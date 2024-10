DAL WEB

Articolo pubblicato su The Economist

Arrivando a Stepford , nel Connecticut, Joanna, la protagonista di “The Stepford Wives”, un romanzo horror, viene trascinata a una “lezione di allenamento” alla Simply Stepford Day Spa da un vicino. I due incontrano 15 identikit di donne. I loro capelli, altezze e colori della pelle differiscono leggermente. Le loro dimensioni della vita no. Ciascuno non può essere più grande di una taglia 8 britannica, la vita stretta da cinture e accentuata da gonne anni ’50.

Come alcuni lo descrivono, è qui che il mondo si sta dirigendo grazie alla scoperta dei farmaci dimagranti. In soli tre anni da quando la Federal Drug Administration americana ha approvato questi farmaci, il loro utilizzo è esploso. Novo Nordisk, produttore di Ozempic e Wegovy, è diventata l’azienda europea di maggior valore. Eli Lilly, che produce Mounjaro, è stato uno dei migliori interpreti americani lo scorso anno. E celebrità come Oprah Winfrey e Kelly Clarkson sono emerse, quasi da un giorno all’altro, snelle snelle.

La banca Morgan Stanley stima che entro il 2035 circa il 9% degli americani assumerà versioni di marca di farmaci dimagranti. Questa è solo la punta dell’iceberg. La domanda per versioni di questi farmaci è in continua crescita. Nella metropolitana di New York, Ro, una startup sanitaria, consiglia ai passeggeri di “saltare le carenze” e accedere a versioni più economiche per soli 99 dollari al mese. Instagram è tappezzato di pubblicità di aziende come la sua ed eden, che si rivolgono ai giovani utilizzando nomi di marchi in minuscolo e combinazioni di colori rilassanti. A settembre Kourtney Kardashian, una persona mondana, ha iniziato a vendere una capsula tramite lemme, la sua azienda di integratori, che vende anche caramelle gommose probiotiche vaginali e pillole anticellulite.

La conseguenza più importante della scoperta di questi farmaci è ben nota: miglioreranno la salute e la vita della maggior parte di coloro che ne avranno accesso. Ma la comprensibile gioia per i benefici per la salute è stata mitigata, in alcuni ambienti, dal timore che i farmaci incoraggino i peggiori impulsi estetici della società: che suscitino un’aspettativa ancora più feroce che tutti si conformino agli standard di bellezza contemporanei, un tendenza che può portare con sé un peso sanitario sotto forma di condizioni di salute mentale e disordini alimentari.

Le persone chiedono a gran voce di assumere farmaci dimagranti per ragioni estetiche, oltre che per problemi di salute. Questa non è semplice vanità. Le prove di discriminazione nei confronti delle persone grasse sono diffuse. In Svezia e Messico, dove è comune includere una fotografia nel CV , i ricercatori hanno manipolato le immagini per far sembrare più grassi o obesi candidati identici e fittizi per un lavoro. Hanno scoperto che avevano molte meno probabilità di ricevere interviste. Petter Lundborg dell’Università di Lund e John Cawley della Cornell University hanno confrontato i salari delle donne magre e di quelli grassi, adeguati all’istruzione, all’esperienza e ad altri fattori, rispettivamente in Europa e in America, e hanno scoperto che le donne con indice di massa corporea obese guadagnano circa il 10% in meno rispetto a i loro coetanei. Le implicazioni di ciò sono evidenti: per una donna obesa che guadagna, diciamo, 80.000 dollari, l’impatto di salire su Ozempic potrebbe essere economicamente più significativo di qualsiasi eventuale risparmio che potrebbe fare sulle sue bollette sanitarie.

