DAL WEB – ARTICOLO PUBBLICATO SU THE ECONOMIST

In un’epoca di realpolitik intrisa di sangue, l’Europa si distingue. Sì, è mite, un vegetariano in un mondo di rivali geopolitici onnivori. Certo, spesso appare confusa, con il suo potere disperso tra decine di governi nazionali che faticano a trovare un accordo persino sull’orario senza convocare un vertice. L’Unione Europea, al centro del continente, è sicuramente troppo lenta, e ha bisogno di riforme. Ma l’elenco delle potenze globali abbastanza grandi da provocare disordine nel mondo e che scelgono di non farlo si è accorciato. L’Europa ne rappresenta una parte importante.

In realtà, alcuni dei motivi per cui il Vecchio Continente viene deriso sono anche motivi per apprezzarlo. Il difetto che più spesso gli viene imputato, dagli europei stessi e dagli osservatori esterni, è l’ingenuità. Questa accusa nasce di solito dalla determinazione dell’Europa nel continuare a perseguire, o almeno nel dichiarare di voler perseguire, alcune convinzioni fondamentali. Il cambiamento climatico che sta surriscaldando il pianeta deve essere contenuto, i civili nei conflitti devono essere protetti, le tensioni globali devono essere ridotte, gli autocrati devono rispondere delle proprie azioni, il libero scambio deve essere incoraggiato e gli aiuti devono raggiungere le popolazioni più povere del mondo. Se credere che le regole contino è un peccato, il mondo avrebbe bisogno di qualche peccatore in più.

Naturalmente essere più prevedibili dell’America sotto Donald Trump, meno revanscisti della Russia di Vladimir Putin o meno autocratici della Cina di Xi Jinping non è un traguardo particolarmente alto. Tuttavia, in un mondo in cui il caos sembra diventare la norma, la relativa razionalità che si trova in Europa rappresenta una sorta di controtendenza. L’America, erede dell’Europa come potenza dominante globale e per lungo tempo pilastro dell’alleanza occidentale, sta progressivamente abbandonando l’idea stessa che le norme debbano temperare le relazioni internazionali. Nella politica globale India e Cina agiscono soprattutto in modo transazionale, quando non apertamente cinico. Insieme a Giappone, Canada, Australia e pochi altri paesi, l’Europa continua a credere che un ordine internazionale regolato sia ancora possibile. Negli ultimi anni è diventato di moda parlare delle “potenze medie” come di un possibile argine al caos globale. Questo significherebbe estendere il tipo di multilateralismo radicato che l’Unione Europea ha sviluppato nel tempo.

L’indecisione europea è spesso oggetto di battute. Scott Bessent, segretario al Tesoro americano, ha recentemente scherzato dicendo che l’unica risposta del continente alle crisi – in quel caso provocata dalla bizzarra ossessione di Trump di invadere la Groenlandia – è creare “il temuto gruppo di lavoro europeo”. Si può sorridere, certo. Eppure, nella maggior parte dei casi, i gruppi di lavoro producono risultati migliori dei gruppi portaerei. Mediare, convocare vertici e discutere a lungo porta spesso a decisioni che, quando finalmente vengono prese, hanno una loro logica e godono di un consenso diffuso. Il signor Bessent può dire lo stesso della sua amministrazione? È impossibile sapere quali saranno le tariffe americane martedì prossimo. Quelle europee si possono intuire anche con anni di anticipo.

Gli Stati Uniti avevano originariamente puntato su qualcosa di simile a una politica deliberativa con la loro celebre separazione dei poteri. Distribuire l’autorità tra diversi rami del governo serviva a evitare decisioni arbitrarie. Negli ultimi tempi il Congresso sembra aver dimenticato questo ruolo. L’Europa ha sviluppato nel corso dei decenni una propria forma di separazione dei poteri, che coinvolge decine di capitali nazionali impegnate a negoziare all’interno di un sistema basato su regole e sostenuto da istituzioni solide. È un processo faticosamente deliberativo, come può confermare chiunque abbia seguito i vertici europei che spesso si protraggono fino a tarda notte. Ma questa lenta ricerca del consenso fa sì che l’Europa rifletta due, tre o quattro volte prima di agire. Raramente prende decisioni irreversibili in fretta. Esistono difetti ben peggiori.

Qualsiasi europeo tentato di sentirsi troppo soddisfatto dovrebbe ricordare anche le debolezze del continente. I paesi europei rivendicano spesso una superiorità morale, ma continuano a vendere armi a regimi discutibili e a sostenere governi disposti a bloccare le rotte migratorie verso l’Europa. Per anni hanno continuato ad acquistare gas da Putin anche dopo l’inizio delle sue invasioni nei paesi vicini. La loro storia coloniale, spesso brutale, lascia ancora molto da espiare. I recenti istinti pacifici europei avrebbero forse maggiore credibilità se il continente fosse meno lento e diviso. Nella crisi iraniana di questa settimana l’Europa è riuscita a produrre quasi tante posizioni diverse quante sono le sue politiche.

In passato l’Europa è stata troppo lenta, soprattutto nel prevenire la guerra nei Balcani negli anni Novanta. Nell’ultimo grande scontro continentale però, alla fine, si è fatta avanti. Oggi è quasi da sola a finanziare gli sforzi dell’Ucraina per respingere la Russia, contribuendo a logorare la macchina bellica di Putin. Nel frattempo Cina e India hanno tratto vantaggio dal conflitto acquistando petrolio russo a basso costo. Trump vede invece l’Ucraina come una fonte di guadagno, cercando di strapparle l’accesso alle sue risorse naturali.

Che l’Europa abbia sostenuto un ordine internazionale regolato per convinzione o semplicemente perché incapace di accettare alternative, non è riuscita a preservarlo. È una delle ragioni per cui molti europei si sentono traditi da Trump. Fare affidamento così a lungo sulle garanzie di sicurezza americane ha lasciato il continente atrofizzato, capace soprattutto di esprimere severi rimproveri. Ora deve sopravvivere in un mondo che non è riuscito a modellare a propria immagine. Può sembrare una magra consolazione il fatto che, se l’Europa è spesso lenta nel risolvere i problemi, raramente ne è la causa. Eppure qualcosa si può dire a favore di una potenza che preferisce i regolamenti ai razzi.