di Beppe Grillo – Spesso crediamo a idee false. Sappiamo un po’ che sono false. Ma pensiamo che dovrebbero essere vere. Tutti. Siamo fatti così. Ero in una farmacia. Entra una signora. Compra un flaconcino di crema anti-vecchiaia-emolliente-idratante-nutriente-rassodante. 70 euro. 1400 euro al litro. Se si può credere che esista una crema anti-vecchiaia e comprarla a 1400 € al litro, allora si può credere a tutto. Anche alla Terra Piatta.

Queste credenze in prodotti miracolosi le abbiamo tutti. Anche noi uomini, quando crediamo che ci diano la felicità certe automobili da 1000 cavalli e 300 km/h, con le quali giriamo in città a 40 km/h. Allora è meglio credere nella crema anti-vecchiaia. Almeno non brucia benzina.

E cosa facciamo tutti quando avanza mezza bottiglia di spumante? Tutti col cucchiaino… (la leggenda metropolitana del cucchiaino nello spumante)

Sappiamo che non serve. Ma facciamo finta di crederci. In ognuno di noi c’è un piccolo terrapiattista.

Sono in un bar. Una ragazza dice: “Vorrei un panino vegano, senza glutine, senza lattosio, senza olio di palma, senza tracce di arachidi, con farina macinata a pietra…E con la Aloe. Ma voglio la “Aloe vera”.

In Italia la Aloe Vera è contenuta in migliaia di prodotti: i rasoi e la schiuma da barba, i detersivi, le crocchette per i gatti, la colla per le dentiere, nei chewing-gum. E tutti ci caschiamo. In questi prodotti non serve assolutamente a niente, se non ad alzarne il prezzo. Da secoli l’Aloe Vera è usata per alcune probabili proprietà terapeutiche. Ma è usata come medicina e cosmetico. Non come strumento di marketing.

Nel marketing della Aloe Vera la parola chiave è “Vera”. Se una cosa è ”Vera” già nel nome, la sua efficacia non può essere falsa.

Elementare. La credenza alla Aloe è falsa. Ma la Aloe è “Vera”. Eppure ci crediamo un po’ tutti a queste cose. Ognuno, in fondo in fondo crede a quella “terrapiattina” che ha dentro. Ma se questa Aloe è vera, dove è quella falsa? Ho cercato in google. Non c’è.

Allora basterebbe che l’Aloe si chiamasse Aloe. Senza “Vera”.

Te la mettono nel culo due volte. Prima la pianta, poi la parola.

Fra poco sui prodotti esclusivi scriveranno “Senza Aloe Vera”.

P.s. Anche persone che pensiamo siano vere sono false