In Europa, il numero di vittime della strada è in diminuzione da decenni. Tuttavia, l’automobile rimane ancora il mezzo di trasporto più pericoloso nel continente, con alcune nazioni come Lettonia e Romania che affrontano situazioni particolarmente gravi. Con l’iniziativa “Vision Zero”, l’Unione Europea ha fissato l’ambizioso obiettivo di eliminare le morti causate da incidenti stradali entro il 2050. Sarà davvero possibile? Il notiziario video Europa Settegiorni, che esplora le dinamiche delle società europee, cerca di fare luce sui paesi con le strade più sicure, sull’eventuale ruolo delle auto a guida autonoma come possibile soluzione al problema, e sull’impatto della tecnologia e dell’intelligenza artificiale nel migliorare la sicurezza dei conducenti, prevenendo comportamenti rischiosi e, di conseguenza, riducendo il numero degli incidenti.

Ecco lo speciale: