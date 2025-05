Di seguito la traduzione dell’articolo di Ed Newton-Rex fondatore di Fairly Trained, un’organizzazione no-profit che certifica le aziende di intelligenza artificiale generativa che rispettano i diritti dei creatori, ed è uno studioso ospite presso la Stanford University, pubblicato su The Guardian.

Mi sono ritrovato recentemente a una cena in una stanza al piano superiore di un ristorante a San Francisco, ospitata da una società di venture capital. Il relatore dopo cena era un veterano della tecnologia che, dopo aver venduto la sua azienda di intelligenza artificiale per centinaia di milioni di dollari, si è ora dedicato agli investimenti. Aveva un messaggio semplice per i fondatori di startup presenti: il denaro che si può fare con l’intelligenza artificiale non è limitato alle misere dimensioni di mercato delle precedenti ondate tecnologiche. Puoi sostituire i lavoratori del mondo, il che significa che puoi catturare i loro stipendi. Tutti quanti.

Sostituire tutto il lavoro umano con l’intelligenza artificiale sembra roba da fantascienza. Ma è l’obiettivo esplicito di un numero crescente di membri dell’élite tecnologica, e si tratta di persone che non mancano né di determinazione né di risorse, con tasche profonde e una determinazione ancora più profonda. Se dicono che vogliono automatizzare tutto il lavoro, dovremmo prenderli alla lettera.

In genere è un obiettivo che si ammette solo a porte chiuse, per ovvi motivi. C’è poco che scatena più velocemente i forconi che dire alla gente che stai cercando di portarle via il lavoro. Ma un’azienda chiamata Mechanize il mese scorso ha rotto la tendenza e ha detto a voce alta la parte che di solito si tace. La loro visione è “la piena automazione dell’economia”, una visione che sono riusciti a far finanziare da alcuni dei nomi più importanti della Silicon Valley, tra cui il capo scienziato di Google, Jeff Dean, e il popolare podcaster Dwarkesh Patel.

È davvero fattibile automatizzare tutti i lavori? Elon Musk certamente lo pensa. L’ascesa dell’AI e della robotica significherà che “probabilmente nessuno di noi avrà un lavoro”, ha detto l’anno scorso. Bill Gates pensa che presto gli esseri umani non saranno più necessari per “la maggior parte delle cose”. Anche il padrino dell’AI Geoffrey Hinton e l’investitore miliardario Vinod Khosla hanno previsto una massiccia sostituzione del lavoro. Non sono certo voci marginali che non sanno di cosa parlano.

Alcune carriere sono ovviamente al sicuro dal controllo dei robot. Taylor Swift non è in pericolo. Nemmeno Harry Kane. Né, del resto, Keir Starmer, o il prossimo, ancora senza nome, arcivescovo di Canterbury. Artista famoso, sportivo, politico, sacerdote, forse i quattro lavori più resistenti all’automazione. Purtroppo non sono lavori accessibili a tutti noi.

La tecnologia di oggi non può sostituire tutto il lavoro umano. L’AI commette errori. I robot mancano di coordinazione, destrezza, versatilità. Quindi è già qualcosa. Ma ci sono molte cose che la tecnologia all’avanguardia può già fare. E ci sono buoni motivi per pensare che continuerà a migliorare, in fretta.

GPT-4, uno dei modelli linguistici di OpenAI, era già tra i primi 10% nell’esame da avvocato nel 2023. I loro modelli più recenti sono più bravi a programmare del loro stesso capo scienziato. I lavori di scrittura freelance sono crollati quando è stato rilasciato ChatGPT; lo stesso è accaduto ai lavori di grafica con l’arrivo dei generatori di immagini AI. Le auto senza conducente sono ovunque a San Francisco. Come ha detto lo stesso Sam Altman: “I lavori spariranno, punto.”

Mentre l’AI prende la maggior parte dei titoli, anche i robot stanno avanzando rapidamente. E se l’AI minaccia i lavori da colletto bianco, i robot prendono di mira il lavoro fisico. Un tipo di robot umanoide è già in fase di test nelle fabbriche BMW; un altro è riuscito a padroneggiare più di 100 compiti che normalmente sarebbero svolti da lavoratori umani nei negozi. Le aziende prevedono di iniziare a testare robot nelle case quest’anno. La visione della Silicon Valley per il mercato del lavoro è straordinariamente semplice: l’AI pensa, i robot fanno. Che posto hanno gli esseri umani in questa configurazione?

Fino a pochissimo tempo fa, i ricercatori nel campo dell’AI pensavano che l’intelligenza artificiale generale (AGI) – cioè un’AI che può eseguire praticamente tutti i compiti cognitivi a livello umano, fosse ancora molto lontana. Non più. Demis Hassabis, il capo di Google DeepMind, ora pensa che “arriverà molto presto”, meno di cinque-dieci anni, e non si sorprenderebbe.

Ovviamente queste previsioni potrebbero essere sbagliate. Forse stiamo andando incontro a un altro inverno dell’AI; forse i chatbot smetteranno di migliorare, i robot continueranno a cadere, i finanziamenti si sposteranno verso la prossima grande novità tecnologica. Non lo penso, ma è possibile. Ma non è questo il punto. La domanda qui non è se le legioni di CEO tech e i miliardi di dollari investiti nell’automazione quasi totale del lavoro riusciranno a ottenere ciò che stanno cercando di ottenere. La domanda è perché stanno cercando di ottenerlo, e come ci sentiamo noi al riguardo.

La risposta generosa è che credono sinceramente che un’economia post-lavoro significherà una crescita economica enorme e un netto miglioramento degli standard di vita globali. La domanda ovvia è: cosa, storicamente parlando, ci suggerisce che i benefici di questa crescita verranno distribuiti equamente?

La risposta meno generosa è che si tratta di ciò di cui si è sempre trattato: denaro. Il venture capitalist Marc Andreessen ha detto una volta famosamente: “Il software sta mangiando il mondo.” Fino a oggi c’era solo una certa quantità che poteva mangiare. Qualunque software costruissi, avevi comunque bisogno di persone per fare la maggior parte del lavoro del mondo, con il mercato del lavoro stesso terribilmente fuori portata per gli ambiziosi dirigenti tech. Ma ora la Silicon Valley vede un varco. Un’occasione per possedere l’intero mezzo di produzione. E non sarebbe Silicon Valley se non cercasse di cogliere questa occasione.