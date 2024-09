Di seguito la traduzione dell’articolo di Bill Gates pubblicato su The Econimist:

Quando gli storici scrivono del primo quarto del XXI secolo, potrebbero riassumerlo così: 20 anni di progressi senza precedenti seguiti da cinque anni di stagnazione.

Ciò è vero per quasi ogni questione su cui lavora la Fondazione Bill & Melinda Gates, dalla riduzione della povertà all’iscrizione alla scuola primaria. Ma da nessuna parte il contrasto è più netto o tragico che nella salute.

Tra il 2000 e il 2020 il mondo ha assistito a un boom sanitario globale. La mortalità infantile è diminuita del 50%. Nel 2000 morivano più di 10 milioni di bambini ogni anno, e ora quel numero è sceso a meno di 5 milioni. Anche la prevalenza delle malattie infettive più letali al mondo è diminuita della metà. Meglio di tutto, il progresso si stava verificando nelle regioni in cui il carico di malattia era stato più elevato. L’Africa subsahariana e l’Asia meridionale hanno visto il miglioramento maggiore.

Poi è arrivato il Covid-19 e i progressi si sono bruscamente fermati.

Oggi, il mondo sta affrontando più sfide che in qualsiasi altro momento della mia vita adulta: inflazione, debito, nuove guerre. Sta anche affrontando la peggiore crisi di salute infantile: la malnutrizione. Sfortunatamente, gli aiuti non stanno tenendo il passo con queste esigenze, in particolare nei luoghi che ne hanno più bisogno.

Quando un bambino muore, metà delle volte la causa sottostante è la malnutrizione. Il cambiamento climatico sta peggiorando la situazione. Tra il 2024 e il 2050, circa 40 milioni di bambini in più saranno rachitici e 28 milioni soffriranno di deperimento a causa del cambiamento climatico, secondo i nuovi dati dell’Institute for Health Metrics and Evaluation. Queste condizioni, le forme più acute di malnutrizione, significano che i bambini non crescono mentalmente o fisicamente al massimo del loro potenziale.

Gli impatti sulla salute e sull’economia sono catastrofici. Un bambino che ha sofferto di grave malnutrizione prima dei tre anni completerà cinque anni di scuola in meno rispetto ai bambini ben nutriti, e gli studi dimostrano che le persone che hanno sofferto la fame da bambini guadagnano il 10% in meno nel corso della loro vita e hanno il 33% in meno di probabilità di sfuggire alla povertà.

Dobbiamo investire nella salute globale per proteggere i bambini dagli effetti peggiori della fame, mitigare gli impatti del cambiamento climatico e stimolare la crescita economica. E guardare al passato può fornire ispirazione su come riaccendere il progresso.

Il boom sanitario globale ha avuto molte cause. Una nuova generazione di leader politici ha abbracciato l’umanitarismo. Centinaia di migliaia di operatori sanitari si sono sparpagliati in tutto il mondo, portando le ultime medicine in luoghi che i dottori avevano raramente visitato. Ma un fattore spesso trascurato è stato un piccolo, ma cruciale, aumento dei finanziamenti.

A partire dal 2000, i paesi più ricchi del mondo hanno iniziato ad aumentare costantemente i loro finanziamenti per integrare i paesi a basso reddito, mentre aumentavano i propri investimenti nella salute. Durante i primi 20 anni del secolo, i paesi OCSE hanno aumentato costantemente gli aiuti esteri da una media dello 0,22% del loro reddito nazionale lordo allo 0,33%, con i paesi più generosi che hanno donato circa l’1%. Nel 2020, i paesi a basso reddito hanno ricevuto una media di $ 10,47 a persona. Non sembra molto, ma quei $ 10,47 hanno fatto una differenza notevole. Hanno alimentato il lavoro di organizzazioni come Gavi, Vaccine Alliance e Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, che hanno dato ai paesi più poveri accesso a vaccini salvavita, farmaci e altre innovazioni mediche.

L’impatto di questa generosità è stato sbalorditivo. Eppure il lavoro è incompiuto. Oggi, più della metà di tutti i decessi infantili si verificano ancora nell’Africa subsahariana. Dal 2010 la percentuale di poveri del mondo che vivono nella regione è aumentata di oltre 20 punti, fino a quasi il 60%. Nonostante ciò, nello stesso periodo, la quota di aiuti esteri totali destinati all’Africa è scesa da quasi il 40% a solo il 25%, la percentuale più bassa degli ultimi 20 anni. Meno risorse significano che più bambini moriranno per cause prevenibili.

Il boom sanitario globale è finito. Ma per quanto tempo? Questa è la domanda con cui mi sto confrontando da cinque anni. Ricorderemo questo periodo come la fine di un’epoca d’oro? O sarà solo una breve pausa prima che inizi un altro boom?

Sono ancora ottimista. Penso che possiamo dare alla salute globale un secondo atto, anche in un mondo in cui sfide contrastanti richiedono ai governi di sforare i propri budget. Per farlo, avremo bisogno di un approccio a due punte.

Innanzitutto, il mondo deve impegnarsi nuovamente nel lavoro che ha guidato il progresso nei primi anni 2000, in particolare gli investimenti in vaccini e medicinali essenziali. Stanno ancora salvando milioni di vite ogni anno.

Dobbiamo anche guardare avanti. La pipeline di ricerca e sviluppo è piena di innovazioni potenti e sorprendentemente convenienti. Dobbiamo metterle al lavoro per combattere le crisi sanitarie più diffuse. E si inizia con una buona alimentazione.

Uno dei pochi fallimenti del boom sanitario globale è stato il fatto che non abbiamo compreso l’importanza dell’alimentazione. Ma negli ultimi 15 anni i dottori hanno iniziato a scoprire i modi in cui lo stomaco influenza ogni aspetto della salute umana. Se risolviamo la malnutrizione, rendiamo più facile risolvere molti altri problemi. Risolviamo la povertà estrema. I vaccini sono più efficaci. E malattie mortali come la malaria e la polmonite diventano molto meno fatali.

Questa conoscenza viene ora trasformata in innovazioni sorprendentemente convenienti, come il brodo super-fortificato e vitamine prenatali più efficaci. L’impatto di aumentare queste innovazioni sarebbe sorprendente. In Nigeria, la modellazione mostra che fortificare i dadi da brodo non solo impedirebbe l’anemia, ma eviterebbe anche più di 11.000 decessi per difetti congeniti del sistema nervoso centrale, noti come difetti del tubo neurale. E se i paesi a basso e medio reddito adottassero la forma più completa di vitamine prenatali, chiamata Multiple Micronutrient Supplements, si potrebbero salvare quasi mezzo milione di vite entro il 2040.

Il primo boom della salute globale è finito. “Ma per quanto tempo?” è una domanda che spetta ancora all’umanità determinare. Credo che possiamo dare inizio a un secondo boom della salute globale fornendo ai bambini i nutrienti di cui hanno bisogno per prosperare.