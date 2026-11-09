In Corea del Sud si vendono più passeggini per animali domestici che per bambin; in Giappone alcuni santuari arrivano a benedire più cani che neonati. Sono due esempi raccontati dall’Economist in un articolo che affronta una delle trasformazioni demografiche più importanti del nostro tempo, ovvero il progressivo calo delle nascite e la crescente diffusione della scelta di non avere figli.

Oggi tutte le 15 maggiori economie mondiali registrano tassi di fecondità inferiori alla soglia di sostituzione di circa 2,1 figli per donna, compresi Stati Uniti, Cina e India. Il fenomeno attraversa paesi con culture, religioni e livelli di sviluppo profondamente diversi e potrebbe portare la popolazione mondiale a diminuire entro la fine del secolo.

Ma perché sempre meno persone fanno figli? La risposta potrebbe andare ben oltre le difficoltà economiche. Nel suo nuovo libro Generation Maybe (Generazione Forse), la giornalista britannica Camilla Cavendish, editorialista del Financial Times, analizza le ragioni di questa trasformazione e introduce un elemento particolarmente interessante, il cosiddetto contagio sociale. La decisione di avere figli, di rimandare la genitorialità o di rinunciarvi sarebbe influenzata anche dai comportamenti delle persone che ci circondano, dai modelli culturali e dalle rappresentazioni della famiglia diffuse dai media.

Le difficoltà economiche restano determinanti: il costo delle abitazioni, la precarietà lavorativa e la necessità di raggiungere una stabilità finanziaria spingono molte coppie a rinviare la nascita del primo figlio. Uno studio dell’Università di Toronto, citato dall’Economist, attribuisce all’aumento dei prezzi delle case una parte consistente del calo della natalità statunitense, stimando che tra il 1990 e il 2020 sarebbero potuti nascere circa 13 milioni di bambini in più se i costi abitativi fossero rimasti stabili. Si tratta di una stima controfattuale, ma indicativa del possibile peso della questione abitativa. Il fenomeno, tuttavia, riguarda anche società nelle quali il costo delle abitazioni non spiega da solo la diminuzione delle nascite. La genitorialità richiede tempo, risorse e una riorganizzazione della vita personale. Nelle società più ricche sono aumentate le possibilità di dedicarsi alla carriera, ai viaggi, alla formazione e ad altre esperienze. Allo stesso tempo si è affermato il modello della cosiddetta genitorialità intensiva: pochi figli, sui quali concentrare investimenti educativi, attività extrascolastiche e attenzioni sempre maggiori. In questo scenario i modelli sociali assumono un ruolo importante. Su TikTok e Instagram si moltiplicano i contenuti che celebrano la vita senza figli, associandola a maggiore libertà, disponibilità economica, viaggi e tempo libero. La scelta individuale diventa una rappresentazione pubblica e contribuisce a modificare ciò che una società considera normale o desiderabile. L’influenza dei media sulle decisioni riproduttive è stata studiata anche scientificamente. Una ricerca pubblicata nel 2015 sull’American Economic Review ha analizzato gli effetti del programma televisivo americano 16 and Pregnant, che raccontava le difficoltà delle adolescenti alle prese con una gravidanza. Secondo lo studio, la trasmissione avrebbe contribuito a ridurre del 4,3% le nascite tra le adolescenti nelle aree maggiormente esposte al programma. Un’altra ricerca, pubblicata nel 2012 sull’American Economic Journal: Applied Economics, ha esaminato l’effetto delle telenovelas brasiliane, nelle quali erano frequentemente rappresentate famiglie con pochi figli. Gli studiosi hanno riscontrato una fecondità significativamente inferiore nelle aree raggiunte dalle trasmissioni della rete Globo, evidenziando come anche le storie televisive possano influenzare le scelte familiari. Il contagio sociale riguarda anche le relazioni personali. Studi condotti sulle reti di amicizia, sui fratelli e sui colleghi hanno mostrato che la probabilità di diventare genitori può aumentare quando altre persone della propria cerchia hanno figli. Una ricerca italiana pubblicata nel 2025, basata su dati previdenziali relativi al periodo 2016-2020, ha rilevato che un aumento di un punto percentuale della fecondità tra colleghi di età e professione simili è associato causalmente a un aumento di 0,4 punti percentuali della probabilità individuale di avere un figlio. L’influenza sociale, dunque, può operare in entrambe le direzioni: vivere in un ambiente in cui la genitorialità è frequente può incoraggiare ad avere figli; vivere in un contesto in cui prevalgono altre scelte di vita può contribuire a renderle più comuni.

In Italia il fenomeno assume dimensioni particolarmente rilevanti. Secondo i dati ISTAT pubblicati il 21 ottobre 2026, nel 2025 sono nati appena 355.772 bambini, il 3,8% in meno rispetto all’anno precedente. Dal 2008 le nascite sono diminuite del 38,3%, con oltre 220.000 bambini nati in meno ogni anno. Il numero medio di figli per donna ha raggiunto il minimo storico di 1,14, mentre i primi dati disponibili per il 2026 indicano un’ulteriore diminuzione a 1,13. L’età media alla nascita del primo figlio è salita a 32 anni, rispetto ai 28,1 del 1995. In Sardegna la fecondità è scesa addirittura a 0,85 figli per donna. La diminuzione delle nascite dipende anche dal progressivo restringimento delle generazioni in età fertile: oggi ci sono meno potenziali genitori perché sono nati meno bambini nei decenni precedenti. A questo fattore si aggiungono il rinvio della genitorialità e la diminuzione del numero di figli desiderati o effettivamente realizzati.

Le conseguenze interessano la struttura stessa delle famiglie. Una ricerca pubblicata sui Proceedings of the National Academy of Sciences ha stimato che una donna di 65 anni, che nel 1950 poteva contare mediamente su 41 parenti biologici viventi, nel 2095 potrebbe averne soltanto 25: una diminuzione del 38%. Meno fratelli, cugini, nipoti e altri familiari significano reti di sostegno più ristrette, proprio mentre aumenta il numero di anziani che necessitano di assistenza.

La questione, quindi, riguarda anche l’organizzazione futura della società, il funzionamento del sistema pensionistico, la disponibilità di lavoratori, i servizi sanitari e la possibilità di assistere gli anziani. Cavendish sottolinea infine un’altra contraddizione, una parte delle persone che oggi non ha figli non ha necessariamente scelto di rinunciarvi, molti continuano ad aspettare il partner giusto, una casa o un lavoro stabile, il rinvio quindi può trasformarsi progressivamente in una rinuncia definitiva, anche a causa dei limiti biologici della fertilità. Per questo il calo delle nascite non può essere interpretato soltanto come il risultato di una maggiore libertà individuale o di una crisi economica, è il prodotto di trasformazioni materiali e culturali che si alimentano reciprocamente.