Le popolazioni umane inizieranno a diminuire globalmente tra qualche decennio. Da quel momento in poi, sempre meno esseri umani saranno vivi per contribuire con il loro lavoro e consumare ciò che viene prodotto. Tuttavia, proprio mentre questa diminuzione avrà luogo, stiamo creando milioni di intelligenze artificiali, robot e agenti, che non solo potrebbero generare nuovi beni e servizi, ma anche consumarli, permettendo così all’economia di continuare a crescere in un modo nuovo e diverso. Questo è un Passaggio Economico, da coloro che nascono a coloro che vengono creati. Sono passati quasi mille anni dall’ultima volta in cui il numero totale di esseri umani su questo pianeta è diminuito anno dopo anno. Per quasi un millennio, abbiamo vissuto con popolazioni in crescita e tassi di crescita sempre più rapidi. Ma nei prossimi decenni, per la prima volta in mille anni, il numero di morti sul pianeta ogni anno supererà quello delle nascite.

All’inizio può sembrare difficile da credere perché, superficialmente, non ci sono segnali evidenti di questo cambiamento. Tuttavia, come mostra questo grafico, la linea della popolazione globale sembra voler salire. Mentre la fertilità umana è in calo da decenni, questo fenomeno era inizialmente limitato ai paesi sviluppati, mentre il resto del mondo continuava a riprodursi prolificamente. Ma da circa un decennio anche le regioni in via di sviluppo hanno iniziato a sperimentare cali di fertilità man mano che si sviluppavano. Oggi abbiamo prove che i tassi di fertilità stanno diminuendo ovunque sul pianeta, e il ritmo di questo calo sta accelerando molto più velocemente di quanto previsto. La linea della fertilità, insomma, tende a scendere. La metrica chiave della fertilità è il livello di sostituzione. Se il tasso di fertilità totale è inferiore a questa soglia, nel tempo la popolazione diminuisce, perché gli esseri umani non si rimpiazzano numericamente. Proprio ora, nel 2025, tutti i paesi sviluppati, tranne uno (Israele), sono sotto il livello di sostituzione, e ogni anno il divario aumenta. Alcuni paesi dell’Asia orientale sono così al di sotto di questa soglia che stanno già perdendo popolazione. Quasi tutti gli altri paesi del mondo seguono un modello di modernizzazione rapida che porta a una drastica riduzione della natalità.

Nessun paese è mai riuscito a riportare il tasso di natalità sopra il livello di sostituzione una volta sceso sotto quella soglia. È come un buco nero. Dal 2000, le previsioni ufficiali sulla crescita della popolazione mondiale si sono rivelate sistematicamente troppo ottimistiche, perché è stato difficile credere che i tassi di fertilità potessero scendere così rapidamente senza poi risalire. Anno dopo anno, l’ONU e altri istituti hanno previsto un rimbalzo della fertilità, ma questo non è mai avvenuto. Al contrario, il declino è continuato, eppure le previsioni ufficiali si ostinano a ipotizzare che la fertilità tornerà sopra il livello di sostituzione su scala globale.

Attualmente, la data ufficiale del declino della popolazione mondiale è fissata a circa quattro decenni da oggi, ma è probabile che accada molto prima, forse già nel 2040. Molti esperti vedono positivamente questa riduzione della popolazione, credendo che il mondo si stabilizzerà a un livello più “sostenibile”. Tuttavia, non esiste alcun meccanismo naturale di recupero che garantisca una stabilizzazione: è lo stesso errore che ha fatto l’ONU nel supporre che la natalità sarebbe tornata a crescere spontaneamente. Finora, nessuna politica di incentivo alla natalità ha funzionato: né agevolazioni per la casa, né assistenza all’infanzia, né crediti per i figli, né pagamenti di 75.000 dollari per neonato hanno fatto la differenza. È possibile che tali misure debbano essere moltiplicate per dieci, cento volte, prima di ottenere un impatto reale. Il punto chiave è che la popolazione non si stabilizzerà, ma continuerà a diminuire fino a zero, a meno che qualcosa non ne inverta il declino. Ma cosa potrebbe riuscirci? Anche se rallentassimo il calo del tasso medio di fertilità, stiamo entrando in un territorio completamente nuovo per l’umanità. Nei secoli passati, l’aumento della popolazione ha sempre accompagnato il progresso: più persone significavano più innovazione, maggiore benessere, maggiore sicurezza. Il progresso e la crescita demografica si sono sempre rafforzati a vicenda. Più progresso consentiva a più bambini di sopravvivere e agli anziani di vivere più a lungo, creando nuove opportunità per migliorare il mondo. Ora, invece, ci troviamo di fronte a un cambiamento radicale. Per la prima volta, vogliamo continuare a migliorare gli standard di vita mentre la popolazione si riduce. Ci aspettiamo più innovazione, più opzioni, più progresso, mentre il numero di lavoratori, di consumatori e di mercati si contrae. Ogni anno il bacino di manodopera si restringe. Le città si svuotano. Le economie devono trovare un modo per prosperare senza la crescita demografica.

Il sistema capitalistico che abbiamo costruito si è basato sull’espansione: più persone, più domanda, più produzione. Ma nella seconda metà di questo secolo, non ci sarà più crescita della popolazione. Dovremo quindi trovare un nuovo modello economico che non dipenda dalla crescita umana. Forse la crescita dovrà essere ridefinita come miglioramento della qualità, piuttosto che come aumento quantitativo. Forse saranno necessari redditi di base universali e nuove soluzioni economiche. Non è un caso che proprio nel momento storico in cui gli esseri umani smettono di riprodursi in numero sufficiente, stiamo inventando milioni di intelligenze artificiali, miliardi di menti sintetiche e trilioni di robot. Questo è un passaggio da un’economia basata sugli esseri umani a un’economia basata sulle macchine.

L’economia degli esseri umani è stata alimentata dall’attenzione, dai desideri, dai pregiudizi e dal lavoro umano. L’economia delle macchine sarà alimentata dall’intelligenza artificiale, dall’attenzione sintetica, dal lavoro automatizzato, dai bisogni virtuali e dai consumi digitali. Gran parte dei beni prodotti in questa nuova economia non sarà destinata agli esseri umani, ma ad altre macchine. La maggior parte delle comunicazioni avverrà tra IA, i materiali fabbricati saranno usati da robot per altri robot, il pensiero sarà elaborato da agenti virtuali per altri agenti virtuali. Ma alla fine, gli esseri umani saranno i principali beneficiari di questo sistema. Questa economia sintetica sarà progettata per migliorare la qualità della nostra vita, liberandoci dalle attività produttive ripetitive.

In questo nuovo mondo, gli esseri umani non dovrebbero più fare lavori basati sulla produttività. Questo è il compito delle macchine. Gli esseri umani dovrebbero dedicarsi a ciò che le macchine non possono fare: arte, musica, esplorazione, invenzione, avventura, relazioni umane. Nei prossimi decenni, mentre la popolazione umana diminuirà, dovremo garantire che ci siano abbastanza agenti sintetici e IA con intelligenza, determinazione e principi morali per sostenere la nostra economia e migliorare la nostra esistenza. Non stiamo sostituendo gli esseri umani esistenti, ma stiamo creando un nuovo mondo in cui la simbiosi tra umani e IA permetterà una nuova forma di progresso.

Tratto da “Excellent Advice for Living: Wisdom I Wish I’d Known Earlier” di Kevin Kelly