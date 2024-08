Un team di scienziati ha recentemente sviluppato un’innovativa forma di insulina, definita il “Santo Graal”, che potrebbe trasformare radicalmente il trattamento per milioni di persone affette da diabete di tipo 1. Questa nuova insulina, come dichiarato sul The Guardian, è in grado di rispondere in tempo reale alle variazioni dei livelli di zucchero nel sangue, offrendo una soluzione che si avvicina più di qualsiasi altra a una possibile cura per questa condizione.

Attualmente, i pazienti con diabete di tipo 1 devono somministrarsi insulina sintetica anche fino a dieci volte al giorno per mantenere i loro livelli di zucchero nel sangue sotto controllo. Tuttavia, questa gestione quotidiana può portare a complicazioni a breve e lungo termine e richiede un impegno costante che influisce anche sulla salute mentale.

La svolta arriva con l’introduzione dell’insulina “intelligente”, progettata per rimanere inattiva nell’organismo e attivarsi solo quando i livelli di zucchero nel sangue superano una certa soglia, prevenendo l’iperglicemia. Quando i livelli di glucosio scendono, l’insulina si disattiva, evitando così l’ipoglicemia. Questo nuovo approccio potrebbe ridurre significativamente la necessità di iniezioni frequenti, portando a un futuro in cui una singola dose settimanale potrebbe essere sufficiente.

Questa tecnologia rivoluzionaria è stata sviluppata grazie agli sforzi congiunti di ricercatori negli Stati Uniti, Australia e Cina, che hanno progettato insuline capaci di replicare la risposta naturale del corpo ai cambiamenti glicemici. Il finanziamento per accelerare lo sviluppo di queste insuline intelligenti proviene dal Type 1 Diabetes Grand Challenge, un’iniziativa congiunta tra Diabetes UK, JDRF e la Steve Morgan Foundation, che ha investito 50 milioni di sterline in progetti di ricerca innovativi.

Il dottor Tim Heise, vicepresidente del comitato consultivo scientifico del Grand Challenge, ha sottolineato che questa nuova generazione di insuline potrebbe segnare l’inizio di una nuova era nella gestione del diabete di tipo 1. “Anche con le insuline moderne, le persone con diabete di tipo 1 devono affrontare una continua battaglia per mantenere un equilibrio glicemico ottimale“, ha dichiarato. “Le insuline intelligenti rappresentano un passo avanti enorme, avvicinandosi come mai prima a una cura per il diabete di tipo 1.”

Circa 4 milioni di dollari sono stati assegnati a sei progetti di ricerca che stanno sviluppando diverse varianti di insuline intelligenti. Tra questi, figurano istituzioni prestigiose come la Stanford University negli Stati Uniti, la Monash University in Australia e la Zhejiang University in Cina. Ogni progetto si concentra su migliorare l’efficacia e la rapidità di azione di queste insuline, riducendo il carico gestionale per i pazienti e minimizzando il rischio di complicanze a lungo termine.

Quattro dei progetti sono dedicati esclusivamente alle insuline sensibili al glucosio, mentre un quinto è focalizzato sullo sviluppo di una nuova insulina ultraveloce e ad azione breve, progettata per ridurre il tempo tra l’iniezione e l’inizio dell’azione sul glucosio nel sangue.

Il sesto progetto esplora una proteina che combina l’insulina con il glucagone, un ormone che stimola il rilascio di glucosio dal fegato quando i livelli nel sangue sono troppo bassi. Questa combinazione potrebbe aiutare a mantenere stabili i livelli di glucosio, prevenendo sia l’iperglicemia che l’ipoglicemia.

Rachel Connor, direttrice dei partenariati di ricerca presso JDRF UK, ha dichiarato che, nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni, la gestione del diabete di tipo 1 rimane una sfida significativa. “Immaginiamo un futuro in cui le insuline rispondono ai cambiamenti dei livelli di glucosio in tempo reale, sollevando le persone dal peso quotidiano della gestione del diabete,” ha affermato.

La dottoressa Elizabeth Robertson, direttrice della ricerca presso Diabetes UK, ha evidenziato il potenziale rivoluzionario di questi progetti. “Sostenendo queste ricerche, speriamo di sviluppare insuline che imitino le risposte naturali del corpo, migliorando la qualità della vita delle persone con diabete di tipo 1 e riducendo le sfide quotidiane che affrontano.”

Questi sviluppi rappresentano un passo avanti significativo verso una gestione più efficace e meno onerosa del diabete di tipo 1, con la speranza che un giorno possa essere sostituita da una cura definitiva.