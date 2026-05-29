Isaaq Tomkins ha affrontato sul The Guardian un tema che racconta molto bene una nuova ossessione del nostro tempo. Sempre più persone entrano negli studi dei chirurghi estetici con una foto del proprio volto modificata dall’intelligenza artificiale e chiedono di trasformarla in realtà: immmagini in cui il viso appare levigato, più simmetrico, molto più definito, dove la pelle diventa uniforme, i lineamenti si fanno più netti, il naso sembra ridisegnato e lo sguardo acquista una profondità artificiale, come se ogni tratto fosse stato passato attraverso lo stesso filtro di perfezione.

La dottoressa Nora Nugent, presidente della British Association of Aesthetic Plastic Surgeons, racconta che il fenomeno sta crescendo rapidamente. I pazienti arrivano con immagini create o migliorate dall’IA e con aspettative sempre più difficili da gestire. Secondo Nugent, l’intelligenza artificiale è ormai entrata in ogni aspetto della vita quotidiana e la pressione sull’aspetto fisico continuerà ad aumentare sempre più.

Alex Karidis, chirurgo estetico, spiega che l’immagine digitale e la sala operatoria appartengono a due mondi diversi. L’IA controlla ogni dettaglio dello schermo, la chirurgia lavora con tessuti vivi, tempi di recupero, cicatrici possibili e margini di incertezza; il punto più delicato riguarda la mente. Una volta vista la propria versione più giovane, più simmetrica o più seducente, quell’immagine resta impressa, diventa quindi un modello interiore e da quel momento il proprio volto naturale può cominciare a sembrare insufficiente. È la vecchia logica dei filtri social portata a un livello più profondo. Prima ci abituavamo alla pelle liscia di Instagram, ora la macchina costruisce un’identità alternativa e suggerisce anche gli interventi per raggiungerla: diventa consulente estetico e venditore di desideri nello stesso momento.

Nell’articolo, Tomkins racconta anche il proprio esperimento: ha chiesto a un chatbot di migliorare la sua foto e poi ha mostrato i risultati al chirurgo plastico Karidis. All’inizio le modifiche sembravano contenute, con piccoli interventi sul naso, sulle palpebre e sulle sopracciglia e il costo stimato era già altissimo, circa 29 mila euro. Poi le richieste sono diventate più spinte, Tomkins ha chiesto al chatbot di renderlo più maschile e poi di farlo somigliare a un “chad”, il modello virale del maschio dominante e iperdefinito. A quel punto la macchina ha iniziato a proporre impianti, rimozione del grasso buccale, lifting, trattamenti laser e altre procedure sempre più invasive. Il risultato si allontanava dalla persona reale e diventava una maschera.

Secondo Karidis, seguire tutte quelle indicazioni sarebbe costato facilmente oltre 115 mila euro, con rischi importanti e con un esito probabilmente molto diverso dall’immagine prodotta dal software. Qui si vede il cortocircuito. La macchina genera un ideale estetico senza assumersi il peso del corpo che dovrebbe inseguirlo. Suggerisce una trasformazione come se fosse un filtro, una skin, un aggiornamento del profilo. La persona vera resta fuori dall’immagine.

Julian de Silva, chirurgo estetico di Harley Street, sottolinea un punto molto concreto. L’IA può cambiare la posizione degli occhi in pochi secondi. Nella realtà gli occhi sono inseriti nelle orbite, dietro c’è il cervello e certe modifiche entrano nel campo del rischio estremo. Il cosiddetto “volto IA” ha già una sua estetica riconoscibile. La simmetria diventa quasi assoluta, la pelle perde ogni imperfezione, i volti femminili vengono spinti verso forme più affilate e quelli maschili verso mascelle più larghe e sguardi più duri. È un catalogo globale della bellezza prodotto da macchine addestrate su immagini, desideri e stereotipi. Ma c’è anche un altro problema, alcuni medici temono che sui social circolino risultati chirurgici alterati a loro volta dall’intelligenza artificiale. De Silva racconta di aver visto un video in cui un paziente sembrava ringiovanito di trent’anni. Guardandolo più volte ha notato un dettaglio inquietante, le mani avevano sei dita.

Siamo entrati in un tempo in cui anche il “prima e dopo” può diventare una finzione. Il paziente guarda un’immagine inesistente, chiede un intervento irrealistico, si confronta con risultati forse generati da un algoritmo e finisce per guardare con sospetto la propria faccia reale.