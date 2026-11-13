Mentre negli Stati Uniti esplodono le proteste contro i giganti del cloud che prosciugano acqua ed elettricità, a Falun, in Svezia, sorge un impianto da 80 megawatt in legno lamellare alimentato al 100% da rinnovabili. Il calore dei server rientra nell’economia locale, ospitando l’IA europea.

La deregolamentazione dell’AI Action Plan approvato negli USA nel luglio 2025 ha scatenato un’espansione selvaggia dei data center, alimentando una vera rivolta dei cittadini esasperati dal caro bollette, dal consumo di milioni di litri d’acqua per il raffreddamento e dalle emissioni fossili. Eppure, un altro modello è già realtà. A Falun, nella Svezia centrale, è nato con EcoDataCenter un polo tecnologico che ribalta l’impatto di queste strutture, trasformandole da divoratrici di risorse a ingranaggi dell’economia circolare.

A prima vista, l’edificio di Falun non ha nulla del bunker in cemento armato e acciaio tipico della Silicon Valley. È costruito interamente con pannelli prefabbricati di legno lamellare a strati incrociati (CLT), provenienti da foreste locali certificate e montati a incastro come un grande mobile Ikea. Questa scelta riduce di tre volte le emissioni incorporate nella costruzione rispetto a un edificio tradizionale, utilizzando una quantità di legname che le foreste svedesi rigenerano in appena 10-15 minuti. Sotto il profilo energetico, la differenza con il resto del mondo è abissale. L’impianto di Falun ha una potenza di 80 megawatt, equivalente al fabbisogno di circa 60.000 abitazioni, ed è alimentato al 100% da fonti rinnovabili, provenienti per il 75% dall’idroelettrico e per il 25% dall’eolico. Nelle aree rurali del Nord Svezia, dove la produzione di energia pulita supera spesso la domanda locale, il data center funge da stabilizzatore della rete elettrica, mentre i generatori di emergenza rinunciano al gasolio tradizionale utilizzando esclusivamente biocarburante HVO ricavato da oli vegetali e grassi animali di scarto. L’efficienza energetica complessiva dell’impianto, misurata dall’indice PUE, si attesta a 1,15 contro una media europea di 1,36, dove 1,0 rappresenta la perfezione teorica con zero energia sprecata oltre a quella necessaria ai server. Ancora più netto è il dato sull’impatto carbonico (CUE), fermo a 1,17 grammi di CO2 per kilowattora rispetto ai 263 gCO2/kWh della media dell’Unione Europea e ai 414 gCO2/kWh degli Stati Uniti. Il punto di svolta riguarda la gestione del calore. Ogni singolo armadio di server sprigiona un’energia termica paragonabile a quella di 25 saune. A Falun, il clima rigido consente di raffreddare le macchine con l’aria esterna per gran parte dell’anno, mentre per i chip di ultima generazione ad altissima densità, come i processori Blackwell di Nvidia, l’impianto adotta un sistema di raffreddamento a liquido a circuito chiuso che ricicla continuamente lo stesso fluido senza prelevare una goccia d’acqua dalle falde o dai fiumi locali. Tutto il calore estratto dai processori non viene disperso nell’atmosfera, ma reimmesso nel tessuto economico della città alimentando la rete di teleriscaldamento urbano per le abitazioni di Falun e convogliando energia termica in un impianto industriale adiacente per essiccare pellet di legno destinato al riscaldamento domestico.

Il modello nordico sta già generando varianti creative in tutta la Scandinavia. A Varde, in Danimarca, il mega-sito di atNorth utilizzerà il calore dei server per riscaldare 20 ettari di serre, con l’obiettivo di rendere il Paese autosufficiente nella produzione invernale di pomodori. In Norvegia, invece, l’impianto di Green Mountain sfrutta l’energia termica di scarto per alimentare un allevamento ittico a terra.

A differenza delle grandi multinazionali americane che spesso calano i propri progetti dall’alto, l’hub di Falun è nato su iniziativa della stessa amministrazione comunale per diversificare l’economia locale. Lo stesso schema si sta replicando a pochi chilometri di distanza, nella città di Borlänge, dove è in costruzione un nuovo impianto da 240 megawatt operativo dal 2027. Il sito sorgerà sulle ceneri di una storica cartiera chiusa nel 2021, riutilizzando le linee elettriche e le infrastrutture già esistenti e dando lavoro a 200-300 persone, compensando quasi interamente i posti persi con la chiusura della fabbrica. Anche sul fronte digitale la scelta è strategica: circa il 70% della capacità di calcolo di Falun è dedicata all’intelligenza artificiale, ospitando principalmente campioni tecnologici del Vecchio Continente come la piattaforma tedesca di traduzione DeepL e la francese Mistral, contribuendo così a costruire un’infrastruttura per l’IA sovrana europea meno dipendente dai monopoli d’oltreoceano.

Il paradiso verde scandinavo non è comunque immune dalle contraddizioni della corsa all’oro digitale. L’abbondanza di energia pulita e il clima freddo stanno attirando nel Nord Europa anche i colossi americani come Meta, Google, Microsoft e il fondo Brookfield con progetti da centinaia di megawatt, generando le prime frizioni: in Finlandia Google è finita sotto accusa per il disboscamento non autorizzato di 250.000 alberi a Muhos, mentre in Svezia i sindacati hanno sollevato critiche sulle condizioni lavorative nei cantieri dei subappaltatori di Microsoft. La lezione di Falun resta però un punto di riferimento chiaro, dimostrando che l’intelligenza artificiale non è condannata a essere un flagello ecologico se si sostituisce la logica dell’estrazione con quella della restituzione, legando lo sviluppo tecnologico alle regole ambientali e ai bisogni reali dei territori.