già utilizzati con successo in molte città europee e italiane durante eventi pubblici e festività.

Droni luminosi: una tecnologia innovativa e sostenibile

Gli spettacoli con droni luminosi rappresentano un’altra alternativa entusiasmante e completamente priva di rumore. Attraverso l’uso di centinaia di piccoli droni sincronizzati, è possibile creare incredibili coreografie di luci nel cielo, senza emissioni sonore né inquinamento chimico. Città come Shanghai e Londra hanno già adottato queste soluzioni con enorme successo, dimostrando che la tecnologia può sostituire in modo spettacolare i fuochi d’artificio rumorosi.

Benefici per la salute pubblica e ambientale

L’adozione di alternative silenziose riduce drasticamente l’inquinamento acustico e ambientale. Inoltre, la minore esposizione a rumori improvvisi tutela la salute mentale e fisica delle persone più vulnerabili, garantendo un ambiente più sicuro e confortevole per tutti.

Risparmio economico e sostenibilità

Anche se inizialmente i droni luminosi possono sembrare una tecnologia costosa, nel lungo periodo offrono vantaggi economici significativi. Sono riutilizzabili per molteplici eventi e non producono rifiuti chimici o residui che richiedono costose operazioni di pulizia. Anche i fuochi d’artificio silenziosi stanno diventando sempre più accessibili economicamente, grazie alla crescente domanda.

La community Online Sguardo Felino chiede al Governo Italiano, al Parlamento e alle amministrazioni locali di prendere atto dei danni causati dai fuochi d’artificio rumorosi e di agire per:

Vietare l’uso dei fuochi d’artificio rumorosi in tutta Italia, in particolare nelle zone residenziali e durante le festività. Incentivare l’uso di fuochi d’artificio silenziosi e spettacoli con droni luminosi come alternative sicure e moderne. Promuovere campagne di sensibilizzazione sui rischi legati ai fuochi rumorosi, educando il pubblico sui benefici delle soluzioni più rispettose e sostenibili

Per firmare la petizione cliccate qui: