I ricchi hanno più soldi, più risorse e maggiori possibilità economiche, eppure, messi davanti a un barattolo di caramelle destinate ai bambini, tendono a prenderne quasi il doppio rispetto a chi occupa una posizione sociale inferiore. È uno dei risultati di una ricerca scientifica, pubblicata nel 2012, che ha ricevuto il premio Ig Nobel per l’Economia 2026. Gli Ig Nobel sono premi satirici assegnati ogni anno a ricerche scientifiche curiose o apparentemente bizzarre, capaci, secondo il motto degli organizzatori, di “far prima ridere e poi riflettere”.

La ricerca, intitolata Higher Social Class Predicts Increased Unethical Behavior (Una classe sociale più elevata predice un aumento del comportamento non etico) è stata pubblicata sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) da un gruppo di cinque studiosi guidati dallo psicologo Paul Piff, dell’Università della California a Berkeley.

Attraverso sette studi sperimentali e osservazionali, i ricercatori hanno analizzato il rapporto tra posizione socioeconomica e comportamenti scorretti, osservando automobilisti nel traffico, simulando trattative di lavoro e sottoponendo i partecipanti a prove nelle quali potevano mentire, imbrogliare o appropriarsi di beni destinati ad altri. L’esperimento più curioso ha coinvolto 129 studenti universitari.

I partecipanti sono stati divisi in due gruppi e invitati a immaginare la propria posizione sociale confrontandosi con persone molto più ricche o molto più povere di loro. Successivamente, i ricercatori hanno lasciato a disposizione un barattolo contenente circa 40 caramelle, spiegando che erano destinate ai bambini impegnati in un altro laboratorio, ma che potevano prenderne qualcuna. Il risultato è stato significativo: chi era stato indotto a percepirsi in una posizione sociale superiore ha preso in media 1,17 caramelle, contro le 0,60 dell’altro gruppo. L’aspetto interessante è che l’esperimento non confrontava semplicemente persone ricche e povere, ma modificava temporaneamente la percezione del proprio status sociale. Secondo gli autori, anche sentirsi in una posizione superiore può influenzare il comportamento nei confronti degli altri.

Le caramelle, però, rappresentano soltanto una parte della ricerca.

In due esperimenti condotti sulle strade della California, gli studiosi hanno osservato il comportamento degli automobilisti agli incroci e agli attraversamenti pedonali. Utilizzando marca, età e caratteristiche dei veicoli come indicatori indiretti dello status economico, hanno rilevato che i conducenti delle automobili associate alle classi sociali più elevate avevano maggiori probabilità di tagliare la strada agli altri veicoli e di non dare la precedenza ai pedoni. In uno degli esperimenti, il 12,4% degli automobilisti osservati ha attraversato un incrocio senza rispettare il proprio turno. La probabilità di questo comportamento aumentava con lo status attribuito al veicolo, anche tenendo conto di altre variabili, come traffico, orario, età e sesso apparente del conducente.

Un altro esperimento ha riguardato le trattative di lavoro. A 108 adulti è stato chiesto di immaginare di essere datori di lavoro impegnati ad assumere una persona. I partecipanti sapevano che il posto sarebbe stato eliminato dopo sei mesi, mentre il candidato cercava un impiego stabile per almeno due anni. Alla domanda se avrebbero comunicato questa informazione al candidato, le persone appartenenti alle classi sociali più elevate hanno mostrato una minore propensione a dire la verità.

In un’ulteriore prova, 195 partecipanti hanno preso parte a un gioco nel quale il computer simulava cinque lanci di un dado. Il risultato complessivo era già stabilito dai ricercatori ed era uguale per tutti: 12 punti. Ai partecipanti veniva però chiesto di dichiarare autonomamente il punteggio, sapendo che un risultato più alto avrebbe aumentato le possibilità di vincere un premio da 50 dollari. Trentuno persone hanno dichiarato un punteggio superiore a quello realmente ottenuto. Anche in questo caso, lo studio ha rilevato un’associazione tra posizione sociale più elevata e maggiore propensione a barare.

Ma quale meccanismo può spiegare questi comportamenti? I ricercatori hanno individuato un elemento ricorrente: l’atteggiamento nei confronti dell’avidità. Nei diversi esperimenti, i partecipanti con uno status socioeconomico superiore tendevano a considerare l’avidità più accettabile e vantaggiosa. Questo atteggiamento contribuiva a spiegare una parte della maggiore disponibilità a mentire, imbrogliare o ottenere benefici a discapito degli altri. Per verificare questa ipotesi, nell’ultimo esperimento gli studiosi hanno chiesto ad alcuni partecipanti di elencare tre possibili vantaggi dell’avidità. Ad altri è stato invece assegnato un esercizio neutro.

Quando venivano incoraggiati a considerare positivamente l’avidità, anche i partecipanti delle classi sociali inferiori mostravano una maggiore disponibilità a comportamenti scorretti, raggiungendo livelli paragonabili a quelli dei partecipanti di status più elevato.

Secondo gli autori, questo risultato suggerisce che le differenze osservate non dipendano necessariamente da caratteristiche morali permanenti, ma siano influenzate anche dal modo in cui le persone valutano il proprio interesse economico e quello degli altri.

Lo studio presenta naturalmente dei limiti: alcuni esperimenti hanno coinvolto campioni relativamente piccoli, altri hanno misurato intenzioni dichiarate anziché comportamenti reali, mentre nelle osservazioni stradali lo status sociale è stato stimato attraverso le caratteristiche delle automobili. I risultati descrivono quindi associazioni e comportamenti osservati in condizioni specifiche, senza dimostrare che tutte le persone ricche siano meno oneste.

A quattordici anni dalla pubblicazione, la ricerca è tornata al centro dell’attenzione internazionale grazie al premio Ig Nobel 2026, assegnato a Paul Piff, Daniel Stancato, Stéphane Côté, Rodolfo Mendoza-Denton e Dacher Keltner.

Intervistato dal Guardian, Piff ha spiegato che l’aumento della ricchezza e del potere può accompagnarsi a una minore attenzione ai bisogni degli altri e a una maggiore priorità attribuita ai propri interessi. Il barattolo di caramelle rimane così l’immagine più curiosa di una ricerca che affronta una questione ben più ampia: il rapporto tra posizione sociale, percezione del potere economico e disponibilità a rispettare le regole quando è possibile ottenere un vantaggio personale. E forse è proprio questo il motivo per cui uno studio sulle caramelle destinate ai bambini è riuscito, quattordici anni dopo, a conquistare un premio internazionale per l’Economia.