DAL WEB – ARTICOLO PUBBLICATO SU THE ECONOMIST

Per mezzo secolo le petromonarchie mediorientali si sono presentate come fornitori affidabili di petrolio a basso costo. La terza guerra del Golfo, ormai alla sua quinta settimana, ha distrutto quell’immagine. Con lo Stretto di Hormuz in gran parte chiuso, il 15% del petrolio mondiale non può raggiungere i propri clienti. Tutti gli Stati del Golfo hanno drasticamente ridotto la produzione e hanno visto i proventi delle esportazioni crollare.

Tutti tranne uno. Mentre le sue petroliere continuano a navigare nello stretto, l’Iran guadagna ora quasi il doppio dalle vendite di petrolio ogni giorno rispetto a prima che le bombe americane e israeliane iniziassero a cadere il 28 febbraio. Può essere colpito sul campo di battaglia, ma il regime sta vincendo la guerra energetica.

Calcolare quanti barili esporti il più grande sistema di elusione delle sanzioni al mondo è difficile. Le sue petroliere sono più furtive che mai, i fornitori commerciali di immagini satellitari hanno sospeso gli aggiornamenti per la regione e il disturbo elettronico ha gettato una nebbia sul Golfo. Ma una fonte a conoscenza della contabilità petrolifera iraniana, che ha parlato con The Economist in forma anonima, conferma che il Paese esporta attualmente tra 2,4 e 2,8 milioni di barili di petrolio e prodotti petroliferi al giorno, inclusi tra 1,5 e 1,8 milioni di barili al giorno di greggio. È lo stesso livello, se non di più, rispetto alla media dell’anno scorso. E viene venduto anche a prezzi molto più alti.

Inoltre, la macchina petrolifera iraniana si è adattata in modi che la rendono più resiliente agli attacchi e alle sanzioni. La maggior parte dei proventi va ora al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), la forza combattente d’élite del regime. E la Cina sta svolgendo un ruolo attivo nel consentire questo flusso di denaro. Il tesoro di guerra iraniano è sepolto in profondità in Asia, al sicuro dagli ordigni israeliani.

Il business petrolifero iraniano si basa su tre pilastri: venditori, navigazione e banche ombra. Tutto inizia dalla forza vendita. Come nella maggior parte dei Paesi produttori di petrolio, le esportazioni iraniane sono nominalmente gestite da un produttore statale, la National Iranian Oil Company (NIOC). In pratica è diverso. In un Paese a corto di valuta forte, il petrolio offre una forma di liquidità. Fazioni del governo, dal ministero degli Esteri alla polizia, ricevono barili che possono vendere. Anche alcune fondazioni religiose hanno delle assegnazioni.

Tutte queste istituzioni sono controllate da circa 20 oligarchi che usano le proprie reti per convertire il petrolio in denaro, secondo diverse fonti iraniane. Alcune figure di spicco, come Ali Shamkhani, che un tempo guidava il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano, sono ora morte. Altri sono sopravvissuti. Il figlio di Shamkhani, Hossein, gestisce un impero commerciale e marittimo. Anche la cricca che circonda Mojtaba Khamenei, figlio e successore del defunto leader supremo, ucciso il primo giorno di guerra, è coinvolta nel settore petrolifero. Alcuni commercianti sono imparentati con Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, un importante giurista islamico.

Molti di questi individui hanno legami con l’IRGC. Emma Li di Vortexa, una società specializzata nel tracciamento navale, ritiene che la forza, che gestisce anche propri giacimenti petroliferi, sia dietro la maggior parte della recente crescita delle esportazioni di petrolio. Si dice che il figlio e il genero di Mohsen Rezaee, ex comandante in capo dell’IRGC diventato consigliere militare del giovane Khamenei a marzo, movimentino molti barili. Il braccio internazionale dell’IRGC, la Forza Quds, controlla il 25% della produzione di greggio iraniano. Questa struttura decentralizzata è difficile da smantellare dall’aria.

