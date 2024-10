C’era una volta l’uomo libero, quello che camminava fiero per le strade senza chinare il capo. Ora, al suo posto, abbiamo un esercito di zombie moderni, con il collo piegato in un inchino eterno verso quel piccolo dio rettangolare, chiamato smartphone. E, il 2024 ce lo conferma: siamo ufficialmente schiavi del touchscreen. Dal 2024, la media globale del tempo che le persone passano incollate al proprio smartphone ha raggiunto le 4 ore e 16 minuti al giorno. Negli Stati Uniti, gli utenti arrivano a toccare punte di 4 ore e 49 minuti quotidiani, una cifra che è salita in modo costante dal 2019, quando era di “appena” 3 ore e 45 minuti.

È una maratona digitale globale: in Polonia si arriva a 3 ore e 5 minuti al giorno, mentre in Italia siamo sui 2 ore e 57 minuti. Gli americani, però, vincono di gran lunga, seguiti da vicini tecnologici come Canada e UK, che oscillano sulle 3 ore al giorno. Il record? Ovviamente tra i più giovani: i Gen Z, che vivono praticamente con lo schermo in mano, passano in media più di 6 ore al giorno con lo smartphone.

Ma cosa ci facciamo con tutto questo tempo? Scrolliamo sui social (quasi la metà del tempo speso sul cellulare), con le piattaforme come TikTok e Instagram che si confermano regine del nostro tempo digitale. Per esempio, TikTok da solo cattura più di 1 ora al giorno per molti utenti sotto i 25 anni. Secondo App Annie, la crescente dipendenza dai social media fa sì che il 50% del tempo venga speso proprio su queste piattaforme. E poi guardiamo video che crescono esponenzialmente (il consumo di video via mobile raddoppia ogni anno), e rispondiamo a notifiche compulsivamente (controlliamo il cellulare in media 58 volte al giorno). Mentre il cellulare diventa una specie di appendice del corpo, ci rendiamo conto, forse un po’ tardi, che lo stiamo trasformando in una specie di idolo digitale.

Eppure, esistono dei ribelli, dei dissidenti della connessione perenne. C’è chi ha deciso di staccare la spina e di ritornare all’analogico. Questi eroi hanno un nome: “digital detoxer”. Molti di loro si uniscono a vere e proprie associazioni che ti insegnano l’arte, ormai dimenticata, della disconnessione. Uno degli esempi più noti è la Digital Detox Foundation, che organizza ritiri in luoghi remoti, lontani dalla rete e dal Wi-Fi, dove puoi finalmente riassaporare il gusto della vita senza il costante bip bip bip del tuo cellulare.

Altre iniziative simili, come “Unplug” e “Time to Log Off“, hanno già migliaia di seguaci. Immaginate ritrovi segreti di persone che si guardano negli occhi anziché negli schermi, che parlano a voce alta, con parole vere. Un miracolo moderno! Le persone che partecipano a questi ritiri raccontano di una vita più serena, senza l’ansia delle notifiche. Alcuni addirittura decidono di non tornare indietro, di non ricollegarsi mai più al grande fratello digitale.​

Esistono anche app per disintossicarsi dallo smartphone. La logica è divertente: chiediamo allo spacciatore di aiutarci a smettere. Scarichiamo un’app per ridurre il tempo di uso del cellulare, e poi passiamo ancora più tempo… sull’app.

Ma la verità è che, in questo mondo dominato dal touchscreen, ci resta solo una cosa da fare: resistere. Essere meno intontiti dal miele e dal fango che ci arrivano dallo schermo. Creare spazi di respiro, dove non siamo perennemente connessi, dove possiamo guardare il cielo senza pensare che potremmo fotografarlo per Instagram.