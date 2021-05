Il mondo ha a disposizione una strada praticabile per costruire un settore energetico globale con emissioni nette zero nel 2050, ma ciò richiede una trasformazione senza precedenti del mondo in cui l’energia viene prodotta, trasportata e utilizzata a livello globale. Le azioni per promuovere rapidamente l’energia pulita e ridurre l’uso di combustibili fossili possono creare milioni di posti di lavoro, aumentare la crescita economica e mantenere lo zero netto a portata di mano.

È quanto afferma l’Agenzia Internazionale dell’Energia nel report “Net Zero by 2050: a Roadmap for the Global Energy Sector” pubblicato ieri.

Gli impegni per il clima dei governi fino ad oggi – anche se pienamente raggiunti – sarebbero ben al di sotto di quanto è necessario per portare le emissioni globali di anidride carbonica (CO2) legate all’energia allo zero netto entro il 2050 e dare al mondo una possibilità pari di limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 ° C, secondo il nuovo rapporto.

Il rapporto è il primo studio completo al mondo su come passare a un sistema di energia netta zero entro il 2050, garantendo nel contempo forniture energetiche stabili e convenienti, fornendo accesso universale all’energia e consentendo una solida crescita economica.

“La nostra tabella di marcia mostra le azioni prioritarie necessarie oggi per assicurare che l’opportunità di emissioni nette zero entro il 2050 – ancora raggiungibili – non vadano perse. La portata e la velocità degli sforzi richiesti da questo obiettivo critico e formidabile rendono questa sfida la più grande che l’umanità abbia mai affrontato “, ha affermato Fatih Birol, Direttore dell’AIE. “Il percorso dell’AIE verso questo futuro porta un’impennata storica negli investimenti in energia pulita creando milioni di nuovi posti di lavoro e aumentando la crescita economica globale. Ciò richiede azioni politiche forti e credibili da parte dei governi, e una maggiore cooperazione internazionale”.

Il rapporto AIE definisce oltre 400 tappe fondamentali per il viaggio verso lo zero netto entro il 2050. Queste includono lo stop a nuovi investimenti in progetti di fornitura di combustibili fossili, e nessuna ulteriore decisione di investimento finale per nuove centrali a carbone senza emissioni abbattute. Entro il 2035, nessuna vendita di nuove autovetture con motore a combustione, e il raggiungimento entro il 2040 delle emissioni nette zero per il settore elettrico globale.

A breve termine, il rapporto descrive un percorso zero netto che richiede l’implementazione immediata e massiccia di tutte le tecnologie energetiche pulite ed efficienti disponibili, combinata con una grande spinta globale per accelerare l’innovazione. Il percorso prevede l’aggiunta annuale di solare fotovoltaico per raggiungere 630 gigawatt entro il 2030 e quella dell’energia eolica per raggiungere 390 gigawatt. Insieme, questo è quattro volte il livello record fissato nel 2020. Per il solare fotovoltaico, equivale all’installazione del più grande parco solare del mondo all’incirca ogni giorno. Anche un’importante spinta a livello mondiale per aumentare l’efficienza energetica è una parte essenziale di questi sforzi, con il risultato che il tasso globale di miglioramenti dell’efficienza energetica è in media del 4% all’anno fino al 2030, circa tre volte la media degli ultimi due decenni.

La maggior parte delle riduzioni globali delle emissioni di CO2 tra oggi e il 2030 per raggiungere lo zero netto proviene da tecnologie prontamente disponibili oggi. Ma nel 2050, quasi la metà delle riduzioni proviene da tecnologie che sono attualmente solo in fase prototipale. Ciò richiede che i governi aumentino e ridistribuiscano rapidamente le loro spese per la ricerca e lo sviluppo, nonché per la sperimentazione e la diffusione di tecnologie energetiche pulite, ponendole al centro della politica energetica e climatica. I progressi nei settori delle batterie avanzate, degli elettrolizzatori per l’idrogeno e della cattura e stoccaggio dell’aria diretta possono essere particolarmente impattanti.

