Ogni notte negli Stati Uniti, oltre mezzo milione di persone non ha un posto da chiamare casa. Dormono in rifugi, in auto, sotto i ponti e sui marciapiedi. Spendiamo miliardi cercando di affrontare questa crisi attraverso un labirinto di programmi, voucher, case manager e sistemi burocratici, eppure il numero di persone senza fissa dimora è in aumento. E se avessimo affrontato questo problema al contrario?

Nel 1967, Martin Luther King Jr. offrì una visione diversa. King ha capito qualcosa che i politici hanno tardato a comprendere: la povertà è la radice, e la mancanza di una casa è il ramo. Abbiamo passato decenni a cercare di potare i rami ignorando le radici. Ma un crescente corpus di rigorose prove scientifiche indica ora una soluzione apparentemente semplice che funziona molto meglio dei nostri approcci attuali. Fornire un reddito di base. Non buoni. Non servizi. Non solo gestione dei casi. Denaro contante. Denaro incondizionato direttamente nelle mani delle persone senza fissa dimora o a rischio di diventarlo. E i risultati non sono solo positivi: sono trasformativi.

L’esperimento di Vancouver

Nel 2018, i ricercatori dell’Università della British Columbia hanno avviato quello che sarebbe probabilmente diventato uno degli studi più importanti mai condotti sui senzatetto. Pubblicato su PNAS nel 2023 , l’esperimento era di una semplicità elegante: prendere 50 persone rimaste senza casa a Vancouver e dare a ciascuna un trasferimento in contanti una tantum di 7.500 dollari canadesi (circa il 60% del loro reddito medio annuo) senza vincoli. I risultati hanno sfidato ogni stereotipo sui senzatetto e sul denaro. Nell’anno successivo, i beneficiari del denaro hanno trascorso 99 giorni in meno senza fissa dimora rispetto al gruppo di controllo. Hanno trascorso 55 giorni in più in un alloggio stabile. Hanno mantenuto 1.160 dollari in più di risparmi. Ed ecco la scoperta che dovrebbe sfatare il mito più persistente sulla donazione di denaro ai poveri: non c’è stato alcun aumento nella spesa per alcol, droghe o sigarette . Nessuno. Anzi, è diminuita del 39%. Il denaro è invece andato esattamente dove ci si aspetterebbe che andasse se si smettesse di pensare ai senzatetto come a persone fondamentalmente diverse da sé: cibo, alloggio, trasporti e beni durevoli. Ancora più notevole è stato il rapporto costi-benefici. I trasferimenti in denaro hanno generato 8.277 dollari di risparmi sociali, grazie alla sola riduzione dell’uso degli alloggi, con un conseguente risparmio netto di 777 dollari a persona, al netto del costo dei trasferimenti stessi. Non abbiamo solo aiutato le persone, ma abbiamo anche risparmiato denaro.

Il Progetto New Leaf, come venne poi ribattezzato, fu successivamente esteso a 239 partecipanti e distribuì oltre 1 milione di dollari in trasferimenti in denaro. I risultati ampliati confermarono e rafforzarono quanto suggerito dal progetto pilota: i beneficiari del denaro trascorsero il 40% di notti in più in alloggi stabili e trattennero l’85% in più di risparmi dopo 12 mesi. Guadagnarono persino il 21% in più di stipendio, il che significa che lavorarono di più e/o trovarono lavori migliori. Quando le persone hanno le risorse per soddisfare i loro bisogni primari, per provare stabilità e speranza, riducono il consumo di sostanze e trovano un alloggio sicuro. Smettono di automedicare la loro miseria perché hanno meno miseria da curare e iniziano a migliorare le loro condizioni di vita.

Cosa mostra veramente Denver

Se avete seguito il dibattito sui trasferimenti di denaro e sui senzatetto, potreste aver sentito dire che il Denver Basic Income Project è “fallito”. Questa narrazione merita un’analisi più approfondita, perché ciò che è realmente accaduto a Denver racconta una storia molto più interessante e promettente.

