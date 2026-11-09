Centottanta candidature per novanta posti disponibili. All’Università di Harvard, uno dei corsi che sta attirando maggiormente l’attenzione degli studenti propone qualcosa di sorprendente nell’epoca dell’intelligenza artificiale, ovvero leggere un libro intero ogni settimana, scrivere saggi senza l’aiuto di ChatGPT, partecipare alle lezioni senza smartphone né computer e discutere direttamente con professori e compagni.

Il corso si chiama Humanities 10, conosciuto come Hum 10, e nell’autunno 2026 ha registrato un aumento del 40% delle domande di ammissione. Il programma è tra i più impegnativi dell’offerta umanistica di Harvard. Gli studenti affrontano opere di Omero, Platone, Dante, Shakespeare, Spinoza, Jane Austen etc… e ogni settimana devono completare letture consistenti, produrre elaborati scritti e confrontarsi sulle questioni filosofiche, morali e sociali sollevate dai testi. Il corso non offre scorciatoie per migliorare facilmente la media accademica; per ottenere uno dei novanta posti bisogna anche presentare un saggio di candidatura. La particolarità è che sempre più studenti sembrano cercare proprio questo, un’esperienza di apprendimento che richieda tempo, concentrazione e uno sforzo intellettuale personale, senza l’utilizzo dell’ai.

Humanities 10 esiste dal 2008. Fu ideato dai professori Stephen Greenblatt e Louis Menand per rilanciare l’interesse verso le discipline umanistiche. Oggi è diretto da Samantha Matherne e David Elmer e la sua crescente popolarità assume un significato particolare nel momento in cui gli strumenti di intelligenza artificiale stanno trasformando il modo di studiare.

Secondo un’indagine del Pew Research Center, pubblicata nel febbraio 2026 e condotta su 1.458 adolescenti statunitensi, il 54% dei ragazzi tra i 13 e i 17 anni ha già utilizzato chatbot per ricevere aiuto nei compiti scolastici. Circa 4 su 10 li hanno impiegati per riassumere articoli, libri o video. Il 10% dichiara di svolgere tutti o quasi tutti i compiti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

C’è poi un problema legato anche alla capacità di mantenere l’attenzione. Secondo i risultati dell’indagine internazionale PISA 2025 dell’OCSE, il 28% degli studenti nei Paesi membri riferisce che i compagni si distraggono utilizzando dispositivi digitali durante la maggior parte delle lezioni di scienze. L’uso degli strumenti tecnologici per finalità ricreative a scuola, quando supera un’ora al giorno, risulta inoltre associato a risultati scolastici inferiori.

Le istituzioni educative stanno cercando nuove risposte. Secondo il monitoraggio dell’UNESCO, aggiornato nel 2026, sono ormai 114 i sistemi educativi che prevedono divieti nazionali sull’uso dei telefoni cellulari nelle scuole, pari al 58% dei Paesi monitorati. Nel giugno 2023 erano il 24%.

Ad Harvard, però, il fenomeno presenta un aspetto ulteriore: sono gli stessi studenti a candidarsi volontariamente per un percorso che limita l’utilizzo della tecnologia. Diversi partecipanti raccontano il desiderio di recuperare la capacità di affrontare testi complessi, migliorare la propria scrittura e discutere idee senza affidarsi continuamente a strumenti automatici. Alcuni riferiscono di essersi sentiti chiedere perché non utilizzassero semplicemente ChatGPT per riassumere i libri assegnati. David Elmer, responsabile del corso, intervistato dal Wall Street Journal, osserva che molti studenti sembrano percepire nella propria formazione una carenza di occasioni dedicate alla lettura approfondita, alla riflessione e alla scrittura. Il docente, tuttavia, precisa che non è ancora chiaro quanto questa esigenza dipenda direttamente dalla diffusione dell’intelligenza artificiale.

Il successo di Humanities 10, del resto, riguarda un gruppo selezionato di studenti di un’università d’élite e non può essere considerato una tendenza generale. Offre però uno spunto significativo sul futuro dell’istruzione. L’intelligenza artificiale può ampliare enormemente l’accesso alle conoscenze, accelerare la ricerca e diventare uno strumento prezioso nell’apprendimento, ma leggere un libro, comprenderne i contenuti, sviluppare un pensiero critico e confrontare le proprie idee con quelle degli altri sono esperienze che richiedono una partecipazione intellettuale diretta.

Forse, la competenza più importante da insegnare alle nuove generazioni sarà proprio questa, saper utilizzare l’intelligenza artificiale senza rinunciare alla capacità di pensare con la propria testa.