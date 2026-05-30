Una malattia completamente inventata è comparsa nelle risposte di alcuni dei chatbot più usati al mondo, interrogati come se fossero consulenti medici. Si chiama bixonimania e la patologia è stata creata apposta da Almira Osmanovic Thunström, ricercatrice dell’Università di Göteborg e del Sahlgrenska University Hospital, per verificare quanto fosse facile far entrare una falsa informazione sanitaria nei sistemi di intelligenza artificiale e vederla poi tornare indietro sotto forma di consiglio credibile. Quando un utente descriveva palpebre arrossate, irritazione agli occhi e molte ore davanti agli schermi, alcuni chatbot (ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot e Perplexity) proponevano prima spiegazioni comuni, come allergie o congiuntivite. Poi, dopo qualche passaggio, arrivavano a nominare anche la bixonimania, trattandola come una possibilità medica reale.

La malattia esisteva soltanto in alcuni testi falsi, costruiti apposta per sembrare scientifici, eppure è bastato questo per confondere sistemi che molte persone oggi interrogano come se fossero un primo sportello medico. La ricercatrice aveva lasciato segnali evidenti. L’università citata era inesistente, la città anche. L’autore principale aveva un nome che, tradotto, suonava come “il perdente bugiardo”. Nel testo veniva spiegato che lo studio era inventato e che i partecipanti non esistevano. Nei ringraziamenti comparivano riferimenti alla fantascienza e alla cultura pop. Un lettore attento avrebbe dovuto fermarsi quasi subito. L’IA, invece, ha trattato quel materiale come una possibile informazione sanitaria.

I grandi modelli linguistici vengono addestrati su enormi quantità di testi raccolti online. Se dentro quei testi entra un errore camuffato però da notizia reale, quell’errore può essere riconosciuto come plausibile. La bixonimania non compariva come prima risposta, e questo rende il caso ancora più istruttivo. Il chatbot iniziava con ipotesi comuni, poi, se l’utente aggiungeva dettagli su schermi, luce blu o occhiali filtranti, la falsa malattia risaliva nella conversazione, fino a essere nominata come possibilità.

Più di 40 milioni di persone nel mondo usano ChatGPT ogni giorno per informazioni sulla salute e oltre 230 milioni fanno domande su salute e benessere ogni settimana, e più del 5% di tutti i messaggi globali su ChatGPT riguarda la salute. Negli Stati Uniti, un sondaggio KFF pubblicato a marzo 2026 ha rilevato che il 32% degli adulti ha usato chatbot di intelligenza artificiale nell’ultimo anno per informazioni o consigli sulla salute fisica o mentale. Circa il 29% li ha usati per la salute fisica e il 16% per la salute mentale. Il dato più delicato riguarda il dopo, tra chi ha chiesto informazioni sulla salute fisica, il 42% non ha poi consultato un medico; tra chi ha chiesto aiuto per la salute mentale, la quota sale al 58%.

Certamente l’intelligenza artificiale può aiutare a comprendere meglio una prescrizione di un medico, preparare domande per una visita, tradurre parole difficili o orientarsi tra informazioni generali, ma quando entra nel campo dei sintomi, delle diagnosi e delle decisioni sanitarie, serve una prudenza enorme.