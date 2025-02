Di seguito la traduzione dell’intervista a Parag Khanna, geopolitico di fama internazionale e CEO di AlphaGeo, pubblicata su Finews.asia

Parag Khanna, il secondo mandato del presidente Donald Trump è iniziato tra clamori e fanfare. Ma c’è dell’altro?

C’è chi parla e chi agisce. Come scienziato politico, mi concentro meno sulle personalità, sugli individui – e sui tweet. Cerco di eliminare il rumore di fondo. Mi interessa cosa succederà davvero.

Per esempio?

Deporterà un certo numero di persone oppure no? Quali saranno le implicazioni del suo approccio all’intelligenza artificiale per aziende come OpenAI, che competono con Deep Seek, mentre si discute una legislazione per vietare l’importazione di tecnologie cinesi di AI? Mi interessa la politica commerciale e quella estera. Quanto è seria la sua intenzione di incorporare Panama e la Groenlandia? Analizzo la questione da diverse prospettive, non dal punto di vista della persona in sé.

La narrazione di Trump non ti inquieta?

Non dovremmo giudicare gli Stati Uniti secondo gli standard di una democrazia convenzionale di stato-nazione, almeno secondo la lettera teorica della legge.

Perché no?

L’America è un impero, come la Cina o l’Europa. Ognuno di questi ha uno stile distintivo di diplomazia e grande strategia. Non giudicate quindi il comportamento degli Stati Uniti secondo uno standard fisso di come dovrebbe funzionare una democrazia o secondo un ricordo storico.

Puoi spiegare meglio?

Le superpotenze operano più secondo il principio di una grande strategia che attraverso la diplomazia democratica. Non si interessano del multilateralismo a meno che non serva ai loro scopi. Pertanto, giudico sempre in base ai fatti, non alle parole.

Parlando di fatti: Donald Trump ha poca comprensione del cambiamento climatico, mentre tu hai recentemente osservato: “Le nazioni i cui leader fanno meno per combattere il cambiamento climatico saranno le più colpite dalla volatilità climatica”. La situazione negli Stati Uniti non ti preoccupa?

Certamente, con Donald Trump di nuovo alla Casa Bianca e intento a ridurre le regolamentazioni ambientali, più americani saranno vittime di disastri naturali intensi come uragani, inondazioni e incendi – e la situazione peggiorerà, mettendo a rischio il mercato immobiliare e aggravando il problema dei senzatetto.

Quali sono le conseguenze?

La migrazione climatica sta rimodellando il panorama residenziale negli Stati Uniti: man mano che le minacce ambientali si intensificano, la ricerca di luoghi più sicuri e prosperi diventerà una sfida sempre più pressante. La migrazione climatica non è un processo lineare causa-effetto, ma il risultato di una dinamica complessa tra fattori ambientali ed economici.

Puoi approfondire?

I gruppi a basso reddito danno priorità alla sicurezza e alla convenienza economica, mentre i gruppi ad alto reddito spesso si spostano in aree più ricche e ad alto rischio, cercando guadagni economici nonostante le preoccupazioni ambientali a lungo termine. A livello locale, le persone si trasferiscono all’interno delle contee in zone più sicure, ma restano vicine ai centri economici. Le aree metropolitane ricche e soggette a inondazioni continuano a crescere grazie agli investimenti in infrastrutture e resilienza. Identificare luoghi che bilancino accessibilità, opportunità e resilienza è la chiave per una strategia nazionale che consideri sia i fattori climatici sia quelli economici. Migrazione e mobilità sono i temi del tuo bestseller “Move (Il Movimento del mondo)“.

Sostieni che le persone si trasferiscono non solo per ragioni politiche o economiche, ma anche climatiche. Come ti ha portato questa intuizione a fondare una startup?

Se non avessi scritto di migrazione climatica in “Move”, non avrei creato AlphaGeo. O meglio, non avrei avuto la fiducia necessaria per lanciare AlphaGeo.

Perché?

Con la ricerca per “Move” stavo facendo previsioni sulle geografie vincenti e perdenti basate su clima e migrazione. Mi sono chiesto: perché le persone non stanno investendo oggi nei vincitori di domani? Perché non c’è più capitale che fluisce in questi luoghi, dato che sono i vincitori inevitabili? Ecco perché ho deciso di monetizzare questa idea.

Che valore aggiunto offre la tua startup?

AlphaGeo fornisce il primo dataset globale sulla resilienza. In altre parole, abbiamo quantificato e misurato cosa significa resilienza – per ogni luogo nel mondo. Questo aiuta gli investitori a investire in luoghi più resilienti. È questa la nostra vera innovazione. AlphaGeo aiuta gli investitori a prepararsi alla volatilità climatica, guidando i loro investimenti verso le geografie più resilienti. Il nostro toolkit proprietario valuta il rischio e la capacità di adattamento di ogni luogo sulla Terra, offrendo una “verità sul terreno” per investire e assicurarsi con fiducia.

Puoi fare un esempio del tuo lavoro finora?

Usando la nostra metodologia interna, abbiamo ricalcolato il PIL di ogni stato considerando densità di popolazione, composizione settoriale, esposizione climatica e il nostro punteggio proprietario sulla resilienza infrastrutturale di ogni luogo. Abbiamo scoperto, ad esempio, che il PIL dell’India sarà di 500 miliardi di dollari inferiore alla proiezione del Ministero delle Finanze di 8,26 trilioni di dollari nel 2030 – un significativo “sconto climatico”.

Qual è il tuo prossimo libro?

