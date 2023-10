Negli ultimi 10 anni, i governi hanno lanciato importanti iniziative per ridurre l’evasione fiscale internazionale. Eppure, nonostante l’importanza di questi sviluppi, si sa poco sugli effetti di queste nuove politiche. L’evasione fiscale globale è in calo o in aumento? Stanno emergendo nuove problematiche e, se sì, quali sono? Il recente rapporto “Global Tax Evasion Report 2024” (A questo link la sintesi completa in italiano) affronta queste domande grazie a una collaborazione di ricerca internazionale senza precedenti basata sul lavoro di oltre 100 ricercatori a livello globale.

Il rapporto non si limita allo studio dell’evasione fiscale riferendosi in senso stretto alla frode. Tantomeno si occupa di tutte le forme di evasione. L’attenzione dei ricercatori si è concentrata sulle questioni che sono state al centro della politica internazionale nell’ultimo decennio, le sfide poste dalla globalizzazione per la tassazione delle società multinazionali e degli individui con un elevato patrimonio netto.

Nel rapporto vengono presentate inoltre sei proposte per affrontare le problematiche identificate. Una proposta fondamentale è quella di istituire un’imposta minima globale sui miliardari, pari al 2% del loro reddito. Fornendo una prima stima del potenziale di entrate generate da questa misura, gli studiosi dimostrano che si raccoglierebbero quasi 250 miliardi di dollari (tassando meno di 3.000 individui) all’anno. Un’imposta minima globale rafforzata sulle società multinazionali, senza scappatoie, permetterebbe di raccogliere altri 250 miliardi di dollari all’anno. Per dare un’idea degli ordini di grandezza presi in considerazione, studi recenti stimano che i Paesi in via di sviluppo abbiano bisogno di 500 miliardi di dollari all’anno di introiti pubblici aggiuntivi per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico, esigenze che potrebbero quindi essere pienamente soddisfate dalle due riforme principali che i ricercatori propongono nelle pagine del rapporto, scaricabile in pdf qui di seguito:

SINTESI del rapporto di 10 pagine in italiano

RAPPORTO COMPLETO in inglese