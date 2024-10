Negli ultimi anni, oltre una dozzina di studi accademici hanno messo in luce i numerosi benefici dei programmi di reddito universale, un un’ancora di salvezza rivoluzionaria che sta guadagnando sempre più consenso in diverse città, soprattutto negli Stati Uniti. Tra i vantaggi più significativi riscontrati figurano un aumento dei tassi di occupazione, una maggiore stabilità finanziaria, miglioramenti nella sicurezza alimentare e abitativa, oltre a un incremento del tempo che le famiglie possono trascorrere insieme. Tali risultati contraddicono molte delle critiche più comuni rivolte al reddito universale, come il timore che possa scoraggiare la ricerca di un impiego.

Attualmente, circa 150 città solo negli Stati Uniti hanno avviato o stanno conducendo progetti pilota di reddito garantito, e 60 di queste fanno parte della rete Mayors for a Guaranteed Income (MGI). Quest’ultima è un’iniziativa che coinvolge sindaci e funzionari di diverse città e contee, con l’obiettivo di sviluppare pratiche ottimali per l’implementazione di questo intervento politico (ne avevamo parlato nel 2020 qui). In collaborazione con importanti istituti di ricerca, MGI ha studiato i risultati di tredici progetti pilota in diverse città, rivelando dati promettenti.

Uno degli aspetti più sorprendenti emersi dalle analisi è l’aumento dell’occupazione. A Stockton, in California, i beneficiari di un reddito garantito hanno trovato lavoro a tempo pieno a una percentuale doppia rispetto a chi non riceveva tali pagamenti. Un programma simile a Paterson, New Jersey, ha evidenziato un aumento del lavoro autonomo e temporaneo, accompagnato da un miglioramento significativo del reddito dei partecipanti. Risultati simili sono stati osservati a Saint Paul, Minnesota, e Cambridge, Massachusetts, dove il reddito garantito ha contribuito a stabilizzare o incrementare i tassi di occupazione, specialmente tra le famiglie vulnerabili. Per esempio, a Cambridge, il programma destinato agli operatori sanitari single ha portato a un aumento del tasso di occupazione dal 36% al 40%, mentre il gruppo di controllo ha visto un calo.

Oltre agli effetti sull’occupazione, il reddito garantito ha dimostrato di migliorare la qualità della vita delle famiglie, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra genitori e figli. A Cambridge, le famiglie hanno segnalato una riduzione delle azioni disciplinari scolastiche e un aumento della partecipazione a classi avanzate tra i bambini coinvolti nel programma, rispetto a quelli del gruppo di controllo. A Los Angeles, i genitori beneficiari sono riusciti a mantenere i propri figli impegnati in attività extrascolastiche, grazie alla maggiore stabilità economica. A Richmond, Virginia, i partecipanti hanno riferito di avere più tempo e risorse per fare scelte genitoriali consapevoli, contribuendo a un migliore sviluppo dei bambini.

I dati mostrano anche un miglioramento complessivo della stabilità finanziaria. In tutte le città coinvolte, i beneficiari hanno riportato una maggiore sicurezza abitativa e alimentare, una riduzione dello stress finanziario e, in alcuni casi, un miglioramento della salute mentale. Ad esempio, il progetto di Birmingham, Alabama, che si concentrava sulle madri single, ha registrato una diminuzione dei problemi lavorativi legati alla cura dei figli, con una riduzione del 44% dei ritardi lavorativi tra le partecipanti rispetto al gruppo di controllo.

Le metodologie utilizzate negli studi erano rigorose: i progetti pilota selezionavano casualmente un gruppo di persone qualificate per ricevere il reddito garantito, confrontando poi i risultati con un gruppo di controllo. Mentre la maggior parte dei programmi si basava sul reddito come criterio di selezione, alcuni erano rivolti a specifiche categorie vulnerabili, come i giovani in uscita dal sistema di affidamento a Ventura, California, o le persone senza fissa dimora a Denver, Colorado.

Michael D. Tubbs, fondatore di MGI, ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento democratico in questi progetti, che nascono dalle esigenze delle comunità locali. “I beneficiari stanno uscendo dalla povertà e creando una stabilità economica per sé stessi e le loro famiglie”, ha dichiarato Tubbs. Con un consenso crescente tra gli elettori americani — il 62% è favorevole a un reddito garantito a livello nazionale — molti ritengono che sia giunto il momento di trasformare questi esperimenti locali in politiche su scala federale.

I risultati ottenuti da questi progetti pilota non solo forniscono un’importante base di ricerca, ma offrono anche uno sguardo concreto su come il reddito garantito possa migliorare la vita delle persone. La collaborazione tra città, contee e istituti di ricerca sta creando il più ampio corpus di dati mai raccolto su questo tema, e molti sperano che possa segnare l’inizio di un cambiamento strutturale nella lotta alla povertà negli Stati Uniti.

Per saperne di più sui risultati specifici dei progetti e sulle ricerche in corso, è possibile consultare piattaforme come Guaranteed Income Works , l’Urban Institute, il Denver Basic Income Project, oltre ai rapporti pubblicati dall’Arlington Community Foundation.