Il progetto pilota di Denver , lanciato nel 2022, ha testato tre diversi approcci con persone senza fissa dimora. Il gruppo A ha ricevuto 1.000 dollari al mese per 12 mesi. Il gruppo B ha ricevuto una somma forfettaria di 6.500 dollari, seguita da 500 dollari al mese. Il gruppo C ha ricevuto solo 50 dollari al mese. Fondamentalmente, tutti e tre i gruppi hanno ricevuto anche qualcosa di incredibilmente prezioso che spesso viene trascurato: un telefono cellulare gratuito con un piano dati, oltre a connessioni con enti di beneficenza e servizi di supporto locali. Questo è importante perché nel XXI secolo, un telefono è un’infrastruttura per la sopravvivenza: senza un telefono non è possibile candidarsi per un lavoro, ricevere chiamate dai datori di lavoro o rimanere in contatto con i familiari che potrebbero offrire aiuto.

Ecco cosa è successo: il 43% di coloro che hanno iniziato senza casa e che hanno ricevuto 1.000 dollari al mese hanno poi trovato alloggio, rispetto al 25% del gruppo con un sussidio forfettario e al 28% del gruppo con un sussidio da 50 dollari. Si tratta di quasi il doppio delle persone ospitate nel gruppo con il sussidio più elevato rispetto ai gruppi di confronto. L’occupazione a tempo pieno è aumentata nei gruppi A e B: dal 18% al 23% nel gruppo con un sussidio da 1.000 dollari e dal 24% al 37% nel gruppo con un sussidio forfettario. Nel frattempo, l’occupazione è effettivamente diminuita nel gruppo di controllo con un sussidio da 50 dollari, dal 26% al 21%.

Pensateci. Il gruppo che ha ricevuto una somma considerevole di denaro ha visto l’occupazione aumentare . Il timore comune che dare soldi alle persone le faccia smettere di lavorare è esattamente il contrario. Il denaro non crea dipendenza, crea opportunità. Paga il biglietto dell’autobus per andare a un colloquio di lavoro. Copre gli abiti da lavoro necessari per il primo giorno. Tiene acceso il telefono in modo che i datori di lavoro possano richiamarvi. Fornisce la stabilità necessaria per mantenere un lavoro una volta ottenuto.

E che dire dell’uso di droghe? Questa è la paura che domina ogni conversazione sul dare soldi ai senzatetto. Di sicuro li spenderanno in droga, giusto?

Sbagliato. Lo studio di Denver non ha rilevato alcun aumento statisticamente significativo nell’uso di sostanze in nessun gruppo. Ciò che è cambiato è stata la vendita di plasma sanguigno, un indicatore di disperazione finanziaria in cui le persone vendono letteralmente parti del loro corpo in cambio di denaro. La vendita di plasma è diminuita del 60% nei gruppi A e B. Ma nel gruppo di controllo da 50 dollari? È aumentata del 17%. Quando le persone hanno soldi, smettono di fare cose disperate per denaro. I numeri non sono sufficienti. I risultati qualitativi hanno rivelato che i partecipanti dei gruppi A e B hanno riportato una diminuzione dello stress, una maggiore speranza e una riduzione dell’ansia. Hanno iniziato a porsi obiettivi a lungo termine: alloggio, scuola, trasporti. I partecipanti del gruppo C, invece, potevano concentrarsi solo sui bisogni immediati di sopravvivenza, come gas, cibo e igiene. Quando stai annegando, non puoi pensare alle lezioni di nuoto.

Un risultato che ha particolarmente attirato la mia attenzione: quasi tutti i partecipanti hanno notato un senso di sollievo quando gli è stato chiesto dell’impatto del programma sulla loro vita quotidiana. Un partecipante ha menzionato come pagare l’assicurazione auto per la prima volta gli abbia permesso di guidare senza lo stress costante di guardarsi alle spalle, di aspettare di essere fermati o di avere un incidente che non poteva permettersi. Un altro partecipante ha osservato che il denaro contante era fondamentalmente diverso dagli altri sussidi: “I buoni pasto, puoi usarli solo per il cibo. Qualsiasi altro sussidio, puoi usarli solo per quelle bollette, e spesso non puoi farlo, perché stai usando contanti per pagare la bolletta di qualcun altro che ti sta dando un posto dove stare. Con DBIP, puoi usare quei contanti per qualsiasi cosa tu voglia. Questo fa un’enorme differenza”.