Durante la guerra l’IRGC ha anche rafforzato il controllo sul traffico marittimo, il secondo pilastro del business petrolifero iraniano. La forza controlla Hormuz e sovrintende ai trasporti e alle comunicazioni in gran parte del Golfo. Società nominalmente private di proprietà dell’IRGC o affiliate a Khatam al-Anbiya, un altro ramo delle forze armate, coordinano gran parte della logistica del trasporto merci con la NIOC. Tra queste ci sono Sahand, una società industriale, Sahara Thunder, un’attività commerciale, Pasargad, un gruppo finanziario, Admiral, la società di navigazione di Shamkhani, e la Persian Gulf Petrochemical Company, che gestisce impianti di lavorazione del petrolio. Tutte sono sotto sanzioni americane per aver agito come società di facciata.

I responsabili logistici iraniani lavorano duramente per tenere le petroliere fuori pericolo. Il carico può valere tra 150 e 200 milioni di dollari, cinque o dieci volte il valore dei vecchi mezzi che lo trasportano. Sull’isola di Kharg, da cui di solito parte il 90% del greggio iraniano, le navi ormeggiate al molo a T più esterno operano ora con procedure di fuga d’emergenza. In caso di attacco, possono tagliare le cime di ormeggio e salpare senza l’assistenza del rimorchiatore. Il molo di Azarpad, che gestisce le petroliere più grandi, ha ridotto l’utilizzo dei suoi due ormeggi per motivi di sicurezza. Le navi cisterna navetta continuano a circolare tra Kharg, le isole vicine e le navi di stoccaggio.

L’America ha bombardato installazioni militari su Kharg e minacciato di conquistare l’isola. Ma l’IRGC sembra prepararsi a uno scenario del genere. I terminali più piccoli di Jask, Lavan e Sirri sono operativi e stanno accumulando scorte record. Se spinti al massimo, loro e altri potrebbero gestire il 25% di ciò che Kharg esporta attualmente, stima Richard Nephew, ex inviato americano in Iran.

Tutti i dettagli delle navi, inclusi carico, nomi dell’equipaggio e destinazioni, vengono comunicati all’IRGC tramite intermediari al momento della partenza. Una volta verificati dal comando navale della forza, dice una fonte, viene rilasciato un codice di accesso. Man mano che le navi si avvicinano allo stretto, viene chiesto loro di fornire il codice via radio. Se approvato, una piccola imbarcazione dell’IRGC le scorta nel passaggio. Spesso non attraversano più al centro, come facevano un tempo, ma lungo uno stretto corridoio che costeggia la costa iraniana, dove la forza può effettuare ulteriori verifiche. Secondo Lloyd’s List, una rivista specializzata in navigazione, alcune petroliere sono tenute a pagare un pedaggio di diversi milioni di dollari. I loro transponder vengono attivati brevemente per evitare collisioni, prima di spegnersi di nuovo quando le petroliere entrano nell’Oceano Indiano.

Nonostante la decisione americana della scorsa settimana di sospendere le sanzioni sulla vendita dei quasi record di 150 milioni di barili iraniani già in mare, le petroliere iraniane continuano a usare ogni trucco a disposizione, rubare le credenziali di altre navi, falsificare documenti, alterare le loro posizioni, per nascondere la provenienza del carico. “Pensano che la deroga sia una trappola”, afferma una fonte esperta del settore marittimo iraniano. La maggior parte trasferisce il proprio carico in alto mare, al largo della Malesia o di Singapore, su navi dall’aspetto legittimo per l’ultima tratta.

Quella parte del viaggio ha quasi sempre come destinazione finale la Cina, che assorbe oltre il 90% del petrolio iraniano. Gli acquirenti sono circa 100 piccole raffinerie, le cosiddette “teiere”, nello Shandong, nel nord del Paese. Sulla carta sono indipendenti dai giganti statali cinesi, che temono l’esposizione alle sanzioni americane. La realtà è più confusa. Alcune teiere considerano i grandi produttori petroliferi cinesi come clienti. Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, una teiera che nel corso degli anni ha acquistato almeno 500 milioni di dollari di greggio iraniano, possiede quote in tre joint venture con imprese statali.

