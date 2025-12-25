di Isaac J.P. Barrow

Dal primo gennaio 2026, senza grandi annunci e senza titoli cubitali, una nuova regola europea inizierà a comparire nei prezzi delle cose più comuni. Automobili, ristrutturazioni, materiali da costruzione, fertilizzanti, elettricità. Non è una tassa diretta sul consumatore, non arriva come una voce nuova sullo scontrino, e proprio per questo rischia di passare inosservata fino al momento in cui i conti iniziano a non tornare più. Si chiama Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, CBAM, ed è uno degli strumenti più incisivi adottati dall’Unione europea sul clima e sul commercio globale.

Il principio è semplice. In Europa molte industrie pagano già un prezzo per ogni tonnellata di CO₂ emessa. Se però acciaio, cemento o alluminio vengono prodotti fuori dall’Unione, in Paesi dove il carbonio non costa nulla, le emissioni globali non diminuiscono e le imprese europee risultano meno competitive. Il CBAM nasce per chiudere questa falla. Quando un bene ad alta intensità di emissioni entra nel mercato europeo, il costo climatico della sua produzione viene conteggiato.

Dal primo ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2025 il sistema è rimasto in una fase transitoria. Gli importatori hanno dovuto dichiarare quante emissioni di gas serra erano incorporate nei beni importati, senza pagare nulla. Dal primo gennaio 2026 si entra nella fase definitiva. Per le emissioni incorporate nei beni importati scatterà l’obbligo di acquistare certificati CBAM, il cui prezzo seguirà quello delle quote di CO₂ del mercato europeo. Negli ultimi anni questo prezzo si è mosso tra 70 e 100 euro a tonnellata. Dal 2026 il CBAM può incidere anche sui prezzi finali, in modo graduale. Con un prezzo della CO₂ tra 70 e 100 euro a tonnellata, una tonnellata di acciaio ad alta intensità di carbonio può entrare in Europa con un costo aggiuntivo di alcune decine di euro. In un’automobile questo può tradursi in aumenti di alcune decine di euro, in certi casi oltre il centinaio. Nell’edilizia l’impatto riguarda soprattutto i materiali, come cemento e acciaio importati. Non è una tassa diretta al consumatore, ma un costo che attraversa la filiera e si riflette progressivamente sui prezzi.

I primi settori coinvolti sono acciaio, ferro, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Dietro questa lista tecnica si nascondono esempi molto concreti. Un’auto contiene centinaia di chili di acciaio e alluminio. Una ristrutturazione richiede grandi quantità di cemento e metalli. Anche un prodotto assemblato in Europa può diventare più caro se una parte della filiera arriva dall’estero con un’impronta climatica elevata. Il meccanismo prevede una compensazione. Se il produttore estero ha già pagato un prezzo del carbonio nel proprio Paese, questo viene sottratto dal calcolo. Se non ha pagato nulla, l’importatore europeo paga tutto. Il messaggio è chiaro. Chi vuole vendere nel mercato europeo deve iniziare a fare i conti con le emissioni, non solo con il costo del lavoro o dell’energia.

Gli effetti non si limiteranno all’Europa; il CBAM spinge i Paesi esportatori a rivedere i propri modelli industriali. O si riducono le emissioni alla fonte, o si introduce un prezzo del carbonio, o si perde competitività su uno dei mercati più grandi del mondo. Una leva commerciale che diventa strumento climatico globale.

Per i cittadini europei il cambiamento sarà progressivo ma strutturale, il prezzo del carbonio, per anni confinato nei documenti tecnici, entra nella vita quotidiana come variabile economica. Comprare prodotti più durevoli, materiali meno energivori e filiere più corte diventa anche una questione di convenienza.

Il regolamento che istituisce il CBAM è il Regolamento UE 2023/956, entrato in vigore nel maggio 2023. La fase definitiva parte il primo gennaio 2026 e le emissioni incorporate nei beni importati nel corso del 2026 dovranno essere compensate con certificati a partire dal 2027. È una politica già scritta, approvata e operativa.

Le informazioni ufficiali sono pubbliche e consultabili sul sito della Commissione europea dedicato a tassazione e dogane. È una di quelle misure che non fanno rumore quando nascono, ma che cambiano in profondità il modo in cui produciamo, compriamo e scambiamo merci. E proprio per questo, anche chi non ne ha mai sentito parlare finirà per incontrarla nel prezzo delle cose di tutti i giorni.

L’AUTORE

Isaac J.P. Barrow – Professore sociologo specializzato in dinamiche sociali globali. Tutta la sua carriera si è concentrata su globalizzazione e tecnologie digitali. Ha svolto ricerche in vari paesi ed è autore di studi su identità culturali e disuguaglianze. Ha collaborato con organizzazioni internazionali ed è considerato un esperto di politiche sociali ed inclusione.