DAL WEB – ARTICOLO PUBBLICATO SU THE ECONOMIST

Per decenni, la strada per una bella vita è stata chiara: andare all’università, trovare un lavoro post-laurea e poi guardare i soldi arrivare. I giovani lavoratori di oggi, tuttavia, sembrano avere meno opzioni rispetto al passato. Vuoi dedicarti alla tecnologia? Le grandi aziende stanno tagliando posti di lavoro. E il settore pubblico? È meno prestigioso di un tempo. Vuoi diventare un ingegnere? Molta innovazione, dai veicoli elettrici alle energie rinnovabili, oggi avviene in Cina. Vuoi diventare un avvocato? L’intelligenza artificiale potrebbe presto sostituirti. Non pensare nemmeno di diventare giornalista.

In tutto l’Occidente, i giovani laureati stanno perdendo la loro posizione privilegiata; in alcuni casi, l’hanno già persa. I dati sull’occupazione lo confermano. Matthew Martin, di Oxford Economics (una società di consulenza), ha esaminato gli americani tra i 22 e i 27 anni con una laurea triennale o superiore. Per la prima volta nella storia, il loro tasso di disoccupazione è ora costantemente superiore alla media nazionale. L’aumento della disoccupazione tra i neolaureati è dovuto soprattutto a chi cerca lavoro per la prima volta.

Le conseguenze sociali e politiche saranno profonde. E la tendenza non riguarda solo gli Stati Uniti. In tutta l’Unione Europea, il tasso di disoccupazione dei giovani con istruzione terziaria si sta avvicinando a quello medio per la stessa fascia d’età. Gran Bretagna, Canada e Giappone sembrano seguire lo stesso percorso. Persino i giovani d’élite, come i laureati in amministrazione aziendale, stanno soffrendo. Nel 2024, l’80% dei laureati in economia aziendale di Stanford aveva un lavoro entro tre mesi dalla laurea, in calo rispetto al 91% del 2021. A prima vista, gli studenti di Stanford che mangiano all’aperto nella mensa universitaria sembrano felici. Ma a guardarli meglio, si può intravedere la paura nei loro occhi.

Fino a poco tempo fa, il premio salariale universitario, ovvero la differenza di stipendio tra laureati e diplomati, era in crescita. Più di recente, tuttavia, si è ridotto, anche in America, Gran Bretagna e Canada. Utilizzando i dati della filiale di New York della Federal Reserve, si stima che nel 2015 un laureato medio guadagnasse il 69% in più rispetto a un diplomato. Nel 2023, il divario si era ridotto al 50%.

Anche il lavoro è meno appagante. Un’ampia indagine suggerisce che il divario di soddisfazione, cioè la maggiore probabilità che i laureati si dichiarino molto soddisfatti del proprio lavoro rispetto ai non laureati, è ora di appena tre punti percentuali, rispetto a un vantaggio storico di sette.

È un male se i laureati perdono i loro privilegi? Eticamente, non proprio. Nessun gruppo ha il diritto di superare la media. Ma nella pratica, potrebbe esserlo. La storia mostra che quando persone intelligenti, o che si credono tali, ottengono risultati peggiori di quanto ritengano giusto, possono nascere forti tensioni sociali.

Peter Turchin, scienziato dell’Università del Connecticut, sostiene che la sovrapproduzione d’élite sia stata la causa immediata di vari disordini nel corso dei secoli, con le controélite a guidare la rivolta. Gli storici identificano il problema dell’eccesso di uomini istruiti come uno dei fattori delle rivoluzioni europee del 1848. Luigi Mangione sarebbe un esempio di controélite: laureato all’Università della Pennsylvania, dovrebbe vivere una vita agiata. Invece, è sotto processo per il presunto omicidio dell’amministratore delegato di una compagnia assicurativa sanitaria. Ancora più significativo è il livello di simpatia che la sua alienazione suscita: ha ricevuto donazioni per oltre un milione di dollari.

