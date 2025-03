Oggi vogliamo condividere con voi la storia di Romina e di suo figlio Giorgio, un ragazzo di sedici anni che sta combattendo una battaglia più grande di lui.

Giorgio due anni fa ha ricevuto una diagnosi terribile: malattia di Lafora, una patologia genetica rarissima e degenerativa. Solo 200 casi al mondo, di cui appena 25 in Italia. Una malattia che inizia in silenzio, con piccoli episodi che sembrano epilessia, ma che poi avanza senza pietà: perdita delle capacità motorie, demenza, fine prematura.

Ma oggi, per Giorgio, esiste una possibilità concreta. Una speranza. Giorgio è stato selezionato per una sperimentazione clinica negli Stati Uniti, presso il Southwestern Medical Center di Dallas, in Texas. Sarà il terzo ragazzo al mondo a ricevere un farmaco sperimentale che potrebbe bloccare la progressione della malattia. Una grande opportunità, ma anche una sfida enorme dal punto di vista economico: per due anni, la famiglia dovrà affrontare viaggi trimestrali a Dallas, coprendo di tasca propria tutti i costi di viaggio, alloggio, assicurazione e sostentamento.

Romina ha lanciato una raccolta fondi, per poter garantire a suo figlio questa possibilità.

I fondi raccolti andranno su un conto intestato a Giorgio e serviranno esclusivamente per: coprire le spese dei voli aerei; pagare le assicurazioni sanitarie per lui e la madre; affittare un alloggio temporaneo durante i soggiorni negli Stati Uniti e acquistare alimenti e beni di prima necessità.

Ogni contributo, piccolo o grande, può fare la differenza.

E anche una semplice condivisione può aiutare a far conoscere questa storia.