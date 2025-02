L’Italia, da sempre tra i Paesi con la più alta aspettativa di vita al mondo, sta attraversando un cambiamento preoccupante. Se da un lato l’aspettativa di vita totale è rimasta stabile o ha mostrato lievi miglioramenti, gli anni vissuti in buona salute stanno progressivamente diminuendo, sollevando l’allarme su un possibile futuro in cui le nuove generazioni potrebbero non solo vivere meno, ma anche peggio rispetto ai loro genitori.

Secondo i dati più recenti dell’ISTAT, nel 2023 l’aspettativa di vita alla nascita in Italia è stata di 83,1 anni, con una media di 81,1 anni per gli uomini e 85,2 per le donne. Questo dato mostra un leggero aumento rispetto al 2022, quando l’aspettativa di vita si attestava a 82,3 anni. Tuttavia, ciò che preoccupa è il numero di anni vissuti in buona salute. Nel 2023, gli italiani potevano aspettarsi di vivere mediamente 59,2 anni in buona salute, in calo rispetto ai 60,1 anni del 2022. Gli uomini registravano 60,5 anni di vita sana, mentre le donne solo 57,9 anni. Questo dato è particolarmente significativo se consideriamo che le donne vivono in media più a lungo, ma trascorrono più anni con problemi di salute.

Le disparità regionali sono un altro aspetto critico di questa tendenza. La Provincia Autonoma di Bolzano registra la più alta aspettativa di vita in buona salute con 66,5 anni su un totale di 84,1 anni di vita attesa. Al contrario, la Basilicata presenta il valore più basso con 52,8 anni di vita in buona salute su 82,5 anni di vita totale. Queste differenze mettono in evidenza le disuguaglianze socio-economiche e sanitarie presenti nel Paese.

Le cause di questa riduzione degli anni vissuti in buona salute sono molteplici. L’invecchiamento della popolazione è uno dei fattori principali: l’Italia ha una delle popolazioni più anziane al mondo, con oltre il 23% dei cittadini sopra i 65 anni. Le malattie croniche rappresentano un altro peso significativo. Patologie come diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari e tumori sono responsabili di circa il 75% della spesa sanitaria nazionale. Nonostante i progressi della medicina, la gestione di queste malattie comporta un impatto importante sulla qualità della vita. L’aumento della sedentarietà, cattive abitudini alimentari e l’inquinamento ambientale contribuiscono ulteriormente a questa tendenza negativa. I dati indicano che oltre il 46% degli adulti italiani è in sovrappeso o obeso, mentre solo il 34% pratica regolarmente attività fisica. Anche i fattori socio-economici incidono profondamente: le persone con redditi più bassi hanno maggiore probabilità di sviluppare patologie croniche e di avere un accesso limitato ai servizi sanitari di qualità.

Se questa tendenza non verrà invertita, rischiamo davvero di diventare la prima generazione a vivere meno e peggio dei nostri genitori. Gli esperti sottolineano l’urgenza di adottare politiche sanitarie più efficaci, focalizzate sulla prevenzione e sulla promozione di stili di vita sani. È necessario potenziare la medicina territoriale, promuovere l’attività fisica e una corretta alimentazione fin dall’infanzia, e garantire un accesso equo ai servizi sanitari in tutte le regioni.

Un divario generazionale sempre più profondo Le dinamiche legate alla salute e alla longevità stanno delineando scenari allarmanti per le generazioni future. I Baby Boomers, cresciuti in un’epoca di forte sviluppo economico e con un sistema sanitario in espansione, hanno goduto di una qualità della vita relativamente alta e di un’aspettativa di vita in costante crescita. La Generazione X e i Millennials hanno vissuto una realtà di transizione, tra miglioramenti medici significativi e l’emergere di stili di vita meno salutari. Tuttavia, è con la Generazione Z e la Generazione Alpha che si intravede un potenziale punto di rottura. Gli effetti a lungo termine di abitudini sedentarie, cattiva alimentazione, stress cronico e inquinamento potrebbero portare a un significativo peggioramento della salute generale. Se questa tendenza non verrà invertita, i più giovani rischiano di vivere non solo meno anni rispetto ai loro genitori, ma anche di trascorrere una parte maggiore della loro vita convivendo con malattie croniche e disabilità. Il divario generazionale in termini di qualità della vita potrebbe così ampliarsi ulteriormente, sancendo un’inversione di tendenza senza precedenti nella storia moderna.

In un Paese che si vanta della longevità dei suoi cittadini, non possiamo permetterci di ignorare questi segnali. La salute non è solo una questione di anni vissuti, ma di qualità della vita. È arrivato il momento di chiederci se stiamo facendo abbastanza per garantire alle future generazioni non solo una vita lunga, ma anche una vita sana e dignitosa.