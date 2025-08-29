L’interesse per la resurrezione digitale può essere la conseguenza del declino delle credenze religiose tradizionali, ma del permanere del desiderio di trascendenza e di amore eterno, reindirizzato verso soluzioni tecnologiche. «È un’espressione della modernità estrema, la convinzione che la tecnologia conquisterà la morte ed è un modo ateo di parlare con i fantasmi”.

Mi torna in mente l’ultimo libretto di Jean Baudrillard, L’illusione dell’immortalità. Per Baudrillard la morte non è solo la fine biologica, ma un evento simbolico necessario, ciò che dà senso al tempo, alle relazioni, alla vita stessa.

Abolirla con la tecnica — avatar digitali, cloni, promesse di “immortalità” artificiale — è in realtà una sciagura peggiore della morte stessa. Distrugge il limite, priva la vita di confini, la riduce a pura ripetizione: una sopravvivenza senza vita.

In altre parole: se la morte è il “limite” che rende autentica la vita, allora l’immortalità è la catastrofe suprema, perché ci lascia intrappolati in una copia infinita di noi stessi. « Restiamo a desiderare le cose che abbiamo ucciso, e la nostalgia assume tutto il suo significato più sadico. Questo è il nostro ideale di oggi: un soggetto privato dell’altro, spogliato della sua natura divisa e condannato alla metastasi, alla pura ripetizione. Non più l’inferno degli altri, ma l’inferno dell’Identico. E’ la “vendetta dei morti”, che ci perseguitano attraverso la loro assenza.» I griefbot rappresentano questa “vendetta”: più cerchiamo di tenerli in vita digitalmente, più la loro assenza diventa presente e ossessiva. È una presenza spettrale, che non permette al lutto di compiersi.

E allora la scelta diventa semplice.

Ciao Annalisa, cancello tutti i tuoi messaggi. Ti lascio libera. È giusto restituirti l’unicità della tua vita e della tua voce. E i tuoi messaggi siano vento, e non catene