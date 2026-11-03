Da 50 grammi a 2 chili in appena 33 giorni. È la crescita impressionante dei cosiddetti polli turbo, animali selezionati geneticamente per raggiungere il peso di macellazione nel minor tempo possibile. Ora la Danimarca vuole vietarli e chiede all’Unione Europea di fare altrettanto, aprendo un dibattito sul futuro degli allevamenti intensivi e sul prezzo, spesso invisibile, della carne che arriva sulle nostre tavole.

La decisione arriva dopo un’inchiesta dell’emittente danese TV2, che ha documentato le condizioni di allevamento dei polli in una delle grandi aziende avicole del Paese. Secondo il documentario, il produttore Christian Tvergaard avrebbe violato le norme sul benessere animale, concedendo ai polli soltanto tre ore di buio al giorno anziché le sei previste dalla legislazione europea. Una pratica che favorirebbe un maggiore consumo di mangime e, di conseguenza, una crescita ancora più rapida. L’allevatore ha riconosciuto di aver commesso errori e ha dichiarato di aver modificato le proprie procedure.

Il ministro danese per la Natura e il Benessere animale, Christian Rabjerg Madsen, ha annunciato l’intenzione di lavorare a un divieto nazionale e di promuovere lo stesso provvedimento a livello europeo. La proposta ha raccolto sostegno tra diverse forze politiche, anche se dovrà ancora superare valutazioni giuridiche ed economiche.

Al centro della vicenda c’è il Ross 308, uno degli ibridi commerciali più utilizzati nell’industria avicola. Un pollo che nasce pesando circa 50 grammi e che, dopo appena 33 giorni, può raggiungere i due chilogrammi. Altre linee genetiche a crescita più lenta possono impiegare dai 46 ai 63 giorni per arrivare allo stesso peso. Una velocità di crescita che può avere conseguenze drammatiche, ovvero problemi alle articolazioni, difficoltà a camminare, patologie scheletriche e cardiovascolari. Il corpo dell’animale aumenta di peso a un ritmo tale che zampe e organi possono non riuscire a sostenerlo adeguatamente.

Ma per comprendere le dimensioni di questo fenomeno bisogna guardare ai numeri: nel 2024, secondo i dati FAO, nel mondo sono stati macellati circa 78,5 miliardi di polli. Significa oltre 215 milioni al giorno, quasi 9 milioni ogni ora, circa 2.500 ogni secondo. Nel 1961 erano circa 6,6 miliardi. In poco più di sessant’anni il numero di polli macellati annualmente è aumentato di quasi dodici volte. Nel solo 2024 la produzione mondiale di carne di pollo ha raggiunto circa 128 milioni di tonnellate, mentre quella complessiva di tutte le carni avicole ha superato i 146 milioni. È un cambiamento enorme nelle abitudini alimentari dell’umanità. Come avevamo raccontato tempo fa, sulla base dei dati FAO, oggi la disponibilità media mondiale di carne di pollo è circa sei volte quella dei nostri nonni, meno di 3 chili per persona nel 1961, contro circa 17 chili nel 2022.

Il pollo è diventato uno dei simboli dell’alimentazione contemporanea, perchè economico, versatile e facilmente reperibile. Dietro questa diffusione c’è un sistema produttivo che ha progressivamente ridotto i tempi di allevamento e aumentato la quantità di carne ottenuta da ogni animale.

In Europa la produzione di carne avicola ha raggiunto 14,1 milioni di tonnellate nel 2024, secondo Eurostat. Le stime di settore indicano un consumo di circa 29 chilogrammi di carni avicole per abitante all’anno, un dato che comprende pollo, tacchino e altre specie. Secondo Eurogroup for Animals, circa il 95% dei polli allevati nell’Unione Europea proviene da sistemi intensivi.

In Italia nel 2025 la produzione nazionale di carni avicole ha raggiunto circa 1,43 milioni di tonnellate, secondo i dati ISMEA. Il consumo apparente è arrivato a circa 23 chilogrammi per abitante all’anno, mentre il pollo rappresenta oltre il 78% delle carni avicole consumate, secondo Unaitalia. Significa che anche nel nostro Paese la carne di pollo occupa un posto centrale nell’alimentazione quotidiana. L’Italia è tra i principali produttori europei e dispone di una filiera capace di soddisfare sostanzialmente la domanda interna.

La questione, però, va oltre la quantità di carne consumata. La selezione genetica, i mangimi ad alta efficienza e l’organizzazione industriale degli allevamenti hanno reso possibile produrre in poche settimane ciò che un tempo richiedeva mesi. Un risultato straordinario dal punto di vista della produttività, che pone interrogativi sempre più urgenti sulle condizioni di vita degli animali. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare, EFSA, ha evidenziato come l’elevata velocità di crescita dei polli da carne costituisca un importante fattore di rischio per il loro benessere. Tra le raccomandazioni scientifiche figurano la riduzione dei ritmi di crescita, una minore densità negli allevamenti e condizioni ambientali più favorevoli ai comportamenti naturali degli animali.

Le associazioni animaliste danesi chiedono che i polli possano crescere per almeno 56 giorni, avvicinando gli standard produttivi a quelli delle linee genetiche più lente. Una trasformazione che avrebbe inevitabilmente conseguenze sui costi di produzione, sui prezzi e sull’organizzazione degli allevamenti. I produttori danesi avvertono che vietare i polli a crescita rapida soltanto negli allevamenti nazionali potrebbe favorire l’importazione di carne proveniente da Paesi con regole meno severe. Per questo la Danimarca chiede un intervento europeo, capace di stabilire standard comuni per l’intero mercato.

E’ arrivato il momento che tutta l’Europa si domandi fino a che punto sia giusto accelerare la vita di un animale per rendere sempre più economica la nostra cena.