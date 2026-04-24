Di seguito la traduzione adattata del TED di Randall Lane, giornalista economico statunitense e direttore editoriale di Forbes, noto per aver guidato la trasformazione digitale della rivista e rilanciato le sue classifiche e i suoi format editoriali di maggior successo.

Sono un giornalista, formato come giornalista, anche se ho passato gran parte degli ultimi trentacinque anni come una specie di antropologo. Sono stato immerso in una sottospecie molto particolare. Forse la conoscete con il suo nome latino, Billionaires Maximus. Quando arrivai a Forbes, appena uscito dal college, nel 1991, nel mondo c’erano in tutto 274 miliardari. Era un piccolo club molto ambito. Bruno Mars, nella sua canzone Billionaire, canta il sogno di finire sulla copertina di Forbes, accanto a Oprah e alla Regina. Se facessimo quella copertina oggi, sarebbe decisamente affollata. Forbes tiene traccia di 3.428 persone che, secondo le nostre stime, possiedono oggi un patrimonio netto pari o superiore a un miliardo di dollari. Tutte hanno una cosa in comune. Volete sapere il segreto di ogni miliardario del mondo in questo momento? A nessuno piacciono. Forbes e HarrisX hanno condotto un sondaggio qualche settimana fa su 1.009 americani. I risultati non sono buoni. Gli avvocati da tribunale battono i miliardari di parecchio. I miliardari sono alla pari con i membri del Congresso. Riescono appena a superare gli influencer di TikTok. Eppure oggi esiste una contraddizione enorme, perché il mondo ha bisogno dei miliardari. Il mondo ha disperatamente bisogno dei miliardari.

Se guardiamo ai Paesi che hanno miliardari, di solito troviamo anche molte delle cose che apprezziamo tutti, progresso, lavoro, crescita. Prendiamo la Cina. All’inizio di questo secolo, nella lista Forbes non c’erano miliardari cinesi e quasi 500 milioni di persone vivevano in povertà estrema. Vent’anni dopo, la situazione è quasi capovolta. Quasi 500 miliardari cinesi e nessuno che vive in povertà estrema. È un legame evidente. In Nigeria, uno dei Paesi più popolosi del mondo, ci sono solo quattro miliardari e circa 100 milioni di persone vivono in povertà estrema. A Cuba non ci sono miliardari. In Iran non ci sono miliardari. In Bielorussia non ci sono miliardari. La storia mostra che gli incentivi creano ricchezza personale e ricchezza sociale. Quando i guadagni vengono limitati, quel limite si accompagna spesso a repressione e stagnazione. Allora da dove arriva tutto questo odio?

Una parte nasce dalla disuguaglianza. Fra poche settimane, se SpaceX dovesse quotarsi in Borsa come previsto, secondo Forbes Elon Musk diventerà in quel momento il primo trilionario al mondo. Un milione di milioni. Eppure, se misuriamo la ricchezza in rapporto al PIL, Elon Musk non è molto più ricco di quanto lo fosse John D. Rockefeller quando divenne il primo miliardario del mondo, cento anni fa. Rockefeller era un monopolista della vecchia scuola. Alla fine della sua vita, grazie anche alle molte opere filantropiche, era però molto rispettato. Andrew Carnegie lo era ancora di più. Le persone non provano risentimento verso i miliardari in quanto tali. Le persone vorrebbero diventare miliardarie. Il risentimento nasce quando i miliardari dimenticano che lo scopo dell’impresa è creare felicità, non accumulare giocattoli fino alla morte. Questo è il quadro.

Oggi i cinque uomini più ricchi del mondo sono tutti americani e possiedono tutti un patrimonio netto superiore ai 200 miliardi di dollari. Forbes segue praticamente ogni miliardario anche per capire quanto dona in beneficenza, quanto denaro arriva effettivamente alla beneficenza. In questo momento, questi cinque, presi insieme, hanno donato meno dell’uno per cento del loro patrimonio netto. Per la precisione, lo 0,9%. Confrontiamolo con l’americano medio, un insegnante, un vigile del fuoco, che dona circa il due per cento del proprio reddito in beneficenza. Questa distanza, per una persona come me che ama e difende il capitalismo imprenditoriale, è un problema. Questa distanza spiega perché qualcuno comincia ad affilare i forconi. E questa distanza può essere affrontata facendo leva sull’ultima forza che spesso guida molti miliardari quando decidono se essere filantropi oppure no, il loro ego. Si scopre infatti che molte persone tengono moltissimo alla posizione che occupano nelle varie classifiche di Forbes. Nel 1982, con la primissima Forbes 400, un tycoon ci aiutò a formulare una legge immutabile del monitoraggio della ricchezza, la regola Trump. Prendete quello che Donald vi dice, dividetelo per tre e poi affinate il calcolo da lì. Il principe saudita Al Waleed creò praticamente un’intera società quotata per salire nella classifica Forbes. Ogni anno, prima dell’uscita del numero dedicato ai miliardari, comprava azioni della propria società, ne spingeva il valore verso l’alto e, dopo la pubblicazione, vendeva. Sembrava un cardiogramma a dieci cifre. Il team di Kylie Jenner ci fornì numeri che noi riteniamo falsi sulla sua azienda, per farla entrare nella lista Forbes dei miliardari. E non è nemmeno il membro più assetato di visibilità della famiglia Kardashian. Durante il Covid, Kanye West mi chiamava forse un giorno sì e uno no. Parlavamo per circa un’ora alla volta, soprattutto del fatto che lui riteneva di essere più ricco di quanto dicessimo noi. Quando esprimevamo rispettosamente il nostro disaccordo, lui rispondeva rispettosamente pubblicando il mio numero di cellulare su Twitter, davanti a 30 milioni di follower. Fu una giornata difficile. Kanye, però, ci ispirò un’idea. Perché non usare questa strana forma di influenza che abbiamo su alcune persone? Perché non creare una lista che premi chi dona in beneficenza, invece di penalizzarlo facendolo scendere nella classifica Forbes? Così abbiamo creato qualcosa che si chiama True Net Worth, il patrimonio netto reale, e lo presentiamo qui per la prima volta.

Il True Net Worth è il patrimonio netto tradizionale sommato al denaro che una persona ha donato, trattato come se quella persona lo possedesse ancora. Ecco un ripasso. Questi sono i primi cinque al mondo per patrimonio netto. E questi sono i primi cinque per True Net Worth. Guardate il mio amico Warren Buffett. Ha già donato, in dollari di oggi, più di quanto ancora possieda. Ha promesso di destinare in beneficenza il 99 per cento di ciò che gli resta e ha stabilito che tutto quel denaro dovrà essere speso entro dieci anni dalla sua morte, invece di restare fermo per anni in una fondazione a produrre interessi. Questo è il patrimonio netto reale. Ora guardiamo chi sale di più in questa classifica. MacKenzie Scott sta donando denaro più velocemente, in modo più intelligente e senza vincoli come quasi nessun altro nella storia. Per patrimonio netto è l’ottantaquattresima persona più ricca del mondo. Per True Net Worth è ventiseiesima. Le persone non danno valore a ciò che non possono misurare. Il True Net Worth offre modelli di riferimento per miliardari, milionari e anche per chi possiede molto meno. Donate mentre siete vivi. Donate più in fretta e più in grande di quanto vi faccia sentire comodi. Donate il vostro denaro o il vostro tempo. Tutto questo serve a sostenere il sistema che rende prosperi tutti noi.