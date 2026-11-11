L’intelligenza artificiale sta trasformando la società più rapidamente di quanto gli stessi ricercatori avessero previsto. E mentre le sue capacità continuano a crescere, le istituzioni faticano a stabilire regole adeguate per governarne lo sviluppo.

È quanto emerge dal terzo rapporto del One Hundred Year Study on Artificial Intelligence (AI100), pubblicato ieri dall’Università di Stanford. Il progetto, avviato nel 2014, riunisce ogni cinque anni un gruppo internazionale di esperti per analizzare l’evoluzione dell’intelligenza artificiale e le sue conseguenze economiche, sociali e politiche.

Il nuovo studio, coordinato da Michael Wooldridge dell’Università di Oxford, identifica 12 grandi trasformazioni che stanno modificando il rapporto tra esseri umani, tecnologia e potere.

Uno degli aspetti più preoccupanti riguarda l’impiego dell’intelligenza artificiale nei conflitti armati. Secondo i ricercatori, sistemi algoritmici sono già stati utilizzati per prendere decisioni di individuazione dei bersagli per armi letali senza un essere umano direttamente coinvolto nel processo decisionale. Una prospettiva che fino a pochi anni fa apparteneva soprattutto al dibattito teorico e che oggi rappresenta una realtà operativa. Il rapporto richiama la necessità di nuove regole internazionali per tutelare i diritti umani e il diritto umanitario.

Un’altra trasformazione riguarda l’informazione. Immagini, registrazioni audio e video generati artificialmente sono diventati sempre più difficili da distinguere dai contenuti autentici. Le voci clonate vengono già impiegate nelle frodi e i cosiddetti deepfake sono stati utilizzati per influenzare processi elettorali in diversi Paesi.

Il rapporto analizza anche le trasformazioni del lavoro. Settori considerati relativamente protetti dall’automazione, come la programmazione informatica, le professioni creative e persino la matematica, stanno sperimentando l’ingresso di sistemi capaci di svolgere attività cognitive complesse. Crescono le preoccupazioni per la qualità dell’occupazione, le opportunità lavorative dei giovani e il possibile impoverimento delle competenze professionali.

Nell’istruzione, la diffusione degli strumenti generativi apre nuove opportunità di apprendimento, ma solleva interrogativi sulla capacità degli studenti di sviluppare competenze autonome e sulle conseguenze cognitive di un utilizzo sempre più esteso.

La trasformazione investe anche la ricerca scientifica. Secondo Stanford, l’intelligenza artificiale sta consentendo di ridurre a mesi o settimane attività che in passato richiedevano anni. Gli esperti prevedono che entro un decennio i laboratori assistiti dall’IA possano diventare una componente ordinaria della ricerca scientifica, pur richiedendo nuovi sistemi di verifica dei risultati prodotti dalle macchine.

A sostenere questa accelerazione è un volume di investimenti senza precedenti. Il rapporto segnala che nel 2025 oltre il 15% dei guadagni complessivi del mercato azionario statunitense è stato attribuibile alla crescita delle azioni Nvidia, mentre il 60% proveniva dai settori tecnologico e delle comunicazioni.

Parallelamente, la costruzione di nuovi data center esercita una pressione crescente sulle risorse energetiche e idriche. E nonostante gli enormi capitali impiegati, gli effetti positivi dell’intelligenza artificiale sulla produttività complessiva dell’economia e sui rendimenti degli investimenti aziendali risultano ancora difficili da individuare nei dati aggregati.

C’è poi la questione del controllo. Lo sviluppo dei modelli più avanzati è concentrato principalmente nelle mani di un numero ristretto di aziende statunitensi e cinesi. I governi si trovano così a scegliere tra tecnologie sviluppate all’estero e investimenti in infrastrutture, competenze e sistemi autonomi. Secondo gli autori, la governance internazionale resta frammentata. Vertici diplomatici, dichiarazioni e accordi di principio hanno prodotto progressi limitati sul terreno degli impegni giuridicamente vincolanti.

Il documento mette inoltre in evidenza un paradosso, miliardi di persone utilizzano strumenti di intelligenza artificiale o subiscono gli effetti delle loro applicazioni, ma hanno avuto pochissime possibilità di partecipare alle decisioni sul loro sviluppo. La conclusione dei ricercatori è che la direzione dell’intelligenza artificiale debba essere considerata una scelta collettiva, sulla quale cittadini e istituzioni possano esercitare un’influenza reale.

L’ultimo punto del rapporto contiene forse l’avvertimento più significativo: gli autori riconoscono che il documento potrebbe essere già superato al momento della sua lettura. La velocità del progresso tecnologico ha reso obsolete, nel giro di pochi mesi, previsioni e parametri che avrebbero dovuto restare validi per anni. Il prossimo rapporto AI100 è previsto tra cinque anni. La questione che emerge da questa edizione è quanto le istituzioni riusciranno a governare di questa trasformazione prima di allora.