Una transizione di tale portata e velocità non può essere raggiunta senza il sostegno e la partecipazione dei cittadini, le cui vite saranno influenzate in molti modi.

“La transizione verso l’energia pulita riguarda le persone”, ha affermato il dott. Birol. “La nostra tabella di marcia mostra che l’enorme sfida di passare rapidamente a un sistema di energia netta zero è anche un’enorme opportunità per le nostre economie. La transizione deve essere equa e inclusiva, senza lasciare indietro nessuno. Dobbiamo garantire che le economie in via di sviluppo ricevano i finanziamenti e il know-how tecnologico di cui hanno bisogno per costruire i loro sistemi energetici per soddisfare le esigenze delle loro popolazioni ed economie in espansione in modo sostenibile “.

Fornire elettricità a circa 785 milioni di persone che non vi hanno accesso e soluzioni per cucinare senza inquinare a 2,6 miliardi di persone che ne sono sprovviste è parte integrante del percorso dello zero netto della Roadmap. Ciò costa circa 40 miliardi di dollari all’anno, pari a circa l’1% dell’investimento medio annuo nel settore energetico, e porta anche importanti benefici per la salute attraverso la riduzione dell’inquinamento dell’aria interna, riducendo il numero di morti premature di 2,5 milioni all’anno.

Secondo un’analisi congiunta con il Fondo monetario internazionale, l’investimento energetico totale annuo salirà a 5 trilioni di dollari entro il 2030 per lo zero netto, aggiungendo altri 0,4 punti percentuali all’anno alla crescita del PIL globale. Il balzo della spesa pubblica e privata crea milioni di posti di lavoro nell’energia pulita, inclusa l’efficienza energetica, nonché nei settori dell’ingegneria, della produzione e delle costruzioni. Tutto ciò pone il PIL globale del 4% in più nel 2030 rispetto alle tendenze attuali.

Entro il 2050, il mondo dell’energia sarà completamente diverso. La domanda globale di energia sarà inferiore di circa l’8% rispetto a quella odierna, per una popolazione con 2 miliardi di persone in più. Quasi il 90% della produzione di elettricità provie da fonti rinnovabili, con l’eolico e il solare fotovoltaico che insieme rappresentano quasi il 70%. La maggior parte del resto proviene dall’energia nucleare. Il solare è la più grande fonte di approvvigionamento energetico totale al mondo. I combustibili fossili scendono da quasi quattro quinti dell’approvvigionamento energetico totale oggi a poco più di un quinto. I combustibili fossili che rimangono vengono utilizzati in beni in cui il carbonio è incorporato nel prodotto come la plastica, in strutture dotate di cattura del carbonio e in settori in cui le opzioni tecnologiche a basse emissioni sono scarse.

“Il percorso delineato nella nostra tabella di marcia è di portata globale, ma ogni paese dovrà progettare la propria strategia, tenendo conto delle proprie circostanze specifiche”, ha affermato il dott. Birol. “I piani devono riflettere le diverse fasi di sviluppo economico dei paesi: nel nostro percorso, le economie avanzate raggiungono lo zero netto prima delle economie in via di sviluppo. L’IEA è pronta a sostenere i governi nella preparazione delle proprie roadmap nazionali e regionali, per fornire guida e assistenza nella loro attuazione e per promuovere la cooperazione internazionale per accelerare la transizione energetica in tutto il mondo “.

Il rapporto verrà illustrato durante i negoziati ad alto livello che si svolgeranno alla 26a Conferenza delle Parti (COP26) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Glasgow a novembre.

Il rapporto completo è disponibile sul sito web dell’AIE insieme a un sito interattivo online che evidenzia alcune delle tappe fondamentali del percorso che deve essere raggiunto nei prossimi tre decenni per raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050.