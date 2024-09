DAL WEB

Articolo pubblicato su The Economist

Alla fine dell’ultima era glaciale, le temperature elevate trasformarono le praterie dove i cavalli vagavano in paludi e foreste. Gli umani li cacciavano pesantemente per la carne. I cavalli selvatici, infatti, si estinsero in Nord America circa 7.600-12.000 anni fa . Si potrebbe dire che smettendo di cacciare e iniziando ad addomesticarli e imbrigliarli, gli umani salvarono i cavalli. Oppure si potrebbe dire che i cavalli decisero di scommettere sulle persone.

Gli umani sono stati cambiati per sempre dalla loro alleanza equina. In grado di galoppare a più di 40 miglia orarie (64 km/h) e di trasportare oggetti pesanti, i cavalli hanno alterato l’arco degli imperi e determinato vincitori e vinti in battaglia. Timothy Winegard, uno storico, definisce i cavalli “il sistema d’arma più longevo dell’umanità”. Hanno anche trasformato il modo in cui le persone potevano cacciare, comunicare, commerciare e persino vestirsi. I pantaloni si sono diffusi solo dopo che i cavalli sono stati addomesticati, come innovazione per l’equitazione. Le paia più antiche sopravvissute, risalenti al 1300 a.C., appartenevano ai cavalieri.

Sono usciti una serie di nuovi libri che esaminano l’impatto del cavallo sulla storia umana, sebbene i loro approcci siano molto diversi. David Chaffetz, uno studioso di storia asiatica, concentra il suo libro “Raiders, Rulers and Traders”, frutto di ricerche approfondite e scritto con eleganza, sull’interazione tra nomadi a cavallo e popolazioni stanziali, un aspetto caratterizzante delle civiltà cinese, indiana e persiana. Sostiene che “quella che ora chiamiamo Via della seta dovrebbe essere più correttamente chiamata Via dei cavalli, perché è stato il cavallo, e non la seta, ad attrarre acquirenti e venditori… per formare le prime rotte commerciali internazionali su larga scala”.

La visione più ampia e accessibile proviene dal signor Winegard. Spaziando dall’anatomia del cavallo al ruolo dei cavalli in entrambe le guerre mondiali, il suo libro è pieno di dettagli affascinanti. Ad esempio, in termini di peso, la Gran Bretagna ha spedito più mangime per cavalli che munizioni al fronte occidentale nella prima guerra mondiale; 20 anni dopo Hitler arruolò circa 2,7 milioni di cavalli nella seconda. Al contrario, “Hoof Beats” di William Taylor, accademico e curatore presso l’University of Colorado Museum of Natural History, si basa principalmente sull’archeologia; sfortunatamente si legge come un libro di testo competente.

Tutti e tre i libri prendono in esame il modo in cui la padronanza del cavallo ha dato potere alle persone che per prime l’hanno ottenuta nel terzo millennio a.C. La loro patria era la steppa pontico-caspica, le vaste praterie a nord del Mar Nero e del Mar Caspio. L’uso dei cavalli per il cibo, il trasporto e la guerra forniva mobilità e un vantaggio sugli altri. Un risultato è che la loro lingua, il proto-indoeuropeo, costituisce la radice delle lingue parlate dal 46% delle persone oggi, come il bengalese e il portoghese. La loro impronta genetica è impressa nel 40-50% degli europei. Circa il 60-90% degli uomini nel subcontinente indiano può far risalire il DNA patrilineare a questi primi cavalieri.

I cavalli superiori e l’equitazione continuarono a determinare i movimenti radicali della popolazione. Intorno al 2000 a.C. i cavalli avevano calpestato civiltà più antiche in Europa e India, come quelle che costruirono Stonehenge in Inghilterra e Mohenjodaro nella valle dell’Indo. La padronanza delle cavalcature portò gli Unni in Europa (intorno al 370 d.C. ), gli Arabi in Spagna (711 d.C. ) e i Turchi in India (1020 d.C. ) e Anatolia (1071 d.C. ). I cavalli diffusero anche i vasti eserciti mongoli sotto Gengis Khan in quasi tutta la massa continentale eurasiatica, inclusa la Cina (intorno al 1200 d.C. ).

In Europa il feudalesimo e la cavalleria arrivarono a cavallo, così come le truppe di Napoleone. Secondo il signor Winegard, nella disastrosa ritirata dell’esercito francese da Mosca nel 1812 fu la perdita di 200.000 cavalli, che non potevano essere sostituiti rapidamente, piuttosto che di mezzo milione di soldati che potevano, a decretare il destino dell’imperatore.

Uno sguardo alla “biotecnologia” del cavallo ne spiega l’utilità. In termini di potenza, un cavallo ha più di dieci volte quella di un essere umano. (Le persone usano ancora “cavalli vapore” come un modo per quantificare la potenza.) I cavalli non hanno bisogno di dormire, corrono veloci per lunghi tratti e hanno temperamenti che li rendono facili da radunare e addestrare. I loro denti tagliano l’erba con gli incisivi anteriori e la schiacciano con i molari posteriori, lasciando un utile spazio vuoto per un po’. Il loro latte ha cinque volte più vitamina C e la loro carne più proteine di quella delle mucche. “Hardware” utili come staffe e selle, così come l’innovazione di agganciare i cavalli ai veicoli a ruote (da circa il 2000 a.C. ), hanno dato alle persone un maggiore controllo.

L’utilità dei cavalli si traduceva in prezzi muscolari. Una cavalcatura ordinaria nell’antica Atene costava più di 500 dracme, rispetto alle 140 di uno schiavo non specializzato. In Brasile nel XVII secolo un bel destriero poteva fruttare fino a 20 schiavi. È solo negli ultimi 100 anni, dall’invenzione e dalla diffusione delle automobili, che i cavalli sono diventati meno parte integrante della civiltà umana e della vita quotidiana delle persone. Tuttavia, come questi libri chiariscono, sarebbe poco saggio mettere i cavalli al pascolo nella memoria delle persone. Meritano un rispetto duraturo, perché il rumore dei loro zoccoli ha cambiato il mondo.