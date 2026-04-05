La Cambogia ha inaugurato una statua dedicata a Magawa, il celebre ratto “annusatore” di mine che per anni ha lavorato nei terreni contaminati del paese. L’inaugurazione si è svolta a Siem Reap il 3 aprile 2026, alla vigilia della Giornata Internazionale per la Consapevolezza sulle Mine del 4 aprile, ed è la prima statua al mondo dedicata a un ratto addestrato a questo compito. La scultura, realizzata in pietra locale da artisti cambogiani, raffigura Magawa con la medaglia ricevuta per il suo coraggio e con l’imbracatura usata durante le operazioni di bonifica.

Magawa era un ratto gigante africano addestrato da APOPO, una ONG specializzata nel rilevamento di mine ed esplosivi con animali addestrati. Nato in Tanzania, arrivò in Cambogia nel 2016 e cominciò a operare nell’area di Siem Reap. Durante una carriera di cinque anni individuò oltre 100 mine terrestri e altri ordigni inesplosi, contribuendo alla bonifica di più di 141.000 metri quadrati di terreno.

Nel 2020 ricevette la PDSA Gold Medal, diventando il primo ratto a ottenere questo riconoscimento. Magawa è morto nel gennaio 2022, dopo il pensionamento, all’età di otto anni.

La sua storia richiama l’attenzione su una ferita ancora aperta in Cambogia, il paese infatti resta tra i più colpiti al mondo dalla presenza di mine antiuomo e residuati bellici esplosivi, eredità dei conflitti che hanno segnato il territorio dagli anni Sessanta agli anni Novanta. Secondo Landmine Monitor, nel 2024 in Cambogia si sono registrate 49 vittime tra morti e feriti causate da mine o ordigni esplosivi residui. Le vittime complessive censite tra il 1979 e il 2024 sono 65.086. Il problema resta enorme anche sul piano territoriale. Mine Action Review segnala che alla fine del 2024 la Cambogia stimava 424 chilometri quadrati contaminati da mine antiuomo. Nel luglio 2025, dopo nuovi rilevamenti soprattutto nelle aree di confine, la superficie stimata è salita a 524,28 chilometri quadrati. Questo dato spiega perché il lavoro di bonifica continui a essere decisivo per la sicurezza delle comunità, per l’agricoltura e per lo sviluppo economico di intere zone del paese.

I ratti addestrati da APOPO vengono impiegati perché riescono a riconoscere l’odore degli esplosivi, ignorano i rottami metallici che spesso ostacolano i metal detector e, grazie al loro peso ridotto, possono muoversi sul terreno senza far detonare le mine.

La statua di Magawa ha quindi un valore che va oltre un monumento a un animale eccezionale, ci ricorda che c’è un lavoro paziente e invisibile di chi ogni giorno salva vite e restituisce terra sicura alle famiglie.

Da Topo Galileo, Buona Pasqua a tutti i topi del mondo.