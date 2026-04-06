DAL WEB – ARTICOLO PUBBLICATO SUL THE GUARDIAN

I benefici ambientali dell’energia più pulita sono ben noti. Questi variano dalla mitigazione del cambiamento climatico all’eliminazione dell’inquinamento vicino alle fonti di generazione. Nel Regno Unito, la decarbonizzazione della rete elettrica è già una grande storia di successo ambientale. Le emissioni di gas serra attribuibili all’approvvigionamento elettrico sono diminuite di oltre il 50% tra il 1990 e il 2022, più rapidamente di qualsiasi altra fonte. Nel frattempo, problemi un tempo diffusi come la pioggia acida sono un ricordo svanito in molti paesi, specialmente in Occidente.

Ma ci sono moltissimi altri vantaggi in una rete di energia pulita. La produzione e la distribuzione di energia pulita sono settori in forte crescita e tendono a generare posti di lavoro ad alto valore. Ancora meglio, in paesi come Regno Unito e Stati Uniti, questi posti di lavoro si trovano spesso fuori dalle città prospere, nelle aree più colpite dal declino industriale.

“L’economia verde, che è il secondo settore a più rapida crescita a livello globale, ha la capacità di creare posti di lavoro ben retribuiti, rivitalizzando le comunità in tutto il paese”, afferma James Alexander, CEO della UK Sustainable Investment and Finance Association.

Si stima che siano necessari fino a 300.000 lavoratori qualificati in più per costruire la rete. Oltre a creare posti di lavoro nella costruzione di attrezzature e componenti, questi settori generano anche nuovi impieghi nella manutenzione delle infrastrutture. Il più grande rinnovamento di sempre della rete elettrica britannica dalla sua elettrificazione è in corso e sta creando decine di migliaia di posti di lavoro nell’energia e nelle sue catene di approvvigionamento. Le SP Energy Networks di ScottishPower creeranno 1.400 nuovi posti di lavoro e ne sosterranno altri 11.000 solo con i suoi aggiornamenti alla trasmissione. Lo stesso vale per l’eolico offshore, che richiede una manutenzione significativa da parte di lavoratori altamente qualificati. Il numero di persone che lavorano nell’industria dell’eolico offshore è passato da poco più di 32.000 nel 2023 a quasi 40.000 nel 2025 – un incremento del 24%. In totale, 55.000 persone lavorano ora nell’industria eolica. Questi lavori generalmente pagano bene e si trovano prevalentemente in luoghi dove spesso non esistevano prima – ad esempio nelle città costiere del Regno Unito, in particolare nel nord-est della Scozia, a est dell’Inghilterra e nell’Humber. L’energia decarbonizzata crea anche posti di lavoro in settori correlati, che vanno dalla finanza verde al retrofitting domestico.

L’analisi della Confederation of British Industry (CBI) dello scorso anno ha mostrato che l’economia a zero emissioni nette del Regno Unito (che comprende le energie rinnovabili e attività correlate come la finanza verde) è cresciuta del 10% nel 2024, molto più rapidamente dell’economia nel suo complesso, generando £83 miliardi di valore aggiunto lordo. La CBI ha rilevato che le aziende a zero emissioni nette impiegavano quasi un milione di persone e pagavano stipendi medi di £43.000, ovvero £5.600 in più rispetto alla media nazionale. Parlando a gennaio di quest’anno, la cancelliera Rachel Reeves ha dichiarato: “Non c’è alcun compromesso tra crescita economica e neutralità netta. Anzi, il contrario. La neutralità netta è l’opportunità industriale del XXI secolo.”

L’energia verde offre anche la possibilità di bollette significativamente più economiche. Sebbene le rinnovabili tendano a essere costose da costruire, con alti costi iniziali, forniscono energia più economica una volta operative e non sono esposte ai volatili mercati globali del gas.

Naturalmente, questo non è positivo solo per i consumatori domestici. L’energia rinnovabile più economica avvantaggia le industrie esistenti, in particolare quelle ad alta intensità energetica. Un esempio notevole fuori dal Regno Unito è l’Islanda, che è un importante esportatore di alluminio nonostante non abbia miniere di bauxite (minerale di alluminio). Piuttosto, la sua abbondante capacità geotermica rende economico importare minerale di alluminio, fonderlo ed esportare alluminio a basse emissioni di carbonio. Visualizza immagine a schermo intero

Sebbene la decarbonizzazione della rete sia spesso vista come una questione di input (come energia solare ed eolica), la rete stessa è altrettanto cruciale e richiede investimenti e aggiornamenti significativi. “Un’economia alimentata da energie rinnovabili richiederà una rete elettrica altrettanto potente”, afferma Layla Sawyer, segretaria generale di CurrENT, che rappresenta i fornitori di tecnologia di rete in Europa. “Investire in nuove tecnologie innovative che possano trasportare enormi quantità di elettricità nei luoghi dove è necessaria permetterà all’Europa di rimanere una posizione attraente per industrie che dipendono da energia a basso costo.”

Un altro vantaggio significativo di una rete decarbonizzata è la sicurezza nazionale. “Per decenni, la dipendenza del Regno Unito dai combustibili fossili importati ci ha resi estremamente vulnerabili agli shock sui prezzi, minacciando famiglie e aziende”, afferma Alexander. “Possiamo rompere questo ciclo espandendo l’uso dell’energia rinnovabile domestica.”

La sicurezza energetica ha anche una forte dimensione geopolitica. Un paese che è in gran parte autosufficiente dal punto di vista energetico ha più libertà di agire se i suoi interessi improvvisamente si discostano da quelli dei principali fornitori di energia. Questa questione è stata messa in evidenza nel 2022, quando la Russia ha invaso l’Ucraina. I prezzi del gas sono schizzati alle stelle e improvvisamente molti paesi europei si sono ritrovati a dipendere energeticamente da un vicino aggressivo. Se questo non fosse già stato un campanello d’allarme, la guerra di quest’anno in Medio Oriente ci ha dato l’ultima lezione geopolitica sul legame tra resilienza nazionale e autosufficienza energetica.

Infine, ci sono i benefici economici e geopolitici di essere all’avanguardia tecnologica in un mondo sempre più competitivo. Sawyer afferma: “Abbiamo anche la possibilità di rimanere leader globali nello sviluppo di tecnologie innovative di rete, riducendo al contempo la nostra dipendenza dai combustibili fossili importati e dalle condizioni che ne derivano.” Alexander aggiunge: “Gli investitori riconoscono le opportunità fondamentali che una rete più pulita offre per l’occupazione, la crescita e la nostra sicurezza energetica a lungo termine.”