Prima della guerra le teiere potevano ottenere sconti rispetto al Brent di 18-24 dollari al barile per l’Iranian Light, il greggio di punta del Paese. Ora che le altre forniture del Golfo si sono esaurite, lo sconto si è ridotto a 7-12 dollari al barile. Considerando il costo tipico del trasporto dalla Malesia, l’Iranian Light consegnato in Cina è ora più caro del Brent. Il Brent stesso è salito, portando il prezzo dei futures di un barile iraniano destinato alla consegna tra pochi mesi a 104 dollari, tre quarti sopra il livello prebellico.

Questo, unito a un tetto governativo ai prezzi della benzina che impedisce alle raffinerie di trasferire tutti i costi sugli automobilisti, sta schiacciando i margini delle teiere. Anche i prezzi controllati hanno ridotto la domanda cinese di prodotti raffinati. Tuttavia, secondo una fonte, alcune raffinerie statali stanno valutando di acquistare petrolio iraniano approfittando della deroga americana. La NIOC affitta grandi depositi nella Cina continentale da cui queste aziende potrebbero attingere. Questo formalizzerebbe il coinvolgimento della Cina nel commercio petrolifero iraniano.

Una formalizzazione simile probabilmente non si estenderà alla presenza cinese nel terzo pilastro del complesso di contrabbando iraniano, i pagamenti. Gli acquirenti di petrolio iraniano, cinesi o meno, si regolano versando denaro in conti fiduciari usa e getta aperti a questo scopo, il più delle volte presso piccole banche cinesi sulla terraferma o a Hong Kong. Questi conti sono registrati a nome di società di comodo costituite, spesso a pagamento, da privati cinesi. I proventi del petrolio vengono poi convogliati da questi conti, attraverso una miriade di altri conti fiduciari, dove l’Iran desidera.

Parte del denaro resta in Cina, per pagare le merci che l’Iran vuole importare. Il resto viene distribuito in tutto il mondo. The Economist ha ottenuto i nomi di due società cinesi utilizzate negli ultimi mesi per trasferire denaro del petrolio iraniano. Insieme a Kharon, una società di ricerca, ha determinato che queste aziende hanno effettuato transazioni con produttori di plastica in India, Kazakistan e Turchia.

Questo sistema di pagamenti ombra è gestito da dipartimenti dedicati all’interno di aziende iraniane controllate dal ministero della Difesa iraniano o dall’IRGC, che operano come banche informali. La densità delle loro reti di conti, che si contano a migliaia, permette loro di resistere agli shock creati dalla guerra. Nelle ultime settimane gli Emirati Arabi Uniti, un tempo rifugio per il denaro iraniano, hanno condiviso con l’America ampie informazioni su banche e aziende legate all’Iran. Questo ha spinto l’Iran ad abbandonare quei canali e a rimescolare i fondi altrove.

Le transazioni vengono ora instradate attraverso due o tre livelli aggiuntivi di società di comodo e gestite con “estrema cautela”, afferma una fonte che conosce queste reti. Un gruppo di conti collegati all’Iran che quella persona monitora, e che prima della guerra deteneva complessivamente tra 6 e 7 miliardi di dollari, ha subito prelievi mentre i fiduciari cercavano di spostare il denaro altrove. I paradisi non mancano. Secondo la fonte, continuano a essere utilizzati conti bancari in Asia orientale, Gran Bretagna, Germania, Georgia, Italia e Romania.

Questa estrema ridondanza introduce una complessità tale da rendere il denaro sempre più difficile da rintracciare perfino per la banca centrale iraniana, e più facile da sottrarre da parte dei baroni del petrolio del Paese. Ma mantiene in funzione la macchina del petrolio. A meno di attacchi totali alle infrastrutture energetiche iraniane, ai quali l’Iran risponderebbe bombardando quelle di altri Stati del Golfo, non sarà soffocata.

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