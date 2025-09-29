Tim Berners-Lee è l’informatico britannico che nel 1989 inventò il World Wide Web mentre lavorava al CERN di Ginevra. È considerato uno dei padri di Internet moderno e ha sempre sostenuto l’idea di un web libero, aperto e accessibile a tutti. Di seguito la traduzione della sua lettera pubblicata sul The Guardian.

Avevo 34 anni quando mi venne per la prima volta l’idea del World Wide Web. Coglievo ogni occasione per parlarne, proponendola alle riunioni, abbozzandola su una lavagna per chiunque fosse interessato, persino disegnando il web sulla neve con un bastone da sci per il mio amico durante quella che doveva essere una tranquilla giornata fuori.

Ho continuato a fare richieste ai superiori dell’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare (CERN), dove lavoravo all’epoca, che inizialmente trovarono l’idea “un po’ eccentrica”, ma alla fine cedettero e mi lasciarono lavorarci. Fui conquistato dall’idea di combinare due tecnologie informatiche preesistenti: Internet e l’ipertesto, che prende un documento ordinario e gli dà vita aggiungendo “link”.

Credevo che offrire agli utenti un modo così semplice per navigare in Internet avrebbe stimolato la creatività e la collaborazione su scala globale. Se ci si potesse mettere qualsiasi cosa sopra, dopo un po’ ci sarebbe stato tutto.

Ma affinché il web contenesse tutto, tutti dovevano poterlo usare e volerlo fare. Questo era già chiedere molto. Non potevo nemmeno pretendere che pagassero per ogni ricerca o caricamento effettuato. Per avere successo, quindi, il web doveva essere gratuito. Ecco perché, nel 1993, convinsi i miei dirigenti del CERN a donare la proprietà intellettuale del World Wide Web, rendendola di pubblico dominio. Abbiamo regalato il web a tutti.

Oggi, guardando la mia invenzione, mi chiedo se il web sia ancora libero. No, non del tutto. Vediamo una manciata di grandi piattaforme che raccolgono i dati privati degli utenti per condividerli con broker commerciali o persino con governi repressivi. Vediamo algoritmi onnipresenti, progettati per creare dipendenza e danneggiare la salute mentale dei nostri adolescenti. Scambiare dati personali per poterlo usare non rientra certo nella mia visione di un web libero.

Su molte piattaforme, non siamo più i clienti: siamo diventati il prodotto. I nostri dati, anche se resi anonimi, vengono venduti ad attori che non avremmo mai voluto raggiungere, che possono così prenderci di mira con contenuti e pubblicità, tra cui anche contenuti deliberatamente dannosi che portano a violenza nel mondo reale, diffondono disinformazione, devastano il nostro benessere psicologico e cercano di minare la coesione sociale.

Abbiamo la capacità tecnica di restituire quel potere all’individuo. Solid è uno standard aperto e interoperabile, open source, che io e il mio team abbiamo sviluppato al MIT più di dieci anni fa. Le app che funzionano su Solid non possiedono implicitamente i tuoi dati: devono richiederli a te e tu puoi scegliere se acconsentire o meno. Invece di essere sparsi in innumerevoli posti diversi su Internet, nelle mani di chiunque siano stati rivenduti, i tuoi dati sono in un unico posto, sotto il tuo controllo.

Condividere le tue informazioni in modo intelligente può anche liberarle. Perché il tuo smartwatch scrive i tuoi dati biologici in un unico silos in un formato? Perché la tua carta di credito scrive i tuoi dati finanziari in un secondo silos in un formato diverso? Perché i tuoi commenti su YouTube, i post su Reddit, gli aggiornamenti di Facebook e i tweet sono tutti archiviati in posti diversi? Perché l’aspettativa di default è che tu non debba poter accedere a nulla di tutto questo? Tu generi tutti questi dati: le tue azioni, le tue scelte, il tuo corpo, le tue preferenze, le tue decisioni. Dovresti possederli. Dovresti trarne potere.

Da qualche parte tra la mia visione originale del web 1.0 e l’ascesa dei social media come parte del web 2.0, abbiamo imboccato la strada sbagliata. Ora ci troviamo a un nuovo bivio, in cui dobbiamo decidere se l’intelligenza artificiale verrà utilizzata per il miglioramento o a scapito della società. Come possiamo imparare dagli errori del passato? Innanzitutto, dobbiamo garantire che i decisori politici non finiscano per giocare alla stessa partita decennale di rincorsa ai social media. Il momento di decidere il modello di governance per l’intelligenza artificiale è arrivato ieri, quindi dobbiamo agire con urgenza.

Nel 2017, ho scritto un esperimento mentale su un’IA che lavora per te. L’ho chiamata Charlie. Charlie lavora per te come il tuo medico o il tuo avvocato, vincolato da leggi, regolamenti e codici di condotta. Perché non si possono adottare gli stessi quadri normativi per l’IA? Abbiamo imparato dai social media che il potere risiede nei monopoli che controllano e raccolgono dati personali. Non possiamo permettere che la stessa cosa accada con l’IA.

Quindi, come possiamo procedere? Parte della frustrazione nei confronti della democrazia nel XXI secolo è dovuta al fatto che i governi sono stati troppo lenti nel soddisfare le esigenze dei cittadini digitali. Il panorama industriale dell’intelligenza artificiale è fortemente competitivo e lo sviluppo e la governance sono dettati dalle aziende. La lezione che possiamo trarre dai social media è che questo non creerà valore per l’individuo.

Ho programmato il World Wide Web su un singolo computer in una piccola stanza. Ma quella piccola stanza non mi apparteneva, era al CERN. Il CERN fu creato all’indomani della Seconda Guerra Mondiale dalle Nazioni Unite e dai governi europei, che avevano individuato una svolta scientifica storica che richiedeva una collaborazione internazionale. È difficile immaginare una grande azienda tecnologica che accetti di condividere il World Wide Web senza alcun ritorno economico, come invece fece il CERN. Ecco perché abbiamo bisogno di un ente no-profit come il CERN che promuova la ricerca internazionale sull’intelligenza artificiale.

Ho regalato il World Wide Web perché pensavo che avrebbe funzionato solo se fosse stato per tutti. Oggi credo che questo sia più vero che mai. Regolamentazione e governance globale sono tecnicamente fattibili, ma dipendono dalla volontà politica. Se saremo in grado di farcela, avremo la possibilità di ripristinare il web come strumento di collaborazione, creatività e compassione al di là dei confini culturali. Possiamo ridare potere agli individui e riprenderci il web. Non è troppo tardi.