Ecco un’altra sfumatura importante: a volte ciò di cui una persona senza fissa dimora ha bisogno non sono in realtà migliaia di dollari, ma cinquanta. Lo studio di Denver ha incluso un gruppo con un reddito mensile di 50 dollari come gruppo di controllo. Interviste qualitative hanno mostrato che a volte l’ostacolo all’accettazione dell’aiuto di amici o familiari non era l’assenza di persone disposte ad aiutare, ma la vergogna di non poter contribuire in alcun modo. Avere anche una piccola somma di denaro può trasformare la dinamica psicologica della richiesta di aiuto. “Posso stare da te?” diventa “Posso stare da te? Posso aiutarti con le utenze”. La differenza tra queste due domande può fare la differenza tra una persona con una casa e una senza casa.

Allora perché si sostiene che Denver abbia “fallito”? In gran parte perché le differenze tra il gruppo di trattamento e quello di confronto non erano così marcate come alcuni speravano. Ma questo ignora alcuni punti cruciali: il gruppo di confronto non era un vero controllo. Tutti i partecipanti allo studio hanno ricevuto telefoni, piani dati e connessioni a servizi di supporto. Il gruppo C ha anche ricevuto più supporto preesistente rispetto ai gruppi A e B, i cui redditi più elevati li rendevano non idonei a programmi come l’SSI. Quando si fornisce anche al gruppo di “controllo” un aiuto sostanziale, ovviamente il divario si riduce. La verità è che fidarsi delle persone con denaro contante ha funzionato , e coloro che avevano più denaro contante sono stati quelli che hanno ottenuto i maggiori miglioramenti.

Il denaro miracoloso e la lezione “Cash Plus”

Un altro test pratico dell’approccio “dare soldi ai senzatetto” arriva da Miracle Money: California , una partnership tra Miracle Messages e ricercatori della USC. È importante perché non ha testato solo il denaro contante, ma ha testato anche il rapporto tra denaro e persone, abbinando pagamenti mensili a un “amico di telefono” volontario (Miracle Friends) progettato per ricostruire il supporto relazionale insieme alla stabilità finanziaria.

Il programma ha ampliato ciò che sembrava promettente in un piccolo progetto pilota precedente. In quel primo progetto pilota di Miracle Money, 14 persone hanno ricevuto 500 dollari al mese per sei mesi e, tra coloro che erano senza casa al momento dell’ingresso, il 67% ha ottenuto un alloggio stabile. Poi è arrivato il test più ampio. Avviato nel 2022, lo studio più ampio ha fornito a 103 partecipanti senza fissa dimora nella Bay Area e nella contea di Los Angeles 750 dollari al mese per 12 mesi, distribuendo quasi 1 milione di dollari in contanti tra il 2022 e il 2024 e monitorando i risultati per 15 mesi in tre gruppi: contanti + supporto sociale, solo supporto sociale e un gruppo di controllo in lista d’attesa.

Ecco la sfumatura. Quasi la metà del gruppo che ha usufruito del pagamento in contanti è uscita dalla condizione di senzatetto durante il periodo di studio – il 48% – ma lo studio non ha rilevato una differenza statisticamente significativa nelle uscite dalla condizione di senzatetto rispetto agli altri gruppi (38% nel gruppo con solo supporto sociale e 43% nel gruppo di controllo in lista d’attesa), il che significa che i ricercatori non hanno potuto affermare che il modello “cash-plus” abbia ridotto la condizione di senzatetto in questo particolare test. Questa non è una prova che il pagamento in contanti “non funzioni”. È la prova che gli importi contano in contesti con affitti elevati e che un pagamento di importo inferiore ai costi abitativi locali può funzionare più come stabilizzazione e triage che come garanzia abitativa. Ciò che Miracle Money ha fatto – in modo decisivo – è stato schiacciare il panico morale. I beneficiari hanno speso quasi tutto il denaro in beni di prima necessità, perché ovviamente lo hanno fatto. Nel resoconto dello studio, le categorie più importanti sono state cibo (26%), spese per l’alloggio (24%) e trasporti (13%). La spesa per “beni tentatori” (alcol, sigarette, droghe) è stata inferiore al 5% e non si è registrato alcun aumento. Anche l’occupazione non è diminuita, ancora una volta. E il “plus” contava. Se Denver dimostra che somme di denaro sufficientemente elevate influenzano maggiormente i risultati abitativi, Miracle Money dimostra qualcosa di complementare: anche quando l’importo della rata non è sufficiente a garantire un’uscita netta dalla condizione di senzatetto in un mercato degli affitti elevato, il denaro contante permette comunque di respirare, e la respirazione è dove decisioni migliori, continuità e riconnessione diventano possibili.

