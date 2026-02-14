Per oltre un secolo e mezzo, l’aspettativa di vita è aumentata costantemente nei paesi più ricchi, con spettacolari progressi nel XX secolo grazie al calo delle malattie infettive e ai progressi della medicina cardiovascolare. Tuttavia, da alcuni anni gli esperti si interrogano su una questione cruciale: quando questo ingegnoso meccanismo finirà per esaurirsi?

In diversi paesi occidentali, l’aumento dell’aspettativa di vita è diventato così esiguo da essere praticamente inesistente. Alcuni ricercatori vedono in questo un segnale che ci stiamo dirigendo verso un “limite di longevità biologica umana”, mentre altri ritengono che ci sia ancora margine di miglioramento. Ma esaminare solo i dati nazionali non può essere decisivo. Dietro l’aspettativa di vita media di un Paese si celano realtà molto contrastanti e specifiche per ogni regione.

Un innovativo studio pubblicato su Nature Communications fornisce risposte sorprendenti e sfumature importanti. La ricerca, che analizza dati raccolti tra il 1992 e il 2019, si concentra su 450 regioni dell’Europa occidentale, coprendo quasi 400 milioni di abitanti in 13 paesi tra cui Spagna, Italia, Danimarca, Portogallo, Francia e Svizzera. Si tratta di uno studio europeo su scala senza precedenti.

I ricercatori hanno raccolto e armonizzato dati demografici e sulla mortalità dagli uffici di statistica nazionale, superando le sfide poste dalle diverse dimensioni regionali e dalla variabilità dei dati disponibili. Utilizzando sofisticati metodi statistici, hanno potuto individuare le principali tendenze sottostanti, indipendentemente dalle fluttuazioni a breve termine causate da eventi eccezionali come l’ondata di calore del 2003 o le virulente epidemie di influenza stagionale tra il 2014 e il 2015. Il 2019 rappresenta il limite temporale dell’analisi, poiché è ancora troppo presto per determinare se la pandemia di COVID-19 avrà un effetto a lungo termine su queste tendenze o se il suo impatto si sia limitato al periodo 2020-2022.

Il primo messaggio che emerge dallo studio è che i limiti della longevità umana non sono ancora stati raggiunti. Se ci concentriamo sulle regioni che vantano i migliori risultati in termini di aspettativa di vita, notiamo che non vi è alcuna indicazione di rallentamento del progresso. Queste regioni continuano a registrare un aumento dell’aspettativa di vita di circa due mesi e mezzo all’anno per gli uomini e di circa un mese e mezzo per le donne, mantenendo il ritmo dei decenni precedenti.

Nel 2019, le regioni leader includono aree del Nord Italia, della Svizzera e alcune province spagnole. Per la Francia, figurano Parigi e le aree circostanti Hauts-de-Seine e Yvelines, insieme alla regione dell’Angiò e alle zone confinanti con la Svizzera. In queste aree, l’aspettativa di vita ha raggiunto gli 83 anni per gli uomini e gli 87 anni per le donne. In altre parole, nonostante le preoccupazioni ricorrenti, nulla indica attualmente che l’evoluzione della durata della vita abbia raggiunto un limite massimo. Prolungare l’aspettativa di vita rimane possibile. Questo è un risultato fondamentale che contraddice affermazioni generali e allarmistiche: c’è margine di miglioramento. Ma il quadro diventa più fosco se si considerano le regioni con tassi di aspettativa di vita “in ritardo”. Negli anni ’90 e nei primi anni 2000, queste regioni registravano rapidi miglioramenti, portando a una convergenza dell’aspettativa di vita regionale in tutta Europa. Il progresso era molto più rapido qui che altrove, determinando una riduzione delle disparità regionali. Questa età dell’oro, caratterizzata da un rapido aumento dell’aspettativa di vita e da una riduzione delle disparità regionali, si è conclusa verso il 2005. Nelle regioni più svantaggiate, come la Germania dell’Est, la Vallonia in Belgio o alcune parti del Regno Unito, l’aumento dell’aspettativa di vita è diminuito significativamente, raggiungendo praticamente un punto morto. Tra le donne, non figurava alcuna regione francese, mentre tra gli uomini rientravano alcuni dipartimenti dell’Alta Francia.

La longevità in Europa è in definitiva divisa in regioni all’avanguardia che continuano a progredire da un lato, e regioni in ritardo dall’altro, dove la dinamica si sta esaurendo e addirittura si sta invertendo. Stiamo assistendo a una discrepanza regionale che contrasta nettamente con lo slancio di recupero degli anni ’90. Ma perché un tale cambiamento? I ricercatori hanno cercato di comprendere meglio questo spettacolare cambiamento analizzando l’evoluzione dei tassi di mortalità per ciascuna fascia d’età. La divergenza regionale non può essere spiegata né dall’aumento della mortalità infantile, che rimane molto contenuta, né dall’aumento della mortalità nella fascia di età superiore ai 75 anni, che continua a decelerare ovunque. Essa deriva principalmente dalla mortalità intorno ai 65 anni. Negli anni ’90, il rischio di morte tra i 55 e i 74 anni è diminuito rapidamente, grazie all’accesso ai trattamenti cardiovascolari e ai cambiamenti nei comportamenti a rischio. Ma a partire dagli anni 2000, questa crescita ha rallentato. In alcune regioni, negli ultimi anni, il rischio di morte tra i 55 e i 74 anni è addirittura in aumento. Ciò è particolarmente vero per le donne che vivono nelle regioni costiere mediterranee della Francia e per la maggior parte della Germania. Queste età intermedie sono cruciali per la dinamica dell’aumento dell’aspettativa di vita, poiché è qui che si verifica un numero elevato di decessi. Una stagnazione o un balzo della mortalità tra i 55 e i 74 anni è sufficiente a interrompere la tendenza generale.

Sebbene lo studio non consenta di individuare con precisione le cause che spiegano questo progresso così preoccupante, la documentazione recente fornisce alcuni indizi che dovrebbero essere scientificamente verificati in futuro. Tra questi, i comportamenti a rischio, in particolare il fumo, il consumo di alcol e una cattiva alimentazione, o la mancanza di attività fisica, sono tutti fattori che si manifestano a queste età. Per inciso, la crisi economica del 2008 ha accentuato le differenze regionali in tutta Europa. Alcune regioni hanno sofferto in modo duraturo, vedendo compromessa la salute della loro popolazione, mentre un’ulteriore crescita è stata registrata in altre regioni con una concentrazione di occupazione altamente qualificata. Questi fattori ci ricordano che la longevità non è dovuta solo ai progressi della medicina, ma può essere spiegata anche da fattori sociali ed economici.

Lo studio offre dunque un duplice messaggio: sì, è possibile aumentare l’aspettativa di vita. I campioni regionali europei ne sono la prova, poiché continuano a dimostrare una crescita costante senza mostrare alcun segno di stallo. Tuttavia, questo progresso non si applica a tutti. Da quindici anni, una parte dell’Europa è in ritardo, in gran parte a causa di un aumento della mortalità intorno ai 65 anni. Ancora oggi, il futuro della longevità umana sembra dipendere meno dall’esistenza di un ipotetico limite biologico che dalla nostra capacità collettiva di ridurre il divario nell’aspettativa di vita. Le tendenze recenti portano a credere che l’Europa potrebbe finire per trasformarsi in un sistema a due livelli, separando una minoranza di aree che continuano a spingere i limiti della longevità e una maggioranza di aree in cui i progressi si assottigliano.

