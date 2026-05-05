Japan Airlines ha avviato il primo programma pilota in Giappone sull’utilizzo di robot umanoidi nelle operazioni di terra all’aeroporto Haneda-Tokyo. A partire da maggio 2026 e fino al 2028, robot alti poco più di un metro caricheranno bagagli, puliranno cabine e maneggeranno attrezzature di pista al fianco del personale umano, e la ragione è che il Giappone sta esaurendo i lavoratori.

Il progetto nasce dall’accordo tra JAL Ground Service Co., la società del gruppo JAL responsabile delle operazioni di terra, e GMO AI & Robotics Corporation (GMO AIR), divisione AI e robotica del colosso internet GMO Group. I robot impiegati nella sperimentazione sono basati sui modelli della cinese Unitree Robotics, azienda di Hangzhou diventata uno dei produttori di riferimento nel segmento degli umanoidi a prezzi accessibili. In un video dimostrativo diffuso dalla compagnia, si vedono le macchine scorrere carichi su nastri trasportatori, salutare con un cenno i colleghi umani e stringere la mano a un operatore.

I robot Unitree G1 misurano 132 centimetri di altezza e pesano circa 35 chili e possono raggiungere velocità fino a 7,2 km/h. Il prezzo base si aggira intorno ai 2,4 milioni di yen (circa 15.400 dollari), un costo sensibilmente inferiore rispetto alla maggior parte degli altri robot umanoidi sul mercato, il che rende economicamente plausibile una sperimentazione su larga scala. Resta però un limite non trascurabile, ovvero l’autonomia della batteria è di sole 2-3 ore per ciclo di ricarica, il che impone frequenti sostituzioni e complica l’integrazione nelle operazioni aeroportuali h24.

Per capire perché JAL stia puntando su questa tecnologia, bisogna guardare ai numeri demografici del Giappone. Secondo le proiezioni dell’OCSE, la popolazione in età lavorativa del paese è destinata a calare del 31% tra il 2023 e il 2060. “Sebbene gli aeroporti appaiano altamente automatizzati e standardizzati, le operazioni di back-end dipendono ancora pesantemente dal lavoro umano e soffrono di gravi carenze di personale”, ha dichiarato Tomohiro Uchida, presidente di GMO AIR. A complicare il quadro ci sono le cifre del turismo, nei soli primi due mesi del 2026 sono arrivati in Giappone oltre 7 milioni di visitatori stranieri, sull’onda dei record dell’anno precedente (42,7 milioni di arrivi internazionali nel 2025). Haneda, che serve oltre 60 milioni di passeggeri all’anno, si trova così a dover gestire volumi crescenti con risorse umane decrescenti. Il ground handling, carico merci, pulizia cabina, gestione scale, alimentazione elettrica a terra , è rimasto a lungo un bastione del lavoro umano. Gli spazi angusti, le superfici irregolari e la necessità di adattarsi in tempo reale agli imprevisti hanno finora scoraggiato l’automazione tradizionale. Il vantaggio teorico dell’umanoide è proprio questo, un robot progettato per muoversi come un essere umano può integrarsi nell’infrastruttura esistente senza richiedere modifiche, non occorrono binari dedicati né ambienti riprogettati, il robot sale sulle stesse scale e percorre gli stessi corridoi. La GMO Internet Group ha dichiarato di considerare il 2026 il “Primo Anno degli Umanoidi” e ha aperto in aprile il GMO Humanoid Lab a Shibuya, un centro di ricerca e sviluppo dedicato all’intelligenza artificiale fisica.

Yoshiteru Suzuki, presidente di JAL Ground Service, ha sottolineato come l’uso dei robot possa “ridurre inevitabilmente il peso sui lavoratori, apportando benefici significativi ai dipendenti”, un messaggio pensato anche per rassicurare i sindacati sul fatto che l’obiettivo non è sostituire gli esseri umani, ma alleviarne i compiti più gravosi. I risultati del trial, attentamente monitorati da compagnie aeree di tutto il mondo, potrebbero influenzare l’intera traiettoria dell’automazione aeroportuale globale. Se i robot di Haneda reggeranno gli standard di precisione per cui il personale di terra giapponese è famoso, questo esperimento diventerà il modello per come le società a bassa natalità imparano a funzionare con meno braccia umane disponibili.