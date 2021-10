Il gigante petrolifero BP ha finanziato con 285 milioni di dollari il Bighorn Solar, un gigantesco progetto di energia solare in Colorado che alimenterà la prima acciaieria al mondo ad essere alimentata al 90% da energia solare.

Il progetto da 300 MW, con oltre 750.000 pannelli solari su 1800 acri di terreno, sarà il più grande impianto di energia solare per singolo cliente/azienda al mondo. Per fare un confronto, Apple è la più grande azienda con energia solare in loco, con una capacità installata di quasi 400 MW, secondo la classifica, ma distribuita su più strutture.

L’acciaieria Evraz di Pueblo, che ha realizzato gran parte della ferrovia che serpeggia l’ovest dell’America è stata sempre alimentata a carbone per 140 anni. Ora, circa il 90% dell’energia dell’acciaieria arriverà dal sole, eliminando così 434.000 tonnellate di anidride carbonica ogni anno, l’equivalente di 92.100 auto a combustione rimosse dalla strada ogni anno. “Questo progetto dimostra che anche settori difficili da abbattere come l’acciaio possono essere decarbonizzati quando le aziende lavorano sinergicamente a soluzioni innovative”, ha affermato Kevin Smith, CEO di Lightsource BP, che ha realizzato il progetto. “Bighorn Solar ci mostra come può essere il futuro dell’energia. L’energia rinnovabile può creare un business più sostenibile e competitivo. Progetti come questo possono rendere le aziende più resilienti e proteggere i posti di lavoro durante la transizione energetica”.

L’acciaieria ricicla rottami metallici per produrre rotaie e altri prodotti. Smith ha affermato che l’utilizzo dell’elettricità generata dal sole renderà i prodotti dell’acciaieria tra gli “acciai più verdi” del mondo.

Questo non è il primo tentativo verso la decarbonizzazione dell’industria siderurgica, responsabile tra il 7% e il 9% delle emissioni globali: alcune società di venture capital svedesi stanno già cercando da tempo di creare un’economia di scala per un “acciaio verde”, utilizzando l’idrogeno.

Il progetto Bighorn Solar attualmente sta generando elettricità a energia solare e dovrebbe raggiungere la piena capacità entro novembre.