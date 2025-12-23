Estratto di un articolo di Scott Santens (Originale qui)

Senza un reddito di base, la gente morirà. Con un reddito di base, la gente prospererà. Appiattiamo la curva. Abbiamo imparato a comprendere il significato di questo concetto quando si parla di sistemi che collassano sotto pressione. Il numero di operatori, risorse, infrastrutture e persone in grado di rispondere ai bisogni collettivi è limitato. Quando troppe richieste arrivano tutte insieme, il sistema cede. Questo vale per la sanità, ma vale allo stesso modo per le reti di sicurezza sociale.

Anche il welfare ha una curva. Il numero di addetti, le capacità dei sistemi informatici, le linee telefoniche, le persone in grado di processare le richieste è finito. Quando milioni di individui perdono reddito nello stesso momento e cercano aiuto, i sistemi progettati per funzionare in condizioni ordinarie smettono di funzionare. È quello che sta accadendo ovunque. Le reti di protezione sociale, costruite per gestire crisi individuali, non sono in grado di reggere shock economici di massa.

In Canada, un funzionario delle assicurazioni per l’impiego ha parlato apertamente di un sistema “completamente, fottutamente subissato”. In Australia, migliaia di persone hanno formato code lunghe isolati per ottenere un sostegno al reddito. Nel Regno Unito, decine di migliaia di cittadini si sono ritrovati in attesa simultanea sui portali online. Siti web che cedono, richieste che si accumulano, persone che riprovano per giorni, settimane, mentre il tempo e il denaro finiscono.

Alcuni paesi hanno tentato di rispondere mantenendo formalmente le persone occupate, sostenendo direttamente i salari. L’Olanda e la Danimarca hanno coperto fino al 90% dei costi salariali dei datori di lavoro. Questo approccio si ispira al modello tedesco del Kurzarbeit, già utilizzato durante la crisi del 2008, in cui lo Stato compensava la riduzione delle ore di lavoro. L’obiettivo era congelare temporaneamente l’economia per poi riattivarla più rapidamente.

Ma anche queste strategie mostrano limiti evidenti. Nel Regno Unito, nonostante la copertura pubblica dell’80% degli stipendi, in due settimane un milione di persone ha fatto domanda per il credito universale, a fronte di una media abituale di 100.000. La realtà è semplice: la gente non può permettersi di aspettare. Ha bisogno di denaro immediato.

Negli Stati Uniti si è scelto un modello opposto, basato sull’espansione massiccia della disoccupazione. Milioni di persone sono state spinte a presentare domanda per sussidi, caricando sulle spalle dei singoli un enorme peso burocratico. Questo significa moduli infiniti, sistemi in crash, ore e giorni persi, frustrazione, errori formali che escludono persone dal sostegno. È uno spreco gigantesco di tempo umano e di energie sociali.

I numeri sono senza precedenti. In una sola settimana, 6,6 milioni di persone hanno chiesto l’indennità di disoccupazione, dopo i 3,3 milioni della settimana precedente. Prima di allora, il record era di 665.000 nel 2009. Le stime parlano di oltre 47 milioni di potenziali richieste, con tassi di disoccupazione fino al 32%. Numeri superiori persino a quelli della Grande Depressione, quando il picco fu del 25%.

Questa volta, però, la disoccupazione non è solo una conseguenza. È una scelta politica. E viene accompagnata da un potente incentivo all’automazione. Quando licenziare conviene più che trattenere i lavoratori, le aziende scelgono la tecnologia. Robot e software non chiedono ferie, non scioperano, non si ammalano. Secondo un sondaggio globale, il 41% dei datori di lavoro in 45 paesi sta investendo in automazione intensiva. E siamo solo all’inizio.

Già nel 2017 l’automazione mostrava effetti chiari sulla forza lavoro: polarizzazione delle competenze, compressione dei salari, aumento dei suicidi, precarizzazione, crescita del lavoro alternativo. Oggi questi processi accelerano. Secondo McKinsey, il 30% delle mansioni nel 60% dei lavori era già tecnicamente automatizzabile con tecnologie di cinque anni fa. Questo significa milioni di posti in meno o una drastica riduzione delle ore lavorate.

Il problema centrale è che i lavoratori non sono solo forza lavoro. Sono anche consumatori. Le macchine producono, ma non comprano. In un’economia basata per circa il 70% sui consumi, l’automazione senza redistribuzione riduce la domanda e finisce per divorare il sistema dall’interno.

A questo si aggiungono gli effetti sociali. Dopo la crisi del 2008, la ripresa ha richiesto un decennio e ha riguardato soprattutto le grandi città. Le aree rurali e le piccole comunità non si sono mai realmente riprese. Negli Stati Uniti, prima ancora delle crisi più recenti, era già in corso un’epidemia di “morti per disperazione”, con centinaia di migliaia di vittime legate a suicidi, abuso di sostanze e overdose.

La disoccupazione e l’insicurezza economica aumentano anche la violenza domestica e gli abusi sui minori. Studi precedenti mostrano incrementi drammatici di traumi infantili e un aumento significativo delle richieste di aiuto da parte delle donne. Lo stress economico, anche solo temuto, è un potente detonatore di comportamenti distruttivi.

In questo scenario, il reddito di base universale emerge come l’unica politica capace di intervenire su tutti questi livelli contemporaneamente. È una stabilizzazione sistemica. È un’iniezione diretta di potere d’acquisto. È una semplificazione radicale che evita colli di bottiglia burocratici. È sicurezza economica diffusa, capace di sostenere i consumi, ridurre lo stress sociale, aumentare il potere contrattuale dei lavoratori e rendere l’automazione compatibile con la prosperità collettiva.

Esperimenti reali mostrano risultati concreti. In Kenya, un programma di reddito di base ha ridotto del 51% i casi di violenza domestica contro le donne. Altri studi indicano miglioramenti nel benessere psicologico, nella salute e nell’imprenditorialità. Il reddito di base non disincentiva il lavoro. Rende possibile scegliere lavori migliori, formarsi, creare.

La scelta che abbiamo davanti è netta. Un futuro di crescente disoccupazione, disuguaglianza, insicurezza e conflitto sociale, oppure un nuovo contratto sociale fondato sulla distribuzione universale delle risorse in un’economia automatizzata. La povertà è sempre stata un disastro. O decidiamo di affrontarlo strutturalmente, oppure continueremo a gestirne le conseguenze, una crisi alla volta.

Non esiste una terza via.