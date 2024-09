DAL WEB

Articolo pubblicato su The Economist

In un discorso del 2016, Katie Hinde, una biologa dell’Arizona State University, si è lamentata di quanta poca attenzione scientifica fosse stata riservata al latte materno. Fino a quel momento, ha detto, sia il vino che i pomodori erano stati studiati molto più approfonditamente. A distanza di otto anni, ahimè, ciò rimane vero.

Ciò che è anche vero, e questo era il punto serio del discorso del dott. Hinde, è che gli scienziati hanno trascurato una miniera d’oro. A differenza del vino o dei pomodori, le proprietà fisiologiche del latte materno sono state affinate dall’evoluzione per essere salutari. Nei neonati può ridurre l’infiammazione, uccidere i patogeni e migliorare la salute del sistema immunitario. Di conseguenza, alcuni componenti del latte materno sono ora studiati come potenziali trattamenti per una serie di condizioni degli adulti, tra cui cancro, malattie cardiache, artrite e sindrome dell’intestino irritabile ( IBS ). Gli scienziati potrebbero non guardare mai più al latte materno allo stesso modo.

La composizione esatta del latte materno rimane leggermente misteriosa. Dopo l’acqua, i suoi componenti più abbondanti sono il lattosio; composti grassi noti come lipidi; e molecole di zucchero chiamate oligosaccaridi del latte umano ( HMO ). Ma contiene anche una serie di proteine, vitamine, minerali, enzimi, ormoni e cellule vive del corpo della madre. La sua ricchezza continua a sorprendere: nel 2009, ad esempio, sono state identificate al suo interno più di 250 proteine precedentemente sconosciute; nel 2015 ha prodotto 300 nuove molecole di micro RNA , che regolano l’espressione genica in tutto il corpo. “C’è molto spazio per la scoperta”, afferma Meghan Azad dell’Università del Manitoba, in Canada.

In uno studio recente sul latte di 1.200 madri in tre continenti, la dott. ssa Azad e i suoi colleghi hanno trovato circa 50.000 piccole molecole, la maggior parte delle quali sconosciute alla scienza. Utilizzando modelli di intelligenza artificiale ( IA ) per analizzare questo elenco di ingredienti e collegarli a dati sanitari dettagliati sui bambini e sulle loro madri, sperano di identificare componenti utili per aspetti specifici dello sviluppo dei bambini.

Un simile lavoro aggiungerebbe un rigore molto necessario al campo. Attualmente, l’identificazione di quali di queste innumerevoli componenti studiare avviene spesso in modo casuale. In un caso, i dottori hanno notato che i neonati prematuri alimentati con latte materno, al contrario di quelli con latte artificiale, avevano un’incidenza notevolmente inferiore di enterocolite necrotizzante ( NEC ), una malattia spesso fatale in cui il tessuto intestinale si infiamma e muore. Tale osservazione ha spinto la ricerca a verificare se specifici componenti del latte materno potessero conferire questa protezione.

Gli HMO , noti per i loro effetti antinfiammatori, potrebbero esserne in parte responsabili. Ciò ha portato all’idea che gli HMO potrebbero essere utilizzati come terapia per le malattie che comportano infiammazione. In uno studio sui topi pubblicato nel 2021, Lars Bode dell’Università della California, San Diego, e i suoi colleghi hanno riferito che un HMO ha ridotto lo sviluppo dell’aterosclerosi, l’ostruzione delle arterie che porta ad infarto e ictus. Il dott. Bode afferma che in altri esperimenti sui topi, i cui risultati devono ancora essere pubblicati, gli HMO hanno mostrato risultati promettenti nel trattamento dell’artrite e della sclerosi multipla. Gli studi clinici sugli esseri umani saranno molto più costosi.

Altre scoperte sono avvenute per caso. Nel 1995, gli scienziati della Lund University, in Svezia, hanno riferito di una scoperta in cui si erano imbattuti mentre studiavano le proprietà antimicrobiche del latte materno. Avevano aggiunto alcuni dei suoi costituenti a una capsula contenente cellule cancerose polmonari, sperando di vederle respingere i batteri. Invece, sorprendentemente, le cellule cancerose sono morte. La colpevole era una molecola che hanno chiamato HAMLET , formata quando due ingredienti del latte materno (alfa-lattoalbumina, una proteina, e acido oleico) si sono combinati.

