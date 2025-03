Viviamo in un mondo digitalizzato, con tutti i vantaggi della connessione interpersonale e dell’accesso rapido alle informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I social media ci permettono di comunicare, condividere informazioni, interagire, sostenerci a vicenda e sentirci parte di un gruppo.

Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che le piattaforme digitali e i videogiochi hanno come obiettivo principale catturare la nostra attenzione il più a lungo possibile e utilizzare i nostri dati a loro vantaggio. Come dice James Williams: “Se l’applicazione è gratuita, il prodotto siamo noi”.

Parliamo di applicazioni che generano piacere ma che, a seconda di come vengono utilizzate, possono creare dipendenza. Ci riferiamo a una serie di piattaforme e applicazioni incluse nelle Tecnologie della Relazione e Comunicazione (TRIC), come Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, Facebook e WhatsApp.

Queste applicazioni seguono lo stesso schema di dipendenza neurochimica dei videogiochi e di altre dipendenze comportamentali riconosciute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Ricordiamo che la dipendenza da videogiochi è stata inclusa nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM) dal 2013 e nella Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) dal 2018.

Criteri per identificare una dipendenza

L’OMS e lo studioso Mark Griffiths, professore alla Nottingham Trent University, definiscono i criteri per identificare un comportamento come dipendenza:

Dipendenza psicologica: il bisogno di continuare a svolgere l’attività.

Focalizzazione sull’attività: diventa il centro della vita quotidiana.

Tolleranza: la necessità di aumentare il tempo dedicato per ottenere lo stesso piacere.

Astinenza: la persona non svolge più l’attività per piacere, ma per evitare il malessere derivante dalla sua interruzione.

Questi sono i segnali tipici che osservano gli specialisti in ambito clinico, dove il numero di minori che chiedono aiuto per un uso eccessivo degli schermi è in costante aumento negli ultimi cinque anni. Sia i pazienti che le loro famiglie concordano sul fatto che questo comportamento interferisce con la vita quotidiana, compromettendo lo studio, le relazioni sociali e la convivenza familiare.

Perché si sviluppa una dipendenza digitale?

Esistono fattori di vulnerabilità biologica, psicologica e sociale che possono predisporre una persona allo sviluppo di una dipendenza.

Nei bambini e negli adolescenti, alcuni dei fattori di rischio includono la bassa supervisione parentale e le difficoltà socioeconomiche.

Dal punto di vista biologico, il sindrome da deficit di ricompensa suggerisce che alcuni disturbi di dipendenza potrebbero avere una predisposizione genetica. Questo fenomeno è legato a una ridotta attivazione dopaminergica nel nucleo accumbens e nell’area tegmentale ventrale, due strutture cerebrali fondamentali nei meccanismi di motivazione e piacere.

Cosa succede al nostro cervello a livello neurochimico?

Le interazioni frequenti e altamente stimolanti offerte dai dispositivi digitali possono portare a una maggiore liberazione di dopamina, contribuendo nel tempo a comportamenti simili alla dipendenza da sostanze.

L’aumento dell’attività dopaminergica influisce sulla capacità del cervello di regolare l’attenzione e può interferire con le funzioni esecutive, compromettendo la corteccia prefrontale, un’area chiave nel processo decisionale e nel controllo cognitivo.

Le TRIC si basano su meccanismi come lo scorrimento infinito, gli algoritmi personalizzati e le notifiche, che funzionano nel cervello come stimoli condizionati, generando aspettative di gratificazione.

Le applicazioni più addictive si basano su esperimenti condotti negli anni ‘50 dallo psicologo americano B.F. Skinner, che studiò il condizionamento del comportamento attraverso premi e punizioni nei topi.

Lo stesso meccanismo delle slot machine

Possiamo distinguere due tipi di rinforzo:

Rinforzo continuo: il piacere di ottenere immediatamente il contenuto desiderato (es. scorrere un feed social e trovare sempre qualcosa di interessante).

Rinforzo intermittente: la gratificazione dipende dagli altri (es. like, commenti positivi, premi nei videogiochi).

Quest’ultimo è il più potente in termini di dipendenza. Nei videogiochi, si manifesta nelle loot boxes (cassette premio con oggetti virtuali casuali), che introducono elementi di gioco d’azzardo, lo stesso meccanismo alla base delle slot machine.

Numerosi studi hanno evidenziato che nei giocatori con dipendenza da videogiochi si verificano alterazioni nella corteccia prefrontale (riduzione della capacità di organizzazione e pianificazione) e nelle aree limbiche (difficoltà nella gestione delle emozioni).

“Mi annoio”

Uno degli effetti più preoccupanti è che molte di queste applicazioni offrono una gratificazione immediata, causando un’eccessiva stimolazione dei sensi visivi e uditivi. Questo porta a un’iperattivazione della via dopaminergica, alterando la soglia del piacere naturale.

La dopamina, il neurotrasmettitore coinvolto nei circuiti della ricompensa e del piacere, è fondamentale per l’apprendimento e l’attenzione. Quando il cervello si abitua a livelli elevati di stimolazione, diventa un cervello dipendente, che cerca continuamente nuove fonti di eccitazione. Il risultato? La noia. La vita reale sembra meno stimolante rispetto agli schermi e il cervello “disintossicato” fatica a trovare gratificazione in attività più lente e naturali.

Come uscire dalla dipendenza digitale?

Per ridurre una possibile dipendenza, è necessario ripristinare un equilibrio nelle abitudini quotidiane.

Riscoprire attività sane, come lo sport, la lettura, la socializzazione diretta.

Ridurre gradualmente il tempo sugli schermi per riadattare il cervello a livelli normali di dopamina.

Trovare alternative gratificanti che non siano dipendenti da una stimolazione immediata.

Aumentare la tolleranza alla frustrazione e al disagio, imparando a gestire il tempo senza dover sempre ricorrere agli stimoli digitali.

Sapere cosa c’è dietro il “meccanismo dell’aggancio” ci aiuta a riconquistare il controllo del nostro tempo e della nostra attenzione, per focalizzarci su ciò che davvero conta nella nostra vita.

Dominica Díez Marcet, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Articolo pubblicato su The Conversation.