Forse l’enorme espansione dell’università ha abbassato gli standard. Se le torri d’avorio ammettono candidati meno brillanti e offrono una formazione mediocre, i datori di lavoro potrebbero iniziare a non vedere più grandi differenze tra un laureato e un diplomato. Uno studio recente di Susan Carlson (Pittsburg State University) e colleghi suggerisce che molti studenti oggi sono funzionalmente analfabeti. Un numero preoccupante di laureati in inglese ha difficoltà a comprendere Casa Desolata di Charles Dickens, ad esempio. Molti restano spiazzati dalla frase iniziale: «Il semestre di San Michele è terminato, e il Lord Cancelliere siede nella Lincoln’s Inn Hall».

Certo, alcune università offrono corsi scadenti a candidati inadatti. D’altra parte, non esiste una correlazione costante tra numero di laureati e premio salariale: negli anni ’80 in America, entrambi crescevano. Inoltre, parlare con studenti delle università più prestigiose basta a sfatare l’idea che siano “stupidi”. A Stanford regna un’intelligenza feroce. E se un tempo molti studenti di Oxford o Cambridge si accontentavano di un “terzo da gentiluomo”, oggi non più.

Uno studio recente di Leila Bengali, della Fed di San Francisco, mette ulteriormente in discussione l’idea che il problema sia il livello degli studenti. Secondo i ricercatori, la variazione del premio salariale riflette soprattutto fattori di domanda, in particolare il rallentamento dell’innovazione tecnologica orientata alle competenze. In altre parole, i datori di lavoro riescono sempre più a far svolgere a non laureati lavori che prima erano riservati ai laureati.

Questo vale soprattutto per i lavori che richiedono un uso basilare della tecnologia. Un tempo, per familiarizzare con un computer era quasi obbligatorio frequentare l’università. Ora tutti hanno uno smartphone: anche chi non ha una laurea è tecnologicamente alfabetizzato. Le conseguenze sono visibili. In quasi tutti i settori, i requisiti di istruzione si stanno abbassando, secondo Indeed. Il settore dei servizi professionali e aziendali negli Stati Uniti impiega oggi più persone senza laurea rispetto a 15 anni fa, nonostante il calo complessivo della forza lavoro in quella fascia.

I datori di lavoro hanno anche ridotto i posti di lavoro adatti ai laureati. Nell’UE, tra il 2009 e il 2024, il numero di giovani (15-24 anni) impiegati nella finanza e nelle assicurazioni è calato del 16%. Negli Stati Uniti, i posti nei servizi legali sono aumentati solo leggermente dal 2006. In passato, un giovane britannico con ambizioni economiche puntava su un programma di laurea in banca. Dal 2016, però, il numero di ventenni in giurisprudenza e finanza è calato del 10%. La terza stagione di Industry, serie TV su giovani laureati in una banca londinese, mostra che buona parte del cast originale è stata estromessa o eliminata.

Si è tentati di incolpare l’IA per il declino di queste opportunità. La tecnologia sembra in grado di automatizzare lavori intellettuali di base, come l’archiviazione documentale o il ruolo di assistente legale. Ma le tendenze descritte in questo articolo precedono l’avvento di ChatGPT. Le cause sono più ampie. Molti settori che un tempo assorbivano laureati stanno vivendo periodi di stagnazione. Le fusioni e acquisizioni sono rallentate, riducendo la domanda di avvocati. Le banche d’investimento sono meno dinamiche rispetto a prima della crisi del 2008.

Gli americani sembrano sempre più rispondere di no alla domanda se valga ancora la pena andare all’università. Dal 2013 al 2022, il numero di iscritti ai corsi di laurea triennale è calato del 5%, secondo l’OCSE. Eppure, nei paesi dove l’università costa meno grazie all’intervento pubblico, i giovani continuano a iscriversi. Escludendo l’America, le iscrizioni nei paesi OCSE sono salite da 28 a 31 milioni nel decennio fino al 2022. In Francia, il numero di studenti è cresciuto del 36%; in Irlanda del 45%. I governi stanno finanziando lauree inutili, incoraggiando i giovani a sprecare tempo in studi poco spendibili.

Inoltre, gli studenti non sempre scelgono le materie più richieste dal mercato. Al di fuori degli Stati Uniti, cresce la quota di laureati in arti, scienze umane e scienze sociali. Così come, inspiegabilmente, le iscrizioni ai corsi di giornalismo. Se queste scelte riflettono le aspettative dei giovani sul futuro del lavoro, allora sì: sono davvero nei guai.