La rivoluzione della prevenzione

Tutto ciò di cui ho parlato finora si è concentrato sulle persone che sono già senza fissa dimora. Ma cosa si può fare per impedire che le persone diventino senzatetto? È qui che le prove diventano ancora più convincenti. Nel 2016, i ricercatori dell’Università di Notre Dame hanno pubblicato uno studio su Science innovativo che ha esaminato cosa accade quando le persone sull’orlo della senzatetto a Chicago ricevono un’assistenza di emergenza in denaro di circa 1.000 dollari. I risultati sono stati sorprendenti: i beneficiari avevano l’88% di probabilità in meno di diventare senzatetto entro tre mesi e il 76% in meno entro sei mesi . Anche nell’arco di due anni, la probabilità di finire per strada è rimasta significativamente inferiore.

Questa è la visione preventiva che cambia tutto. Attualmente spendiamo decine di migliaia di dollari a persona all’anno per mantenere in vita i senzatetto: rifugi, pronto soccorso, carceri, servizi sociali. La sola città di New York spende milioni per ospitare i senzatetto in camere d’albergo finanziate con fondi pubblici. Cosa succederebbe se investessimo una frazione di quella cifra a monte, prima che la gente perdesse tutto?

L’iniziativa “Keep Oakland Housed” di Oakland fa esattamente questo dal 2018, utilizzando un sistema a punti per identificare i soggetti a più alto rischio, inclusi i giovani in affido, e fornendo assistenza da 5.400 a 8.150 dollari. Il risultato? Il 92% dei beneficiari ha evitato la senzatetto sei mesi dopo . Il modello è ora in fase di implementazione in tutta la contea di Alameda. Si consideri cosa significherebbe il reddito di cittadinanza universale in questo contesto. Non solo ridurrebbe l’attuale situazione di senzatetto, ma ne impedirebbe addirittura il verificarsi . Quando tutti hanno un reddito minimo garantito, la cascata di eventi che porta dalla perdita del lavoro allo sfratto, al rifugio e alla strada si interrompe fin dal primo momento. Non si ha bisogno di assistenza di emergenza se non si affronta mai l’emergenza.

Il contante batte i buoni

Forse la prova più rilevante dal punto di vista politico proviene da Philadelphia , dove i ricercatori hanno recentemente condotto uno studio clinico randomizzato controllato che confrontava direttamente gli aiuti in denaro per l’affitto con i tradizionali buoni per l’alloggio. Questo è il confronto diretto di cui le politiche abitative avevano da tempo bisogno. I risultati dovrebbero ridefinire il nostro modo di concepire l’assistenza abitativa. L’assistenza in denaro ha raggiunto un tasso di utilizzo del 100% : ogni singola famiglia ha potuto usufruire del proprio sussidio. Buoni alloggio? Solo il 75% di utilizzo. Una famiglia su quattro a cui è stato offerto un buono non ha potuto effettivamente utilizzarlo, nonostante Philadelphia abbia un tasso di successo dei buoni superiore alla media. Le ragioni sono note a chiunque abbia familiarità con il sistema abitativo: proprietari che non accettano i buoni, ritardi burocratici, alloggi che non soddisfano i requisiti di ispezione, l’enorme complessità del processo.

I beneficiari di denaro contante hanno registrato una riduzione del 63-75% degli spostamenti forzati rispetto al gruppo di controllo. Il loro tasso di senzatetto si è ridotto del 67% a 18 mesi : 2,5 ogni 100 famiglie contro 7,8 per il gruppo di controllo e 6,3 per i voucher. Hanno anche segnalato il 22% in meno di gravi problemi di qualità dell’alloggio. Il denaro contante ha funzionato in modo più rapido e completo rispetto ai voucher perché ha dato alle persone la flessibilità di risolvere i propri problemi a modo loro. Questa scoperta illumina un aspetto fondamentale del nostro approccio alla povertà. Abbiamo creato sistemi elaborati per aiutare i poveri, senza fidarci di loro. Creiamo buoni invece di denaro contante perché temiamo che le persone facciano scelte sbagliate. Ma i dati dimostrano costantemente che le persone in povertà sanno di cosa hanno bisogno. Non hanno bisogno che prendiamo decisioni per loro. Hanno solo bisogno di risorse e della libertà di agire con autonomia e dignità umana.

