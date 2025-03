Negli ultimi secoli, la figura chiave nel progresso della scienza e nello sviluppo della comprensione umana è stata il matematico poliedrico. Eccezionali per la loro capacità di padroneggiare molte sfere della conoscenza, i matematici poliedrici hanno rivoluzionato interi campi di studio e ne hanno creati di nuovi.

I poliedrici solitari prosperarono durante l’antichità e il Medioevo in Medio Oriente, India e Cina. Tuttavia, l’indagine concettuale sistematica non emerse fino all’Illuminismo in Europa. I quattro secoli successivi segnarono un’epoca radicalmente diversa per la scoperta intellettuale.

Prima del XVIII secolo, i matematici, lavorando in isolamento, potevano spingersi oltre i limiti solo fino a dove le loro capacità lo permettevano. Ma il progresso umano accelerò durante l’Illuminismo, quando invenzioni complesse vennero elaborate da gruppi di pensatori brillanti, non solo simultaneamente ma attraverso generazioni. I matematici dell’epoca colmarono aree di comprensione separate, fondendole in un sistema coerente. Non esisteva più la scienza persiana o la scienza cinese; esisteva solo la scienza.

L’integrazione di conoscenze provenienti da diversi ambiti ha contribuito a rapide scoperte scientifiche. Il XX secolo ha visto un’esplosione di scienza applicata, lanciando l’umanità in avanti a una velocità incomparabilmente superiore a quelle precedenti. L’intelligenza collettiva raggiunse l’apice durante la Seconda guerra mondiale, quando le menti più brillanti dell’epoca tradussero generazioni di fisica teorica in applicazioni devastanti in meno di cinque anni, con il Progetto Manhattan. Oggi, la comunicazione digitale e la ricerca su Internet hanno consentito un assemblaggio di conoscenze ben oltre le facoltà umane precedenti.

Tuttavia, potremmo aver raggiunto i limiti superiori di ciò che l’intelligenza umana grezza può fare per ampliare i nostri orizzonti intellettuali. La biologia ci limita: il nostro tempo sulla Terra è finito. Abbiamo bisogno di dormire. La maggior parte delle persone può concentrarsi su un solo compito alla volta. E man mano che la conoscenza avanza, il polimatericismo diventa più raro: ci vuole così tanto tempo per padroneggiare le basi di un campo che, quando un aspirante polimaterico ci riesce, non ha tempo per padroneggiarne un altro, o è invecchiato oltre il suo periodo di massimo splendore creativo.

L’IA, al contrario, è il massimo del poliedrico, in grado di elaborare enormi masse di informazioni a una velocità impensabile, senza mai stancarsi. Può valutare modelli in innumerevoli campi simultaneamente, trascendendo i limiti della scoperta intellettuale umana. Potrebbe riuscire a fondere molte discipline in quella che il sociobiologo E.O. Wilson ha definito una nuova “unità di conoscenza”.

Il numero di poliedrici umani e di esploratori intellettuali rivoluzionari è esiguo, probabilmente solo nell’ordine delle centinaia nella storia. L’arrivo dell’IA significa che il potenziale dell’umanità non sarà più limitato dalla quantità di Magellani o Tesla che produciamo. La nazione più forte del mondo potrebbe non essere più quella con più Albert Einstein e J. Robert Oppenheimer. Invece, le nazioni più forti del mondo saranno quelle che riusciranno a portare l’IA al suo massimo potenziale.

Ma con quel potenziale arriva un pericolo tremendo. Nessuna innovazione esistente può avvicinarsi a ciò che l’IA potrebbe presto raggiungere: un’intelligenza maggiore di quella di qualsiasi essere umano sul pianeta. L’ultima invenzione poliedrica, vale a dire l’informatica, che ha amplificato il potere della mente umana in un modo fondamentalmente diverso da qualsiasi macchina precedente, potrebbe essere ricordata per aver sostituito i suoi stessi inventori?

Il cervello umano è un lento elaboratore di informazioni, limitato dalla velocità dei nostri circuiti biologici. La velocità di elaborazione del supercomputer AI medio, al confronto, è già 120 milioni di volte più veloce di quella del cervello umano. Mentre uno studente tipico si diploma in quattro anni, un modello AI oggi può facilmente finire di imparare molto di più di uno studente delle superiori in quattro giorni.

Le iterazioni future dei sistemi di intelligenza artificiale uniranno più domini di conoscenza con un’agilità che supera la capacità di qualsiasi essere umano o gruppo di esseri umani. Esaminando enormi quantità di dati e riconoscendo schemi che sfuggono ai loro programmatori umani, i sistemi di intelligenza artificiale saranno equipaggiati per forgiare nuove verità concettuali.

Ciò cambierà radicalmente il modo in cui rispondiamo a queste domande umane essenziali: come sappiamo ciò che sappiamo sul funzionamento del nostro universo? E come sappiamo che ciò che sappiamo è vero?

Fin dall’avvento del metodo scientifico, con la sua insistenza sull’esperimento come criterio di prova, qualsiasi informazione non supportata da prove è stata considerata incompleta e inaffidabile. Solo la trasparenza, la riproducibilità e la convalida logica conferiscono legittimità a una pretesa di verità.

L’IA presenta una nuova sfida: informazioni senza spiegazioni. Già ora, le risposte dell’IA, che possono assumere la forma di descrizioni altamente articolate di concetti complessi, arrivano istantaneamente. Gli output delle macchine sono spesso privi di citazioni di fonti o altre giustificazioni, rendendo difficile discernere eventuali pregiudizi sottostanti.

Sebbene il feedback umano aiuti una macchina AI a perfezionare le sue connessioni logiche interne, la macchina ha la responsabilità primaria di rilevare modelli e assegnare pesi ai dati su cui è addestrata. Di conseguenza, le rappresentazioni della realtà che la macchina genera rimangono in gran parte opache, persino per i suoi inventori. In altre parole, i modelli addestrati tramite apprendimento automatico consentono agli esseri umani di conoscere cose nuove, ma non necessariamente di capire come sono state fatte le scoperte.

Ciò separa la conoscenza umana dalla comprensione umana in un modo che è estraneo all’era post-illuminista.

Se l’umanità inizia a percepire la sua possibile sostituzione come attore dominante sul pianeta, alcuni potrebbero attribuire una sorta di divinità alle macchine stesse e ritirarsi nel fatalismo e nella sottomissione. Altri potrebbero adottare la visione opposta, una sorta di soggettivismo incentrato sull’umanità che rifiuta radicalmente il potenziale delle macchine di raggiungere qualsiasi grado di verità oggettiva.

Nessuna di queste mentalità permetterebbe un’evoluzione desiderabile dell’Homo technicus, una specie umana che potrebbe, in questa nuova era, vivere e prosperare in simbiosi con la tecnologia delle macchine. Alcuni potrebbero vedere questo momento come l’atto finale dell’umanità. Noi lo vediamo, con sobrio ottimismo, come un nuovo inizio.

Adattamento dal libro “Genesi, come navigare nell’era dell’intelligenza artificiale di Henry A. Kissinger, Eric Schmidt, Craig Mundie