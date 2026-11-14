Nel terzo trimestre del 2026 le emissioni di anidride carbonica della Cina sono diminuite del 3,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il calo trimestrale più consistente registrato dai lockdown della pandemia. Secondo un’analisi del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), pubblicata da Carbon Brief, il consumo di carbone è diminuito del 3% e quello di petrolio del 4%. Le emissioni cinesi sono rimaste sostanzialmente stabili o in diminuzione dal marzo 2024, una tendenza che potrebbe indicare un cambiamento strutturale nel sistema energetico del Paese.

La Cina è responsabile di circa il 32% delle emissioni mondiali di CO₂ derivanti dai combustibili fossili. Secondo il Global Carbon Budget 2026, le emissioni cinesi dovrebbero diminuire dello 0,9% nell’intero anno. Questa riduzione è trainata soprattutto da politiche industriali, convenienza economica e ricerca dell’indipendenza energetica. La transizione verso le tecnologie pulite è diventata uno strumento per rafforzare la competitività industriale, ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e conquistare nuovi mercati.

Nel solo terzo trimestre del 2026, la produzione cinese di elettricità da solare, eolico e nucleare è aumentata di 110 terawattora rispetto all’anno precedente, oltre il doppio dell’incremento della domanda totale di elettricità nello stesso periodo. Questo ha contribuito a ridurre del 3,3% la generazione elettrica da carbone, nonostante la Cina continui a costruire nuove centrali alimentate da questo combustibile. Gli investimenti nelle reti elettriche permettono inoltre di utilizzare una quota crescente dell’energia prodotta da sole e vento, riducendo la necessità di ricorrere alle fonti fossili.

Secondo i dati della China Passenger Car Association, a settembre 2026 il 67% delle nuove automobili vendute in Cina apparteneva alla categoria dei veicoli a nuova energia, che comprende auto completamente elettriche e ibride plug-in. Nel 2020 questa quota era appena del 6%. Nei primi nove mesi del 2026, le vendite di automobili alimentate esclusivamente da combustibili tradizionali sono diminuite del 31% rispetto allo stesso periodo del 2025.

La crisi energetica provocata dal conflitto con l’Iran e dalle interruzioni delle forniture attraverso lo Stretto di Hormuz ha accelerato il processo. L’aumento del prezzo del petrolio ha reso economicamente più interessante utilizzare veicoli elettrici, soprattutto per i consumatori e le imprese maggiormente esposti al costo dei carburanti. Secondo una stima riportata da Carbon Brief, la flotta cinese di automobili elettrificate avrebbe evitato il consumo di circa 143 milioni di barili di petrolio dall’inizio della crisi di Hormuz. Quando il prezzo della benzina aumenta, gli automobilisti possono limitare gli spostamenti, tornando alle precedenti abitudini quando il carburante costa meno. Quando invece acquistano un’automobile elettrica, una parte della domanda futura di petrolio viene eliminata per tutta la durata di utilizzo del veicolo. Lo stesso principio riguarda la sostituzione delle caldaie a combustibili fossili con pompe di calore e dei generatori diesel con impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Grazie agli investimenti industriali, ai sussidi pubblici e alle economie di scala, la Cina è diventata il principale fornitore mondiale di pannelli fotovoltaici, batterie e numerose altre tecnologie necessarie all’elettrificazione. La riduzione dei costi di produzione sta favorendo la diffusione di queste tecnologie anche nei Paesi in via di sviluppo. Secondo uno studio del centro di ricerca Ember, realizzato insieme all’African Tech Futures Lab, l’Africa dovrebbe installare circa 17 gigawatt di nuova capacità fotovoltaica nel 2026, con un aumento del 45% rispetto all’anno precedente. Si tratta dell’equivalente di circa 100.000 pannelli solari installati ogni giorno. Le esportazioni cinesi di pannelli verso l’Africa hanno raggiunto 23 gigawatt nei dodici mesi terminati a giugno 2026, con una crescita del 53% rispetto ai dodici mesi precedenti. Una parte significativa di questa espansione avviene attraverso piccoli impianti distribuiti, spesso accompagnati da batterie, che consentono a famiglie e attività economiche di produrre autonomamente elettricità. In numerosi Paesi africani queste soluzioni riducono l’utilizzo dei generatori diesel, compensano l’instabilità delle reti nazionali e favoriscono l’accesso all’energia. Secondo Ember, 36 dei 54 Paesi africani potrebbero registrare nel 2026 un livello record di nuove installazioni fotovoltaiche.

Il Global Carbon Budget prevede per il 2026 una diminuzione dello 0,4% delle emissioni globali di CO₂ da combustibili fossili, fino a 38,2 miliardi di tonnellate. Negli ultimi sette anni queste emissioni erano cresciute mediamente dello 0,8% ogni anno. La riduzione prevista riguarda soprattutto il petrolio, le cui emissioni dovrebbero diminuire dell’1,9%, mentre quelle del gas naturale calerebbero dello 0,3% e quelle del carbone aumenterebbero dello 0,6%. Considerando anche le emissioni prodotte dai cambiamenti nell’uso del suolo, come la deforestazione, le emissioni totali di CO₂ potrebbero raggiungere 43,3 miliardi di tonnellate nel 2026, rispetto ai 42,8 miliardi dell’anno precedente. Il calo delle emissioni fossili è ancora troppo contenuto e incerto per dimostrare che il mondo abbia definitivamente superato il proprio picco emissivo.

Una parte del rallentamento del 2026 è legata a circostanze eccezionali, come la crisi petrolifera e l’aumento dei prezzi dell’energia. Un’altra parte dipende invece da investimenti destinati a produrre effetti per molti anni: nuovi impianti rinnovabili, reti elettriche, batterie, automobili elettriche e tecnologie che sostituiscono progressivamente la combustione diretta di petrolio, carbone e gas.

La Cina continua a dipendere fortemente dal carbone e rimane il principale responsabile delle emissioni annuali di CO₂, allo stesso tempo la diminuzione dell’inquinamento climatico sta diventando, in alcuni settori, una conseguenza degli interessi economici che guidano le decisioni di governi, imprese e consumatori. Una dinamica che potrebbe accelerare la transizione energetica anche nei Paesi in cui le politiche climatiche hanno avuto finora un ruolo limitato.