I farmaci dimagranti peggioreranno la discriminazione? Tressie McMillan Cottom, editorialista del New York Times , si è espresso contro l’idea che Ozempic curerà “la crisi morale dei corpi grassi che rifiutano di dimagrire e rimanere magri”. La promessa implicita del farmaco è che “può riparare ciò che la nostra cultura ha rotto”. (La sua soluzione preferita: invece di risolvere l’obesità con i farmaci, la società dovrebbe semplicemente smettere di stigmatizzare le persone grasse.) “Ozempic ha vinto, la body positivity ha perso. E non voglio farne parte”, si è lamentata Rachel Pick, una scrittrice, sul Guardian .

Tali preoccupazioni sono alimentate dal fatto che il movimento “body positive”, che respinge l’idea che tutti dovrebbero sforzarsi di raggiungere lo stesso ideale corporeo, sta guadagnando terreno. I rivenditori offrono più taglie. È diventato comune vedere abiti esposti su donne più grandi quando fanno acquisti online. John Galliano di Maison Margiela, una casa di moda di lusso, ha utilizzato modelli di tutte le taglie in uno spettacolo a Parigi.

È naturale pensare che, nel breve termine, i pregiudizi contro le persone grasse potrebbero essere rafforzati dai farmaci dimagranti. Finora sono stati disponibili soprattutto per i ricchi, osserva Cawley: “Se riuscire a perdere peso è qualcosa che è molto correlato al reddito di una persona, c’è il rischio che l’obesità possa essere vista come un segnale di un reddito inferiore”. Ma l’adozione di massa è in corso e questo cambierà le cose.

I primi uomini inventarono per primi gli strumenti. Poi ha inventato i gioielli. Gli archeologi hanno scoperto fili di conchiglie, che si ritiene fossero collane o orecchini, che risalgono a 150.000 anni fa, più antichi dello sviluppo del linguaggio. L’impulso di usare il proprio aspetto per segnalare modi in cui ci si distingue dagli altri è uno degli impulsi più antichi dell’umanità.

Le persone hanno inviato segnali diversi nel tempo e attraverso le culture. A volte l’impulso al cambiamento è la scoperta di un materiale nuovo e più brillante: i gusci di lumaca sono stati sostituiti con perline d’oro e successivamente con diamanti. Le bellezze di alto rango del Rinascimento erano le donne voluttuose dipinte da Rubens. Poi la rivoluzione industriale ha reso il cibo più accessibile alle masse e un aspetto più snello è diventato più desiderabile. Se Malthus – che nel 1798 predisse che le popolazioni sarebbero state presto messe in pericolo dalle restrizioni alimentari – avesse avuto ragione, il grasso sarebbe sicuramente ancora in voga.

I farmaci dimagranti saranno probabilmente responsabili del prossimo grande cambiamento, e non sarà la creazione della distopia di Stepford. La magrezza adesso è desiderabile perché manda un segnale: che si ha il tempo per allenarsi, i soldi per permettersi cibi sani e l’educazione per sapere quale dieta seguire. Nei paesi a basso reddito come il Malawi e l’Uganda, dove il cibo scarseggia per le persone più povere, l’obesità è più desiderabile, come lo era nell’Occidente preindustriale. Uno studio di Elisa Macchi della Brown University, condotto in questi paesi, ha manipolato le immagini allegate alle domande di prestito e ha scoperto che i richiedenti che sembravano obesi avevano un migliore accesso al credito.

L’economia della segnalazione è stata articolata al meglio da Michael Spence, vincitore del premio Nobel. Nel 1973 Spence sviluppò un semplice modello di come funziona il mercato del lavoro. Esistono due tipi di candidati per un lavoro: quelli buoni, ad alta produttività, e quelli cattivi e pigri. I potenziali datori di lavoro non sanno quale sia l’uno e l’altro. I candidati possono acquisire una laurea, ma è difficile; è improbabile che i cattivi candidati siano in grado di farlo. Anche per quelli bravi è costoso acquisire una laurea; ci vuole tempo e denaro. In questo modello, anche se non ci sono reali benefici per l’istruzione, i buoni candidati acquisiranno i titoli di studio come strumento di segnalazione, per far sapere ai datori di lavoro che sono candidati forti.

