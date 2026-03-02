In Breaking Bad, una delle serie più viste al mondo, Walter White entra nel crimine dopo una diagnosi di cancro. La fiction raccontava la storia come una parabola morale, il professore di chimica che si trasforma in criminale. In Danimarca hanno fatto una cosa meno spettacolare e più inquietante, hanno preso i dati reali e hanno chiesto se, dopo una grave malattia, le persone aumentano davvero la probabilità di commettere reati, e la risposta, numeri alla mano, è sì.

Lo studio si intitola “Breaking Bad: How Health Shocks Prompt Crime” ed è stato pubblicato sull’American Economic Journal: Applied Economics. Utilizzando registri amministrativi danesi su centinaia di migliaia di persone, gli autori mostrano che dopo una diagnosi oncologica la probabilità di ricevere una condanna penale cresce in modo significativo e persistente rispetto a gruppi simili che non hanno subito uno shock sanitario. Aumentano sia i primi reati sia le recidive. I meccanismi individuati sono concreti, il primo è economico: una malattia grave riduce o azzera il reddito da lavoro proprio quando le spese aumentano; il secondo riguarda il tempo. Se l’orizzonte di vita si accorcia, anche il peso psicologico di una possibile pena futura cambia, e il deterrente perde forza. Lo studio mostra anche un elemento decisivo: dove le reti di protezione sociale sono più robuste, l’effetto si attenua; dove il welfare copre meno, la frattura si allarga.

Guardando all’Italia il tema diventa ancora più sensibile. Nel 2024 oltre 2,2 milioni di famiglie si trovano in povertà assoluta, pari all’8,4% del totale, e le persone coinvolte superano i 5,7 milioni, quasi il 10% della popolazione. In una società già esposta a precarietà lavorativa, salari stagnanti e forti differenze territoriali, uno grave malattia può trasformarsi rapidamente in problema economico. Nel 2024 il tasso di famiglie vittime di furti in abitazione è pari a 8,5 ogni 1.000, le vittime di borseggi sono 5,1 ogni 1.000 abitanti e le vittime di rapine 1,1 ogni 1.000. A fine anno i detenuti presenti nelle carceri italiane superano le 61 mila unità, con un indice di affollamento oltre il 120%. La percezione di insicurezza resta elevata e coinvolge più di un quarto delle famiglie.

La fragilità economica, quando si combina con una malattia grave, può diventare un detonatore sociale: quando la rete sotto i cittadini è solida, l’impatto si riduce, quando è fragile, la caduta diventa più probabile.

E come sempre entra il tema del reddito universale. Un reddito di base garantito, erogato a tutti indipendentemente dalla condizione lavorativa, può funzionare come un’ancora di salvataggio contro ogni tipo di crisi, di emergenza. Se una diagnosi interrompe il lavoro, resta almeno una base economica che impedisce il crollo immediato; riduce la pressione che spinge verso scelte disperate, alleggerisce il carico sui sistemi giudiziari e carcerari, rafforzando la coesione sociale. La letteratura scientifica è ampia e convergente su un punto, il reddito incide direttamente sulla salute. Studi internazionali mostrano che trasferimenti monetari, sussidi e integrazioni al reddito sono associati a una riduzione dello stress cronico, a un miglioramento della salute mentale e a un minore ricorso a comportamenti a rischio. Le politiche di sostegno al reddito negli Stati Uniti, come l’espansione dell’Earned Income Tax Credit, sono state collegate a migliori esiti di salute materno infantile e a una riduzione dei sintomi depressivi. Anche esperimenti di reddito di base in Finlandia e in Canada hanno evidenziato effetti positivi sul benessere psicologico e sulla percezione di sicurezza economica, due fattori strettamente legati alla salute complessiva.

Lo ripetiamo da anni, maggiore stabilità economica significa meno ansia per il futuro, più continuità nelle cure, più capacità di prevenzione, significa meno interruzioni terapeutiche, meno rinunce a visite o farmaci per motivi di costo, meno isolamento sociale. In questa prospettiva il reddito universale è una politica sanitaria indiretta e, alla luce dello studio danese, una possibile politica di prevenzione della devianza legata alla disperazione economica.

Lo studio danese ci mostra una connessione tra salute, reddito e criminalità. La politica come sempre può scegliere se ignorarla o trasformarla in prevenzione.

In un Paese come il nostro che invecchia sempre di più e che convive con povertà e disoccupazione, il reddito universale è l’unica scelta più urgente possibile.