Un’innovazione radicale promette di ridurre uno dei rifiuti più inquinanti al mondo, quello dei pannolini usa e getta. Un’azienda texana ha ideato un sistema a base di funghi in grado di degradare la plastica direttamente in discarica.

I MycoDigestible Diapers sono pannolini usa e getta sviluppati da Hiro Technologies (Austin, Texas) che integrano un pacchetto di funghi attivabili dall’umidità dei rifiuti, in grado di degradare materiali plastici in condizioni tipiche da discarica. All’interno si trova un blend brevettato chiamato “SuperHiro Fungi”, capace di far partire la decomposizione già dopo meno di una settimana (in laboratorio i tempi sono stati testati e quantificati: nove mesi per una decomposizione completa, con trasformazione del pannolino in una sostanza simile al terriccio, priva di plastica). Si stima che i pannolini degradati diventino simili a suolo nero, senza emissioni dannose o necessità di infrastrutture specializzate.

Secondo Hiro, negli Stati Uniti vengono smaltite circa 4 milioni di tonnellate di pannolini all’anno, ciascuno impiegando anche 500 anni per decomporsi. Ad un prezzo di circa 35 dollari a settimana (circa 32 euro) per pacchi settimanali, questi pannolini puntano a risolvere una delle principali fonti di rifiuti plastici domestici.

Ogni secondo vengono gettati 18.000 pannolini nel mondo, ovvero circa 1,5 miliardi al giorno. Si generano circa 30 milioni di tonnellate l’anno di prodotti di igiene assorbente in discarica o incenerimento. Nell’Unione Europea, il consumo annuo raggiunge 6,7 milioni di tonnellate, corrispondenti al 2‑4% dei rifiuti urbani totali, di cui l’87% finisce in discarica e il 13% viene incenerito. In Italia, circa 900.000 tonnellate di pannolini e prodotti igienici finiscono in discarica o vengono inceneriti ogni anno; rappresentano circa il 4% dei rifiuti urbani, di fatto non riciclati. Nonostante esistano impianti industriali che demoliscono componenti per creare plastica, carta e fertilizzanti, la legislazione attuale impedisce la vendita del materiale ottenuto.

Le scariche in discarica producono enormi quantità di microplastiche e emissioni di metano. Negli Stati Uniti, ogni pannolino può restare attivo per 450–500 anni, in situazioni di scarso riciclo dei rifiuti, come spesso accade in Italia, la plastica raggiunge fiumi e, infine, il Mar Mediterraneo, quest’ultimo è definito il sesto grande accumulo di rifiuti plastici al mondo. Ogni anno, il Mediterraneo riceve 0,57 milioni di tonnellate di plastica, e l’Italia contribuisce per il 7,6% dei rifiuti marini derivanti da fonti terrestri. In Italia, circa il 30% dei rifiuti è gestito illegalmente, spesso destinato a discariche abusive gestite da ecomafia, con un mercato illecito stimato in 8,8 miliardi di euro nel 2023.

I MycoDigestible Diapers offrono un modello di economia circolare. Il pacchetto di funghi viene inserito con il pannolino usato. In discarica, l’umidità attiva i funghi che iniziano a degradare la plastica. In meno di un anno, i pannolini diventano suolo fertile, senza impatto negativo sull’ambiente. Hiro sta collaborando con impianti di smaltimento rifiuti per estendere questa tecnologia anche ad altri tipi di plastica domestica. L’obiettivo è creare infrastrutture diffuse che sfruttino la titanica capacità decompositrice dei funghi, evitando plastica o CO₂.

Attualmente, i MycoDigestible Diapers sono acquistabili online solo negli Stati Uniti, tramite abbonamenti diretti. Non sono ancora distribuiti in Europa, tuttavia, per chi desidera provarli, esiste la possibilità di utilizzare servizi di reshipping, piattaforme che forniscono un indirizzo statunitense a cui far recapitare l’ordine e che poi inoltrano la spedizione in Europa.