Prima dell’articolo di Spence, si pensava che i datori di lavoro valorizzassero l’istruzione perché migliorava la produttività. Il signor Spence ha dimostrato che potrebbe esserci di più. Preferiresti andare ad Harvard, studiare, prendere lezioni, stabilire contatti e non essere mai in grado di rivelarlo? O preferiresti avere un pezzo di carta che attesti che sei andato? Una domanda simile arriva alla verità sui tipi di corpo. Preferiresti apparire snella e in forma? O vorresti essere davvero sano?

Con la loro apparizione, le persone inviano segnali che hanno valore nel mercato del lavoro e del matrimonio. E se qualcuno non dovesse essere ricco o disciplinato per essere magro? Un segnale è utile solo se invia il messaggio giusto. Nel modello di Spence, il segnale funziona solo se l’istruzione universitaria è difficile da ottenere e viene acquisita solo da candidati forti.

Consideriamo un altro esempio per vedere quanto velocemente si può perdere il valore di un segnale. Quando le email erano nuove era chiaro che, se qualcuno ti indirizzava per nome nella riga dell’oggetto o nel testo, una persona reale stava cercando di attirare la tua attenzione. Dopotutto, avevano creato un messaggio solo per te. Poi è diventato possibile per i mittenti controllare facilmente un lungo elenco di persone. Per un certo periodo, gli utenti di posta elettronica sono stati ingannati: hanno cliccato, aspettandosi un messaggio importante, e invece hanno ricevuto un annuncio generico. Eppure presto impararono.

Negli angoli pettegoli di Internet è già in corso una trasformazione nella percezione delle persone magre. I poster sul subreddit ” nyc influencer snark”, un forum dedicato a pungolare il cattivo gusto delle star di TikTok della D -List e degli influencer di Instagram, accusano tutti di essere sul jab. Spesso si tratta di chiacchiere, ma a volte forniscono prove (o “ricevute”). Due mesi fa “Nycundercover”, un poster abituale, ha pubblicato uno screenshot di Serena Kerrigan, che ha 217.000 follower su Instagram, in piedi davanti al suo frigorifero. “Non che fosse necessaria alcuna prova, ma ora non si prende nemmeno la briga di nascondere il suo uso di Ozempic”, hanno scritto, sopra un’immagine annotata con una freccia rossa, che indica il cappuccio rivelatore di una penna GLP -1.

Dato che il farmaco deve essere tenuto freddo per essere efficace, le foto della cucina e i lividi sull’addome (il tipico sito di iniezione) sono diventati il ​​modo in cui gli investigatori di Internet possono scoprire chi sta assumendo i farmaci. Forse non sorprende che questi manifesti non lo facciano notare per essere gentili o per adulare i consumatori di droghe per le loro nuove figure. È un momento fantastico. Nel gergo dell’economia, stanno rivelando che il segnale che la persona invia con il proprio corpo è falso. Non sono dimagriti nel modo più duro.

Ozempic non risolverà la società e la libererà dai giochi di status. Segnalare che sei unico o migliore degli altri è insito nella natura umana. Tuttavia, l’idea che potrebbe diventare facile essere magri suggerisce che la magrezza perderà parte della sua presa sulla psiche popolare. Qualcos’altro lo sostituirà senza dubbio. Forse sarà una fissazione sui muscoli, che sono più difficili da fingere. O forse la vera élite sarà quella che segnalerà di essere comunque al di sopra di tutto, facendolo con tipi di corporatura più morbidi e mediocri.

In molti modi, questa potrebbe essere una benedizione. La ricerca della magrezza, soprattutto per le ragazze, ha avuto un costo elevato. Contrariamente a quanto molti sembrano pensare, rendendo facile per quasi chiunque essere magro, Ozempic potrebbe non solo risolvere i problemi di peso dell’America, ma potrebbe anche risolvere il problema del peso dell’America.