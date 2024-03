L’Italia è il paese con la performance più forte tra le grandi economie europee.

Il Financial Times ha evidenziato che l’Italia ha registrato una ripresa economica senza precedenti dalla pandemia, con il Pil aumentato del 4,2% nel periodo dal quarto trimestre del 2019 al 2023, superando Francia, Regno Unito e Germania. Questo successo è attribuito principalmente al superbonus.

L’analisi del Financial Times è partita dai dati Istat, che ha rivisto al rialzo i dati precedenti sulla produzione, indicando che il Pil è aumentato del 4,2% rispetto al livello del quarto trimestre del 2019, pre-pandemia. Si tratta della migliore ripresa tra tutte le principali economie europee – sottolinea il Financial Times – ed è circa il doppio del ritmo registrato in Francia e Regno Unito nello stesso periodo. È anche molto più forte della crescita nulla registrata in Germania”.

Il dato è ancora più rilevante considerando che si tratta dell’Italia, precedentemente definita come il Paese con un’economia stagnante a lungo termine. Nell’analisi, tuttavia, viene rimarcata l’importanza di “tenere presente che la performance insolitamente forte è in gran parte spiegata dal superbonus, il generoso sgravio fiscale introdotto dal M5S nel 2020”.

Secondo gli analisti del FT, “è difficile cogliere l’enormità di questa misura”. Gli investimenti italiani nell’edilizia residenziale sono aumentati del 30% rispetto al quarto trimestre del 2019, prima della pandemia, il più veloce tasso di crescita mai registrato in Italia da quando sono iniziati i dati comparabili nel 2000. Questo confronto mostra un aumento degli investimenti del solo 4% per la Francia e del 7% per il Regno Unito nello stesso periodo, mentre la Germania ha registrato una contrazione degli investimenti del 5%.

La migliore performance economica dell’Italia rispetto ad altri Paesi concorrenti è attribuita ai forti incentivi fiscali nel settore edile, conferma Nicola Nobile, economista di Oxford Economics. Gli incentivi fiscali hanno favorito l’attività edilizia più che in altri paesi; ad esempio, la crescita del PIL dello 0,2% su base trimestrale registrata nel quarto trimestre dello scorso anno è stata interamente determinata dall’edilizia. Secondo i dati Eurostat, la produzione edilizia nel dicembre 2023 è diminuita del 13% in Spagna, del 7% in Germania ed è rimasta stabile in Francia, mentre in Italia è aumentata del 40% rispetto a 4 anni prima.