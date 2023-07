Un nuovo studio rivela che livelli più elevati di ansia e depressione sono ben consolidati tra i bambini che crescono in famiglie con un reddito inferiore, ma una solida rete di sicurezza sociale può proteggere i bambini da questi effetti

Moltissimi studi scientifici nel corso degli anni hanno sempre dimostrato di come la povertà possa influenzare negativamente lo sviluppo del cervello.

Ora, uno studio di ricercatori di Harward, pubblicato su Nature, afferma che “Livelli più elevati di ansia e depressione sono ben consolidati tra i bambini che crescono in famiglie con un reddito inferiore”.

Negli ultimi dieci anni circa, secondo la ricerca condotta da McLaughlin e il suo team, ci sono differenze ben replicate nello sviluppo del cervello in funzione dello stato socioeconomico di una famiglia.

Inoltre, una solida rete di sicurezza sociale può proteggere i bambini da questi effetti. Aiuti in denaro e l’accesso ad assistenza sanitaria sembrano essere particolarmente vantaggiosi per i bambini negli stati con un alto costo della vita.

I ricercatori si sono affidati allo studio ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development) , che segue più di 11.000 giovani in 17 stati. ABCD raccoglie dati sulla salute comportamentale riferiti dai genitori e utilizza il neuroimaging per monitorare lo sviluppo del cervello. “Storicamente, è piuttosto raro avere quelli che chiamiamo studi di neuroimaging multisito, in cui si raccolgono dati da persone in molti luoghi diversi”, ha affermato McLaughlin.

Uno studio precedente condotto da Mark L. Hatzenbuehler, ha utilizzato i dati ABCD per trovare associazioni tra la struttura del cervello e la prevalenza di stimmi tra cui razzismo, sessismo e atteggiamenti anti-immigrazione in vari stati.

“Questi sono davvero i primi studi in grado di esaminare in che modo aspetti più ampi dell’ambiente sociale ed economico influiscono sullo sviluppo del cervello”, ha affermato McLaughlin. “Pensiamo che aprano una serie completamente nuova di domande di ricerca che chiamiamo ‘neuroscienze cognitive contestuali”.

Ricerche passate hanno stabilito che i bambini che crescono in famiglie a basso reddito “tendono ad avere un volume minore dell’ippocampo”, ha affermato David Weissman, autore dello studio. L’ippocampo è fondamentale per la memoria e l’apprendimento ma è anche sensibile allo stress cronico. Studi sugli animali mostrano che ormoni dello stress costantemente elevati come il cortisolo possono ridurre la formazione di sinapsi (o connessioni tra i neuroni) in questa regione del cervello.

È importante perché un ippocampo più piccolo è un predittore di risultati accademici inferiori. “Ci sono anche prove abbastanza coerenti che i bambini con un volume dell’ippocampo più piccolo possono essere più vulnerabili allo sviluppo di problemi di salute mentale, specialmente durante l’adolescenza”.

Coerentemente con la ricerca precedente, Weissman e il suo team hanno riscontrato un volume dell’ippocampo inferiore nei partecipanti ABCD di 10 e 11 anni provenienti da famiglie a basso reddito. Inoltre, in questa popolazione sono stati documentati tassi più elevati di problemi di salute mentale, tra cui ansia e depressione.

Le maggiori disparità tra bambini provenienti da famiglie a basso e alto reddito sono state riscontrate negli stati con un alto costo della vita. “Ma è interessante notare che questo non è un risultato inevitabile”, ha detto McLaughlin. In effetti, la generosa spesa sociale sembra ridurre il divario tra i bambini di famiglie ad alto e basso reddito in stati dove il costo della vita è altissimo, come la California e New York. “Quello che vediamo è che la disparità è simile a quella di stati in cui la vita è più cara”, ha detto McLaughlin. “L’entità delle disparità nella struttura del cervello è ridotta di circa un terzo, mentre le disparità nella salute mentale sono quasi dimezzate”.

I ricercatori hanno esaminato gli impatti di tre programmi governativi: credito d’imposta sul reddito guadagnato statale e federale, assistenza temporanea per famiglie bisognose ed espansione dell’assistenza Medicaid.

Come ha sottolineato Weissman, i ricercatori sono stati persino in grado di individuare le famiglie ABCD qualificate per l’assistenza pubblica. Hanno anche identificato i partecipanti provenienti da famiglie con redditi appena superiori al limite di ammissibilità. “Abbiamo scoperto che l’impatto dei programmi contro la povertà era specifico per coloro che ne hanno effettivamente beneficiato”, ha affermato.

Un test supplementare ha rilevato una riduzione delle disparità negli stati con un salario minimo più elevato. “Usiamo queste politiche specifiche per testare le nostre domande di ricerca”, ha osservato McLaughlin, “ma pensiamo davvero che siano solo indicatori di un insieme molto più ampio di politiche della rete di sicurezza sociale che coprono molti ambiti della vita”.

Andando avanti, Weissman spera di sfruttare i dati ABCD per quelli che chiama “esperimenti naturali”. Vuole cioè seguire il lancio di nuove politiche contro la povertà.

Ad esempio, McLaughlin ha indicato le varie città degli Stati Uniti, tra cui Los Angeles e molte altre in California, che stanno sperimentando programmi di reddito di base universale. Se uno degli stati ABCD implementasse una politica del genere, ha detto, “Ci consentirebbe di esaminare se esiste una riduzione delle disparità socioeconomiche nella struttura cerebrale e nella salute mentale dei bambini”.