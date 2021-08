Da domenica, il Coordinamento dei Popoli Indigeni del Brasile (APIB) ha riunito un migliaio di rappresentanti vicino al Parlamento per denunciare la politica “anti-indigena” di Bolsonaro. Una settimana di mobilitazione nel cuore di Brasilia contro la politica del presidente Jair Bolsonaro e davanti a una sentenza della Corte Suprema cruciale per i loro territori.

Al centro delle preoccupazioni c’è il disegno di legge 490 (PL-490), che deve essere presentato al Congresso. La questione più controversa è il “marco temporal” che riconosce come ancestrali solo le terre che erano occupate dagli indigeni quando fu promulgata la Costituzione del 1988. Ma molti indigeni sono stati sfollati sotto il regime militare (1964-85).

Jair Bolsonaro sostiene anche un disegno di legge che aprirebbe le terre indigene – già gravemente colpite dalla deforestazione e dalla prospezione mineraria illegale – allo sfruttamento delle risorse naturali, in particolare minerarie. Queste terre si trovano principalmente in nove stati dell’Amazzonia brasiliana e sono essenziali per la conservazione dell’ambiente.

Per rafforzare l’importanza di ciò e mostrare come le popolazioni indigene si relazionino alle loro terre, il Coordinamento dei Popoli Indigeni del Brasile ha preparato questa lista con 10 messaggi da divulgare al mondo intero:

1) La storia dei popoli indigeni del Brasile non inizia nel 1500, né nel 1988

I popoli originari arrivarono su questa terra ancor prima che fosse inventata questa nozione di tempo. Siamo eredi dei primi piedi che hanno messo piede su questa terra, e il nostro tempo non può essere misurato o determinato da orologi e calendari che cercano di ignorare la nostra traiettoria ancestrale.

2) Le nostre terre sono le nostre vite, non una fonte di profitto

A differenza del modo in cui i proprietari terrieri, gli abusivi e gli sfruttatori trattano la terra che hanno usurpato e distrutto, noi popoli indigeni abbiamo un rapporto profondo, spirituale e ancestrale con la nostra terra. Senza terra non c’è vita per noi. Non esploriamo il nostro territorio per profitto, ma per nutrirci, mantenere la nostra cultura e preservare le nostre tradizioni e spiritualità.

3) Difendiamo le foreste, fa bene a tutti

I popoli indigeni sono stati riconosciuti in più di un’occasione come i migliori guardiani delle foreste. I nostri territori sono preservati. Dove c’è terra indigena, la foresta rimane in piedi, l’acqua pura, la fauna viva. E questo avvantaggia il mondo intero, soprattutto quando le crisi climatiche e ambientali minacciano la stessa sopravvivenza dell’umanità.

4) La nostra diversità e le nostre origini ci uniscono

I nemici delle popolazioni indigene cercano a tutti i costi di costruire rotture e contrasti artificiali tra di noi. Non sanno, tuttavia, che i nostri antenati sono più forti e più potenti di qualsiasi divisione che potrebbero tentare di imporci.

5) La maggior parte della terra è nelle mani dei proprietari terrieri – e la stanno distruggendo!

L’argomento che c’è “troppa terra per i piccoli indios” si è dimostrato fallace più di una volta. In effetti, la maggior parte della terra in Brasile è già dedicata all’agricoltura. Una piccola parte sono terre autoctone, ma quelle che sono state approvate sono ben conservate!

6) La nostra lotta è anche per il futuro dell’umanità

Noi popoli indigeni abbiamo una cultura dell’alterità e dell’accettazione. La nostra lotta per le nostre terre è anche per la salvaguardia dell’ambiente. Siamo pienamente consapevoli del nostro ruolo di protettori delle foreste e della biodiversità e siamo disposti a condividere le nostre conoscenze per il bene di tutti.

7) Noi indigeni combattiamo per le nostre vite da 521 anni, e questo è un segno che qualcosa non va

Da quando le nostre terre sono state invase, abbiamo dovuto lottare quotidianamente per sopravvivere: alle malattie portate dall’estero – come il Covid19, che ha ucciso più di 1.100 parenti, contro i genocidi, contro gli attentati. Anche oggi dobbiamo lottare per le nostre vite, e questo significa che per molte persone le nostre vite non contano. Questo deve finire immediatamente!

8) Abbiamo un progetto mondiale e vogliamo essere ascoltati!

Abbiamo accumulato tecnologie produttive millenarie e questo ci dà le condizioni per pensare a un progetto per una società senza disuguaglianze, basata sul benessere, sulla cura della terra e sulla libera convivenza tra i popoli. Il nostro progetto garantisce cibo senza veleno, produce senza devastare. E il mondo ha bisogno di un progetto come questo per salvarci dalla distruzione!

9) Noi ci siamo e qui rimarremo

Siamo sopravvissuti all’attacco coloniale, siamo sopravvissuti al genocidio, siamo sopravvissuti alle malattie. Le nostre persone sono resilienti e, anche nelle peggiori condizioni, sapevamo come proteggerci e rimanere in vita. Rimarremo vivi e lotteremo per i nostri diritti, e speriamo che sempre più il mondo capisca che le nostre vite contano e che le popolazioni indigene vogliono, hanno bisogno e richiedono una vita piena e pacifica!

10) Il Brasile è una terra indigena! La Madre del Brasile è indigena!

Per 521 anni hanno cercato di cancellare gli antenati indigeni di questa terra che chiamavano Brasile. Siamo passati su questo terreno prima di tutti gli altri. Ci prendiamo cura di questa terra, diamo forma a queste foreste, adoriamo l’ascendenza millenaria di questo territorio. E per quanto si sforzano di nascondersi, non ci riusciranno mai, perché siamo tanti, e siamo forti e siamo orgogliosi della nostra storia!