C’è un flusso di coscienza, e i miei libri si interrelano. Uno dà origine al successivo. I primi tre libri riguardavano la geopolitica e l’ordine mondiale, affrontando diversi aspetti di questi temi. Ma in ogni libro cerco di smantellare un mito. Per esempio, in Move mi sono occupato della geografia umana e volevo sfidare il mito secondo cui la mobilità si era arrestata a causa del COVID-19 e del primo mandato di Trump. In realtà, la mobilità non si è mai fermata e continuerà a essere un elemento centrale. Il mio prossimo libro, ormai quasi terminato, si intitola “Why Globalism Wins”. Di fatto, tutti i miei libri ruotano attorno alla globalizzazione e sfidano costantemente le idee convenzionali. Quale affermazione potrebbe essere più antitetica rispetto alla saggezza comune di oggi di “Perché il globalismo vince”? Trump è entrato in carica attaccando la globalizzazione, giusto?

Scrivi ancora i tuoi libri da solo?

Sì, lo faccio. Molti autori oggi non scrivono più personalmente, utilizzano modelli linguistici di intelligenza artificiale (LLM) o ghostwriter. Nei miei libri, ogni singola parola nasce dal mio “sangue, sudore e lacrime”.

Non hai un team che ti fornisce dati?

A volte ho ricercatori che raccolgono dati o riassumono informazioni per me. Ma questo si riduce a note a piè di pagina. Certo, l’intelligenza artificiale è affascinante. Allo stesso tempo, però, è frustrante perché porta via autenticità. Personalmente, non utilizzo LLM, sinceramente. Ma devo ammettere che ho sempre meno tempo.

Perché?

AlphaGeo è ormai la mia attività principale. È una startup sostenuta da venture capital, con importanti investitori istituzionali e grandi aspettative. Anche se stiamo monetizzando il nostro modello, non è ancora abbastanza, e ho una vera azienda da gestire. Devo coordinare un team, un CTO, un responsabile della strategia, i rapporti con gli investitori e le operazioni quotidiane. Alla fine della giornata, non resta molto tempo per attività intellettuali indipendenti.

Dove ha sede AlphaGeo?

L’azienda è stata fondata qui a Singapore, ma operiamo da remoto. Il team dirigenziale è diviso tra Singapore e New York, con una persona a Dubai. Siamo in procinto di assumere altre figure.

Ti sei trasferito a Singapore alcuni anni fa. Ti piace ancora vivere lì?

Oh sì, lo adoro. Lo chiamo un paradiso urbano tropicale. In un certo senso, è il miglior mondo che si possa immaginare. È super connesso, ben organizzato, affidabile, pulito, un centro finanziario e un luogo estremamente sicuro – spunta tutte le caselle. Il modo migliore per spaventare qualcuno su New York è mandarlo a New York. Al contrario, il modo migliore per convincere qualcuno di Singapore è semplicemente invitarlo qui.

Elon Musk ha recentemente dichiarato che Singapore (e molti altri paesi) stanno scomparendo a causa del basso tasso di natalità.

Beh, dipende da come si vedono le cose. C’è qualcosa che non può dire apertamente a causa della sua ideologia restrittiva.

Cosa?

Singapore andrà bene grazie all’immigrazione. Elon Musk non può dirlo perché è contrario all’immigrazione. Non capisce che Singapore può crescere facilmente. Il governo può sempre regolare quante persone vuole accogliere, considerando che moltissime vogliono trasferirsi a Singapore. Non sono per nulla preoccupato per la demografia di Singapore. Non sono preoccupato per il suo clima. Non sono preoccupato per la sua economia. Non sono preoccupato per il suo governo. Nulla di tutto ciò. Voglio dire, è una città unica.

L’autocrazia politica di Singapore non ti preoccupa?

No, è una grande virtù. Nel mio libro “Technocracy in America (La rinascita delle città stato)”, ho confrontato la Svizzera e Singapore. Ho sostenuto che questi due paesi hanno sistemi opposti, ma entrambi offrono i migliori modelli di governance al mondo.

I due sistemi sono completamente opposti.

Sulla carta… Ma diamo un’occhiata più da vicino. In Svizzera hai la democrazia diretta, ma hai anche istituzioni statali che ne garantiscono la funzionalità. Le cose in Svizzera funzionano non grazie alla democrazia, ma grazie a funzionari pubblici competenti e affidabili. A Singapore, invece, non hai la democrazia diretta; hai la tecnocrazia, ma il governo consulta costantemente i cittadini. Questo significa che il governo sa cosa pensano e si aspettano le persone, agendo nel loro miglior interesse.

Cosa concludi da ciò?

La Svizzera è molto più tecnocratica di quanto si pensi, e Singapore è molto più democratica. Alla fine, questi due sistemi possiedono virtù complementari. Non toglierei la democrazia diretta alla Svizzera, così come non toglierei la tecnocrazia a Singapore. Il modello ibrido è ciò che chiamo “tecnocrazia diretta”.

AlphaGeo sta lanciando un nuovo servizio. Di cosa si tratta?

Si chiama Tabella Periodica degli Stati (PTOS). Quello che abbiamo fatto è riorganizzare i paesi del mondo in una struttura simile alla tavola periodica della chimica. Ogni paese riceve un punteggio.

Come funziona?

Ogni stato riceve un punteggio per la sua stabilità e governance, misurando quanto è stabile, duraturo e affidabile. La Svizzera è al primo posto. Gli Stati Uniti sono al sesto. Singapore è tra i primi dieci. Ciò che rende particolarmente interessanti i nostri risultati è che forniscono il primo indice che non è influenzato solo dalle dimensioni, ma considera anche la qualità. In altre parole, non si tratta solo di un tradizionale ranking di potenza.