Da allora, il team di ricerca, guidato da Catharina Svanborg, ha valutato il potenziale di HAMLET come trattamento contro il cancro. Le molecole compiono la loro magia entrando nei nuclei delle cellule cancerose e riprogrammandone il DNA , bloccandone le funzioni essenziali. Un ulteriore vantaggio di questo metodo è che le cellule cancerose muoiono in un modo che risparmia il tessuto sano circostante. Nei risultati di un piccolo studio in fase iniziale pubblicato il 10 settembre su Cancer Medicine , una rivista, un farmaco sviluppato da HAMLET ha ridotto le dimensioni dell’88% dei tumori nei pazienti con cancro alla vescica senza effetti collaterali, a parte il fastidio nel sito di iniezione. Anche i risultati nei topi con cancro al cervello e al colon sono promettenti.

Non sono solo le molecole del latte materno a poter avere benefici per la salute. Fino a circa 15 anni fa, afferma il dott. Azad, si dava per scontato che il latte materno fosse in gran parte sterile. Ma gli strumenti di sequenziamento genetico hanno rivelato che contiene un’ampia varietà di batteri. Alcuni, come il Bifidobacterium , un batterio particolarmente benefico che si nutre esclusivamente di HMO , possono sopravvivere al viaggio nell’intestino del bambino, dove rafforzano la barriera intestinale; regolano le risposte immunitarie e l’infiammazione; e impediscono ai batteri patogeni di aderire al rivestimento dell’intestino. Ciò lo rende un candidato ideale per l’uso nei probiotici, integratori batterici vivi utilizzati per rimediare all’ecosistema intestinale.

Le proprietà immunostimolanti dei Bifidobacteria sono ora oggetto di studio in pazienti di tutte le età con immunità compromessa. Prolacta Bioscience, un’azienda biotecnologica in California, sta conducendo una sperimentazione clinica di una sottospecie chiamata B. infantis , combinata con HMO , in adulti sottoposti a trapianti di midollo osseo per cancro del sangue (una procedura che annienta il sistema immunitario). Ci sono alcune prove che potrebbero far pensare che questo potrebbe funzionare: in una piccola sperimentazione del 2019 presso il Cincinnati’s Children Hospital, il latte materno somministrato a bambini di età compresa tra 0 e 5 anni dopo un trapianto di midollo osseo ha ridotto le infezioni e altre complicazioni.

Poiché i bifidobatteri si nutrono di HMO , le molecole di zucchero potrebbero aiutare i batteri benefici a proliferare. Ciò, a sua volta, può aiutare i pazienti con microbiomi intestinali compromessi, come quelli con IBS . Recenti sperimentazioni sugli HMO come terapia per questa condizione, sebbene su piccola scala o privi di gruppi di controllo, hanno suggerito che sono sicuri, ben tollerati e possono migliorare i sintomi. Sono in corso sperimentazioni più definitive.

Altri risultati entusiasmanti sono emersi dallo studio dell’allattamento al seno stesso. Quando i bambini si allattano, parte del latte finisce nella loro cavità nasale. È possibile, affermano gli scienziati, che possa poi raggiungere il cervello. In un piccolo studio del 2019, i medici dell’ospedale pediatrico di Colonia hanno somministrato per via nasale latte materno a 16 bambini prematuri con lesioni cerebrali. I bambini hanno successivamente riportato meno danni cerebrali e hanno richiesto meno interventi chirurgici rispetto a quelli che non hanno ricevuto il trattamento.

Risultati simili sono stati riportati a maggio dai ricercatori dell’Hospital for Sick Children di Toronto. In un piccolo studio sulla sicurezza, hanno somministrato latte materno intranasale come trattamento preventivo per l’emorragia cerebrale nei neonati prematuri; 18 mesi dopo, i neonati così trattati avevano un migliore sviluppo motorio e cognitivo e meno problemi di vista rispetto a quelli nutriti solo nel modo consueto. Sebbene siano necessari studi più ampi per confermare questi risultati, le cellule staminali nel latte potrebbero riparare parte del danno.

È troppo presto per dire se ne usciranno farmaci di successo. Ma gli scienziati del latte materno stanno iniziando a sentirsi giustificati. Per Bruce German dell’Università della California, la negligenza del latte materno sarà considerata “uno dei grandi imbarazzi della storia scientifica”.