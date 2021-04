La Solar Impulse Foundation è riuscita a identificare più di 1000 soluzioni esistenti per combattere il riscaldamento globale. Il suo fondatore, l’esploratore Bertrand Piccard, che ha fatto il primo giro del mondo a bordo di un aereo solare, con il suo team ha selezionato, valutato ed etichettato 1.000 soluzioni tecnologiche in grado di proteggere l’ambiente in modo economicamente redditizio, consultabili sul sito della Fondazione Solar Impulse, a questo link.

“Sappiamo che non esiste una soluzione miracolosa, ma il semplice fatto che esistano 1.000 soluzioni è di per sé un miracolo. Il loro utilizzo su larga scala rappresenterebbe una risorsa enorme per l’ambiente e l’economia e fornirebbe una tabella di marcia ambiziosa per un mondo più pulito ed efficiente. Vogliamo evidenziare queste soluzioni e incoraggiarne l’implementazione, poiché sono ancora troppo spesso nascoste nelle startup o nei laboratori di ricerca. Non stiamo facendo una nuova dichiarazione di intenti, ma stiamo fornendo un modo molto concreto di agire. Le nostre soluzioni parlano da sole. Non aspettiamo fino a domani perché diventino parte integrante delle discussioni economiche, dei dibattiti sui media, dei negoziati sul clima e delle decisioni politiche. Chiediamo alle aziende e agli investitori di capire come queste soluzioni renderanno le loro operazioni più efficienti e redditizie e di iniziare ad adottarle. Soluzioni pulite, efficienti, convenienti… e disponibili oggi. Riducono l’impatto ambientale delle costruzioni e della mobilità, dell’industria e dell’agricoltura, dell’acqua e del consumo di energia, garantendo allo stesso tempo lo sviluppo economico e la prosperità sociale per tutti. Non tra un secolo, né un decennio, ma oggi” ha dichiarato in una nota Bertrand Piccard.

Per visionare le 1000 soluzioni ecco il link: https://solarimpulse.com/efficient-solutions