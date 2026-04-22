Per la prima volta in trentasette anni di storia, il Goldman Environmental Prize, il più prestigioso riconoscimento mondiale per l’attivismo ambientale di base, spesso definito il “Nobel Verde”, è stato assegnato interamente a donne. La cerimonia si è tenuta il 20 aprile 2026 a San Francisco, con la premiazione di sei attiviste provenienti da sei regioni continentali del pianeta, ciascuna delle quali ha ricevuto 200.000 dollari in riconoscimento del proprio impegno contro il cambiamento climatico e per la tutela della biodiversità.

Il premio, fondato nel 1989 dai filantropi Richard e Rhoda Goldman, onora ogni anno attivisti provenienti dalle sei principali regioni abitate del mondo. Le vincitrici del 2026 sono Iroro Tanshi della Nigeria, Borim Kim della Corea del Sud, Sarah Finch del Regno Unito, Theonila Roka Matbob della Papua Nuova Guinea, Alannah Acaq Hurley degli Stati Uniti e Yuvelis Morales Blanco della Colombia.

Le loro storie abbracciano battaglie radicalmente diverse tra loro: dalla protezione di un raro pipistrello in Nigeria attraverso la creazione di brigate anti-incendio nelle comunità locali, alla vittoria di una causa giudiziaria in Corea del Sud che ha costretto il governo a fissare obiettivi climatici più ambiziosi, fino all’arresto di un progetto di trivellazione petrolifera nel Regno Unito dopo un decennio di battaglie legali.

In Papua Nuova Guinea, Theonila Roka Matbob ha negoziato un accordo con Rio Tinto riguardante la miniera di Panguna, portando la seconda azienda mineraria più grande al mondo a impegnarsi formalmente, nel novembre 2024, a risarcire i danni ambientali causati da un sito estrattivo chiuso trentacinque anni fa dopo una rivolta popolare. Alannah Acaq Hurley, direttrice esecutiva delle Tribù Unite di Bristol Bay, ha guidato una coalizione di quindici nazioni tribali in Alaska per bloccare il progetto Pebble Mine, una proposta di miniera d’oro e rame che avrebbe richiesto la costruzione di una centrale elettrica, un gasdotto e vaste vasche di rifiuti tossici. La vittoria ha protetto 25 milioni di acri di territori incontaminati e le più grandi riserve di salmone selvatico al mondo. Yuvelis Morales Blanco, 24 anni, cresciuta in una famiglia di pescatori lungo le rive del río Magdalena nella comunità afrocaraibica di Puerto Wilches, ha organizzato proteste e fronteggiato intimidazioni per bloccare l’introduzione del fracking commerciale in Colombia, trasformando il tema in una questione nazionale durante le elezioni del 2022.

Con questa edizione, il Goldman Prize ha onorato in totale 239 vincitori provenienti da 98 nazioni nel corso della sua storia. Molti ex premiati sono diventati funzionari governativi, capi di Stato, leader di ONG e persino vincitori del Premio Nobel. Las Vegas Sun “I vincitori del 2026 dimostrano che coraggio, impegno e speranza contribuiscono in modo determinante a creare progressi concreti”, ha dichiarato John Goldman, vicepresidente della Goldman Environmental Foundation.