I giovani e la rete di sicurezza mancante

Una categoria che merita un’attenzione particolare è quella dei giovani senza fissa dimora. Il programma Direct Cash Transfer dell’Oregon ha erogato a 117 giovani di età compresa tra 18 e 24 anni 1.000 dollari al mese per due anni, più un pagamento una tantum di 3.000 dollari. Al termine del programma, il 91% ha dichiarato di avere un alloggio stabile .

Perché il denaro contante sembra funzionare particolarmente bene per i giovani? Una ricerca di Merrill Lynch mostra che i genitori americani forniscono ai figli adulti circa 500 miliardi di dollari all’anno in sostegno finanziario. Questa rete di sicurezza invisibile – che aiuta con l’affitto, copre le emergenze, co-firma i contratti di locazione, fornisce un alloggio – non è equamente distribuita. I genitori bianchi hanno una probabilità significativamente maggiore di fornire questo sostegno rispetto ai genitori di colore, il che riflette generazioni di disuguaglianza di ricchezza. I trasferimenti di denaro per i giovani senza fissa dimora fungono da sostituto di questa iniqua rete di sicurezza. Una partecipante, Gabi Huffman, ha utilizzato i suoi fondi per le necessità più banali che separano la vita in casa da quella senza casa: assicurazione auto, benzina, abiti da lavoro, un computer portatile per il community college. Ha anche pagato la cremazione del padre. Si è trasferita da un rifugio nel seminterrato di una chiesa a un appartamento su due piani con la figlia. Queste non sono storie di giovani adulti che diventano dipendenti. Sono storie di persone che ottengono le risorse di cui hanno bisogno per costruirsi una vita.

Affrontare la questione dell’affitto

A questo punto sorge un’obiezione ragionevole: se diamo soldi a tutti, i proprietari non aumenteranno gli affitti per accaparrarseli tutti? Questa preoccupazione meriterebbe un articolo a parte, ma vorrei offrire alcune risposte. In primo luogo, il reddito di cittadinanza consentirebbe a molti inquilini di diventare proprietari di una casa, il che di fatto aumenterebbe l’offerta di alloggi in affitto. Nel progetto pilota di Gary, Indiana , negli anni ’70, i tassi di proprietà immobiliare aumentarono di oltre il 30% tra i partecipanti al progetto. In secondo luogo, il reddito di cittadinanza rivela la vera domanda di alloggi, una domanda attualmente distorta dal fatto che milioni di persone che necessitano di case non riescono a segnalare tale necessità sul mercato. Gli sviluppatori immobiliari hanno bisogno di segnali di domanda precisi per sapere dove costruire e in quale quantità. In terzo luogo, il reddito di cittadinanza crea un mercato completamente nuovo per i proprietari di immobili. Attualmente, affittare a inquilini a basso reddito è molto rischioso perché il loro reddito è instabile. Ma un reddito di base garantito rende tutti affittuari affidabili, con un reddito prevedibile di cui i proprietari possono fidarsi. In quarto luogo, il reddito di cittadinanza dovrebbe essere accompagnato da politiche complementari : sostituire la zonizzazione monofamiliare con quella multifamiliare, implementare imposte sul valore fondiario per incoraggiare lo sviluppo e ridurre gli affitti e, ove opportuno, controlli sugli affitti abbinati a politiche che garantiscano la crescita dell’offerta abitativa nonostante i controlli. La soluzione non è abbandonare i trasferimenti di denaro, ma abbinarli a politiche che garantiscano l’abbondanza di alloggi.

Cosa mostrerebbe la saturazione

Ecco un aspetto importante di ogni studio che ho descritto: si trattava di interventi mirati . Il denaro è stato destinato specificamente alle persone senza fissa dimora, non a intere comunità. Non abbiamo ancora condotto un progetto pilota di saturazione negli Stati Uniti ( a parte, probabilmente, Chelsea Eats ) – erogando un reddito di base a tutti gli abitanti di una determinata area – specificamente progettato per misurare gli effetti sulla senzatetto. Ma pensate a cosa potrebbe probabilmente mostrare un simile progetto pilota. Quando tutti in una comunità hanno un reddito di base, la spesa locale aumenta. Un timore è l’aumento degli affitti, ma il PIL locale cresce. Le imprese locali assumono più lavoratori. Emergono maggiori opportunità di lavoro per tutti, compresi coloro che escono dalla condizione di senzatetto. Chi attualmente è senza fissa dimora non solo riceve denaro, ma partecipa a un’economia locale più prospera con maggiori opportunità di guadagnare un reddito aggiuntivo. Questo è fondamentale: il reddito di base è un minimo, non un massimo . Fornisce una base su cui le persone possono costruire. Non sostituisce il reddito da lavoro, lo integra. E quando questa base esiste per tutti, l’intera comunità ne beneficia.

