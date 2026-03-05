Un recente articolo di The Economist ha riportato alcuni numeri che raccontano con chiarezza uno dei grandi nodi economici dell’Europa. Il continente più antico del mondo sviluppato è diventato anche uno dei più vecchi dal punto di vista demografico.

Il cittadino medio dell’Unione Europea ha circa 45 anni, negli Stati Uniti l’età mediana è attorno ai 39 anni; questo squilibrio si riflette direttamente nei conti pubblici. Oggi nell’UE ci sono meno di tre persone in età lavorativa per ogni pensionato e il rapporto continua a peggiorare con l’aumento dell’aspettativa di vita e il calo delle nascite.

Il risultato è una pressione crescente sui sistemi pensionistici. Secondo le stime della Commissione Europea la spesa pubblica per pensioni, sanità e assistenza agli anziani assorbe già circa il 20% del PIL dell’Unione. In molti paesi questa quota è destinata a crescere nei prossimi decenni.

Ogni tentativo di riforma incontra una forte resistenza politica, perché gli elettori più anziani rappresentano una parte sempre più ampia della popolazione. Questo significa che una quantità enorme di risorse pubbliche viene utilizzata per sostenere il sistema previdenziale, mentre altri settori cruciali ricevono meno investimenti: difesa, innovazione, infrastrutture e transizione energetica competono con una spesa sociale che cresce quasi automaticamente. Eppure il vero paradosso europeo non riguarda solo quanto si spende per le pensioni. Riguarda soprattutto come queste risorse vengono gestite.

Negli Stati Uniti i fondi pensione rappresentano uno dei pilastri dei mercati finanziari. Gestiscono circa 43 trilioni di dollari di attività, una cifra che equivale a quasi il 140% del PIL americano. Questo capitale viene investito in azioni, obbligazioni, infrastrutture, venture capital e innovazione. Di fatto una parte significativa dell’economia americana è finanziata anche dai risparmi previdenziali.

In Europa la situazione è completamente diversa. I fondi pensione gestiscono poco più di 5 trilioni di dollari, meno del 30% del PIL dell’Unione. La maggior parte dei sistemi europei è basata sul modello “pay-as-you-go”, cioè un sistema a ripartizione. In questo modello i contributi dei lavoratori di oggi vengono utilizzati per pagare le pensioni di chi è già in pensione. Il denaro non viene accumulato né investito in modo significativo: è un meccanismo che funziona bene quando la popolazione è giovane e cresce rapidamente, e diventa molto più fragile quando la società invecchia.

In paesi come Germania, Francia, Italia e Spagna questi sistemi coprono oltre il 90% dei lavoratori. Secondo il Boston Consulting Group i deficit che ne derivano richiedono trasferimenti pubblici che vanno da circa il 2% del PIL in Germania fino a oltre il 6% in Italia.

Esistono anche fondi pensione professionali e individuali, ma restano relativamente piccoli e spesso investono soprattutto in titoli di Stato, con rendimenti limitati.

Alcuni paesi europei dimostrano però che esiste un modello diverso.

Svezia, Paesi Bassi e Danimarca hanno sviluppato sistemi pensionistici che combinano componente pubblica e fondi di investimento molto più consistenti. In questi paesi le attività dei fondi pensione sono pari o superiori al PIL nazionale. Una quota significativa dei portafogli viene investita nei mercati azionari e nell’economia reale e il risultato è duplice: da un lato i sistemi previdenziali risultano più sostenibili nel lungo periodo; dall’altro questi fondi diventano un importante motore di investimento per l’economia.

Molte imprese europee, soprattutto nel settore tecnologico e dell’innovazione, soffrono storicamente di una carenza di capitale rispetto alle concorrenti americane. Il problema è spesso definito “capital market gap”. Gli Stati Uniti dispongono di mercati finanziari molto più profondi e liquidi.

Secondo diverse stime, se l’Europa sviluppasse fondi pensione comparabili a quelli americani potrebbe mobilitare fino a 30 trilioni di dollari di capitali. Anche una quota relativamente piccola investita nelle imprese europee genererebbe centinaia di miliardi di nuovi investimenti.

In un momento in cui l’Europa discute di autonomia strategica, difesa comune, transizione energetica e sviluppo tecnologico, la questione delle pensioni smette di essere un dettaglio tecnico e diventa una questione centrale di politica economica.

Il continente più antico del mondo ha costruito uno dei sistemi di welfare più estesi della storia. Un risultato straordinario, che però oggi assorbe una quota crescente delle risorse pubbliche mentre l’economia europea fatica a trovare capitali per innovazione, imprese e infrastrutture.

I risparmi previdenziali potrebbero diventare uno dei più grandi motori di investimento del continente. Oggi restano in gran parte immobilizzati in sistemi costruiti per un’altra epoca. Trasformare le pensioni da costo passivo a capitale produttivo significherebbe smettere di comportarsi come un continente stanco.