La verità sulle persone

Tutto questo rivela qualcosa che avrebbe dovuto essere ovvio a tutti fin dall’inizio: i senzatetto sono persone. Non sono una specie separata con desideri o capacità fondamentalmente diversi. Non sono Homo senzatetto. Non sono particolarmente inclini all’irresponsabilità o alla dipendenza. Sono persone che, per una combinazione di circostanze – perdita del lavoro, emergenza medica, disgregazione familiare, crisi di salute mentale, dipendenza, violenza domestica o semplicemente sfortuna – si sono ritrovate senza abbastanza soldi per mantenere un tetto sopra la testa. Chiunque di noi potrebbe trovarsi in circostanze simili. Tutto può succedere a chiunque in qualsiasi momento. È la legge di Murphy. La povertà non è una punizione per scelte sbagliate. È una condizione che causa scelte sbagliate intrappolando le persone in una modalità di sopravvivenza, incapaci di pensare oltre il prossimo pasto o al riparo per la notte successiva. Il peso cognitivo della scarsità consuma la larghezza di banda mentale che altrimenti potrebbe essere utilizzata per pianificare, risolvere problemi e costruire un futuro migliore. La povertà è una trappola, non un verdetto. Di certo non dovrebbe essere paragonabile a un verdetto di colpevolezza. Ecco perché la paura che il denaro venga sprecato in droga è un errore. Il consumo di droga tra le popolazioni senza fissa dimora non è causato dal fatto di avere denaro, ma dalla mancanza di denaro. È un meccanismo di difesa contro la miseria, un modo per sfuggire a circostanze insopportabili, una forma di automedicazione quando non sono disponibili medicine vere. Studio dopo studio, si dimostra che quando le persone ricevono denaro, il consumo di droga non aumenta . Spesso diminuisce, in modo significativo, come dimostra il calo del 39% registrato nell’espansione di New Leaf. Le persone smettono di automedicare la propria miseria perché hanno meno miseria da curare. Iniziano a costruire un futuro perché finalmente vedono un futuro che vale la pena costruire. Forniamo denaro alle persone e loro comprano cibo. Pagano l’alloggio. Riparano le loro auto per poter andare al lavoro. Comprano telefoni per essere contattati dai datori di lavoro. Pagano le piccole cose – abbonamenti dell’autobus, abiti da lavoro, assicurazione auto – che fanno la differenza tra annegare e nuotare. Si comportano, in altre parole, esattamente come ci comporteremmo io o te se improvvisamente ci trovassimo senza risorse.

La strada da seguire

Le prove sono ormai schiaccianti e coerenti, frutto di numerosi studi rigorosi condotti in diverse città e paesi. I trasferimenti di denaro riducono la senzatetto in modo più efficace ed efficiente rispetto al nostro attuale sistema di buoni e servizi. Prevengono la senzatetto prima che si verifichi. Non aumentano il consumo di droghe, anzi lo riducono. Non scoraggiano il lavoro, anzi spesso aumentano l’occupazione. Fanno risparmiare denaro riducendo la necessità di servizi di emergenza, rifugi e ospedali. Il reddito di cittadinanza universale prenderebbe queste conclusioni e le applicherebbe su larga scala, non solo a coloro che sono già rimasti indietro, ma a tutti, garantendo che le crepe stesse scompaiano. Un reddito di cittadinanza minimo incondizionato significa che i momenti difficili si verificano meno spesso e chiunque si trovi ad affrontare momenti difficili – chiunque, perché può capitare a chiunque di noi – ha le risorse per mantenere la stabilità mentre si rimette in piedi e ricostruisce la propria vita. Il Dr. King aveva ragione. Aboliamo prima la povertà e i problemi abitativi diventeranno molto più gestibili. Trasformiamo i poveri in acquirenti e faranno molto di più da soli. La domanda non è più se il denaro contante funzioni. I dati hanno dato una risposta inequivocabile. La domanda è se siamo pronti ad affidare alle persone – a tutte le persone – le risorse di cui hanno bisogno per vivere dignitosamente. Le prove dicono che dovremmo farlo. Le prove dicono che funziona.

